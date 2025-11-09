'હિન્દુ ધર્મ પણ રજીસ્ટર નથી', RSSની કાયદાકીય સ્થિતિ પર બોલ્યા મોહન ભાગવત
એક પ્રશ્નના જવાબમાં આરએસએસ વડા ભાગવતે કહ્યું કે, અમે સમગ્ર હિન્દુ સમાજને એક કરવા અને સંગઠિત કરવા માંગીએ છીએ.
Published : November 9, 2025 at 6:37 PM IST
બેંગલુરુ: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ની કાનૂની અધિકૃતતા અને શું તે પોતાની ઇચ્છાથી અથવા કાનૂની જવાબદારીઓથી બચવા માટે નોંધણી વગર રહે છે તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું કે, નોંધણી વિના ઘણી વસ્તુઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને હિન્દુ ધર્મ પણ નોંધણી વગરનો છે.
રવિવારે બેંગલુરુમાં આયોજિત "સંઘ યાત્રાના 100 વર્ષ: નવા ક્ષિતિજ" કાર્યક્રમના બીજા દિવસે પ્રશ્ન-જવાબ સત્ર દરમિયાન તેમણે આ નિવેદન આપ્યું. ભાગવતે કહ્યું, "આ પ્રશ્નનો જવાબ ઘણી વખત આપવામાં આવ્યો છે. જેઓ આવા પ્રશ્નો ઉઠાવવા માંગે છે તેઓ તેમને વારંવાર કહેતા રહે છે, અને આપણે તેમના જવાબ આપતા રહેવું પડશે. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હોય."
Why Sangh is not a registered organisation? - Is it by chance, choice or to avoid legal issues?#RSSNewHorizons #RSS100Years pic.twitter.com/u9u5N6jAfy— RSS (@RSSorg) November 9, 2025
"સ્વતંત્ર ભારતના કાયદા હેઠળ નોંધણી ફરજિયાત નથી"
તેમણે પૂછ્યું, "RSS ની સ્થાપના 1925 માં થઈ હતી. શું તમે અપેક્ષા રાખો છો કે અમે બ્રિટિશ સરકાર સાથે નોંધણી કરાવીએ - તે જ સરકાર જેની સામે આપણા સરસંઘચાલક લડી રહ્યા હતા?" તેમણે સમજાવ્યું કે સ્વતંત્રતા પછી સ્વતંત્ર ભારતના કાયદા હેઠળ નોંધણી ફરજિયાત નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "નોંધાયેલ ન હોય તેવા વ્યક્તિઓના સંગઠનોને પણ કાયદેસર દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. અમને આ શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે અને અમે એક માન્ય સંગઠન છીએ."
'અમારા પર ત્રણ વખત પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે'
ભાગવતે વધુમાં કહ્યું, "આવકવેરા વિભાગે એકવાર અમને આવકવેરો ભરવાનું કહ્યું હતું અને કેસ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે અમે વ્યક્તિઓનો સમૂહ છીએ અને અમારી ગુરુ દક્ષિણા (દાન) આવકવેરામાં મુક્ત છે." તેમણે ઉમેર્યું, "અમારા પર ત્રણ વખત પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ એ છે કે સરકાર અમને ઓળખે છે. જો અમે અસ્તિત્વમાં ન હતા, તો પછી તેઓએ શું કામ પ્રતિબંધ મૂક્યો? દરેક વખતે, અદાલતોએ પ્રતિબંધ ઉઠાવી લીધો અને ભાર મૂક્યો કે RSS એક કાયદેસર સંગઠન છે."
'અમને નોંધણીની જરૂર નથી'
ભાગવતે સ્પષ્ટતા કરી, "વિધાનસભા અને સંસદમાં વારંવાર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવે છે, અને RSS ની તરફેણમાં અને વિરુદ્ધ નિવેદનો આપવામાં આવે છે. આ બધું માન્યતા તરફ નિર્દેશ કરે છે. કાયદેસર અને હકીકતમાં, અમે એક સંગઠન છીએ. અમે ગેરબંધારણીય નથી - અમે બંધારણના દાયરામાં કાર્ય કરીએ છીએ. તેથી, અમને નોંધણીની જરૂર નથી."
ઉદ્દેશ હિન્દુ સમાજને એક કરવાનો છે
તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે નોંધણી વિના ઘણી વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં છે. હિન્દુ ધર્મ પણ નોંધાયેલ નથી. આગામી બે દાયકા માટે RSS ના વિઝન વિશેના પ્રશ્નના જવાબમાં ભાગવતે કહ્યું, "અમે સમગ્ર હિન્દુ સમાજને એક કરવા અને સંગઠિત કરવા માંગીએ છીએ, ગુણવત્તા અને શિસ્ત આપવા માંગીએ છીએ, જેથી તે એક સમૃદ્ધ અને મજબૂત ભારતનું નિર્માણ કરી શકે - એક એવો રાષ્ટ્ર જે ધર્મનું જ્ઞાન વિશ્વ સાથે શેર કરી શકે, તેને ખુશ, આનંદી અને શાંતિપૂર્ણ બનાવી શકે."
RSS વડાએ કહ્યું કે અમે આ હેતુ માટે હિન્દુ સમાજને તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. આ અમારું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. એકવાર આપણે આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લઈશું, પછી આપણા માટે કંઈ કરવાનું બાકી રહેશે નહીં. "સમગ્ર હિન્દુ સમાજને સંગઠિત કરવાનું અમારું કાર્ય છે, અને આપણે તેને પૂર્ણ કરીશું," ભાગવતે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો. "સમાજને સંગઠિત કરવા માટે જે પણ જરૂરી છે, અમે કરીશું. અમારું ધ્યેય એક સંગઠિત અને મજબૂત હિન્દુ સમાજનું નિર્માણ કરવાનું છે."
