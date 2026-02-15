મહાશિવરાત્રી પર શિવ મંદિરોમાં ઉમટી ભીડ, શિવાલયોમાં ગૂંજ્યુ 'હર-હર મહાદેવ'
મહાશિવરાત્રીની દેશભરમાં ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ દિવસ ભગવાન શિવની ભક્તિ, સાધના અને આશીર્વાદ મેળવવાનો વિશેષ અવસર છે.
હૈદરાબાદ: મહાશિવરાત્રી હિન્દૂ ધર્મનો એક અત્યંત પવિત્ર અને મહત્ત્વપૂર્ણ તહેવાર છે. આ દિવસે ભગવાન શિવના ભક્ત વ્રત રાખે છે, રૂદ્રાભિષેક કરે છે અને ભોલેનાથની આરાધના કરે છે. ભક્તો સવારથી જ ભગવાન શિવને જળ ચઢાવવા માટે મંદિરમાં આવી રહ્યા છે. આ દિવસે ભક્તો ભગવાન શિવને દૂધ, દહીં અને મધથી સ્નાન કરાવે છે. ભક્તો ભાંગ, ધતુરા, બિલીપત્ર અને બેરી પણ ચઢાવે છે.
22 એપ્રિલે કેદારનાથ ધામના કપાટ ખોલાશે
કેદારનાથ ધામના કપાટ 22 એપ્રિલના રોજ સવારે 8:00 વાગ્યે ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે. ઉખીમઠના ઓમકારેશ્વર મંદિરના શિયાળુ ગદ્દી ખાતે મહાશિવરાત્રીના શુભ અવસર પર આજે તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હતી.
સોમનાથ મંદિરમાં પણ મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે ભક્તો ભેગા થયા હતા અને પૂજા કરવામાં આવી હતી.
Somnath, Gujarat: On the occasion of Mahashivratri, devotees gather at the Somnath Mahadev Temple, and pooja is being performed.— IANS (@ians_india) February 15, 2026
(Video Source: Somnath Trust) pic.twitter.com/fftVgfRLtP
મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે, એક ભક્તે કહ્યું કે, "સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ ખાતે મહાશિવરાત્રીનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. ભગવાન શિવના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો અને ભક્તો આવ્યા હતા." જિલ્લા કલેક્ટર, ગુજરાત સરકાર, ગુજરાત પ્રવાસન અને ગુજરાત યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડે આ કાર્યક્રમ સુચારૂ રીતે પાર પાડવા માટે તમામ વ્યવસ્થા કરી હતી."
Somnath, Gujarat: On the occasion of Mahashivratri, a devotee says, " the mahashivratri festival was celebrated at the somnath jyotirlinga. a large number of people and devotees visited to have darshan of lord shiva. the district collector, the gujarat government, gujarat tourism,… pic.twitter.com/CYWfwgMdSV— IANS (@ians_india) February 15, 2026
ઉત્તરાખંડના ઋષિકેશમાં મહાશિવરાત્રીના અવસર પર વિવિધ શિવ મંદિરોમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા હતા. ભક્તોએ આ દરમિયાન નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના દર્શન પણ કર્યા હતા.
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: On the occasion of Mahashivratri, a large number of devotees started arriving at various Shiva temples in the pilgrimage city of Rishikesh.— ANI (@ANI) February 15, 2026
Visuls from Neelkanth Mahadev Temple. pic.twitter.com/yvEuAGDnwI
જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં આવેલા શંકરાચાર્ય મંદિરમાં મહાશિવરાત્રી પર પ્રાર્થના કરવા માટે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા.
VIDEO | Srinagar, J&K: Devotees arrive at Shankaracharya Temple in large numbers to offer prayers on Maha Shivratri.— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BCg4xUiwdE
નેપાળના કાઠમાંડુમાં પશુપતિનાથ મંદિરમાં પણ મહાશિવરાત્રી નિમિત્રે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચ્યા હતા.
#WATCH | Nepal: Devotees throng Pashupatinath Temple in Kathmandu on the occasion of #MahaShivaratri pic.twitter.com/NnV5iaYH7A— ANI (@ANI) February 15, 2026
તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં ખૈરતાબાદ વિસ્તારમાં મહાશિવરાત્રીના અવસર પર હજારો ભક્તોએ શિવ મંદિરમાં દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: On the occasion of #MahaShivratri2026, thousands of devotees are visiting the Lord Shiva temple in the Khairatabad area. pic.twitter.com/PARAtXSjk0— ANI (@ANI) February 15, 2026
