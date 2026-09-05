ઓમર અબ્દુલ્લાએ અમિત શાહ સાથે કરી મુલાકાત, J&Kને રાજ્યનો દરજ્જો સહિતના મુદ્દાઓ પર કરી ચર્ચા
જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ શુક્રવારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી.
Published : September 5, 2026 at 11:07 AM IST
જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ શુક્રવારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશને લગતા મુખ્ય મુદ્દાઓ, ખાસ કરીને રાજ્યનો દરજ્જો વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત કરવા અને વહીવટી વ્યવસ્થાને સંચાલિત કરતા નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અંગે ચર્ચા કરી.
સંસદના ચોમાસુ સત્રના પહેલા દિવસે 20 જુલાઈના રોજ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન બાદ આ બંને નેતાઓ વચ્ચે પહેલી મુલાકાત હતી.
5 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ કેન્દ્ર સરકારે કલમ 370ની મોટાભાગની જોગવાઈઓ રદ કરી અને ભૂતપૂર્વ રાજ્યને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં વિભાજીત કર્યા પછી આ માંગ એક મુખ્ય રાજકીય મુદ્દો રહ્યો છે.
કેન્દ્રનું કહેવું છે કે રાજ્યનો દરજ્જો યોગ્ય સમયે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે, જ્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીરની ચૂંટાયેલી સરકારે વારંવાર વર્તમાન વ્યવસ્થા હેઠળ વહીવટી અવરોધો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે.
બેઠક દરમિયાન, મુખ્યમંત્રીએ પ્રદેશમાં જાહેર કલ્યાણ, વહીવટી કાર્યક્ષમતા અને લાંબા ગાળાના વિકાસ સંબંધિત મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, આ ચર્ચા ખાસ કરીને રાજ્યનો દરજ્જો વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત કરવા અને વહીવટી વ્યવસ્થાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે શાસનના નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા પર કેન્દ્રિત હતી.
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્યમંત્રીએ આજે નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી અને જમ્મુ અને કાશ્મીરને લગતા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠકમાં રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવા, શાસન નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા, અનામત પ્રણાલીને તર્કસંગત બનાવવા અને જાહેર કલ્યાણ અને વિકાસને લગતા અન્ય મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો."
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