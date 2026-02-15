બાંગ્લાદેશ: તારિક રહેમાનના શપથ સમારોહમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે ઓમ બિરલા
17 ફેબ્રુઆરીએ બાંગ્લાદેશમાં નવી સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ થશે, જેમાં ભારત સહિત 13 દેશોને આમંત્રણ મળ્યું છે
નવી દિલ્હી: લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા 17 ફેબ્રુઆરીએ ઢાકામાં બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) ના પ્રમુખ તારિક રહેમાનના નેતૃત્વ હેઠળની નવી ચૂંટાયેલી સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદન અનુસાર, આ કાર્યક્રમમાં અધ્યક્ષની ભાગીદારી ભારત અને બાંગ્લાદેશના લોકો વચ્ચેની ઊંડી અને મજબૂત મિત્રતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
વિદેશ મંત્રાલયે લખ્યું, "એક જેવા ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને પરસ્પર આદરથી બંધાયેલા પડોશીઓ તરીકે, ભારત તારિક રહેમાનના નેતૃત્વ હેઠળ બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટાયેલી સરકારના આગમનનું સ્વાગત કરે છે, જેમના વિઝન અને મૂલ્યોને ભારે જાહેર સમર્થન મળ્યું છે."
પીએમ મોદી કેમ હાજરી નહીં આપે?
બાંગ્લાદેશી દૈનિક અખબાર પ્રથમ આલોના અહેવાલ મુજબ, બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના મુખ્ય સલાહકાર પ્રોફેસર મુહમ્મદ યુનુસે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. ભારતીય મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તેમની 17 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે પૂર્વનિર્ધારિત દ્વિપક્ષીય મુલાકાત છે. તેમની દિલ્હીમાં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ પણ છે. આ કારણે, તેઓ સમારોહમાં હાજરી આપી શકશે નહીં.
Delighted to speak with Mr. Tarique Rahman. I congratulated him on the remarkable victory in the Bangladesh elections.— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026
I conveyed my best wishes and support in his endeavour to fulfil the aspirations of the people of Bangladesh.
As two close neighbours with deep-rooted…
13 દેશોને આમંત્રણ
રાજદ્વારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બાંગ્લાદેશે ભારત, ચીન, પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા, તુર્કી, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતાર, મલેશિયા, બ્રુનેઈ, શ્રીલંકા, નેપાળ, માલદીવ અને ભૂટાનને શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. નવા મંત્રીમંડળનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ 17 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર બપોરે રાષ્ટ્રીય સંસદના સાઉથ પ્લાઝા ખાતે યોજાશે.
BNPનો જંગી વિજય
12 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ બાંગ્લાદેશમાં યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં, તારિક રહેમાનના નેતૃત્વ હેઠળના BNPએ 300 બેઠકોવાળી સંસદમાં ૨૦૯ બેઠકો જીતીને જંગી વિજય મેળવ્યો. જમાત-એ-ઇસ્લામી ગઠબંધન મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યું. 2024 માં મોટા પાયે જાહેર આંદોલનો પછી લાંબા સમયથી નેતા શેખ હસીનાની હકાલપટ્ટી પછી આ પહેલી ચૂંટણી હતી.
પીએમ મોદીએ અભિનંદન આપ્યા
બાંગ્લાદેશના નેતૃત્વમાં આ મોટા રાજકીય પરિવર્તન બાદ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તારિક રહેમાનને બીએનપીની ચૂંટણી જીત બદલ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપ્યા. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પરના તેમના સંદેશમાં, મોદીએ રહેમાનને અભિનંદન આપતા લખ્યું:
"હું બાંગ્લાદેશ સંસદીય ચૂંટણીઓમાં બીએનપીને નિર્ણાયક વિજય તરફ દોરી જવા બદલ તારિક રહેમાનને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. આ વિજય બાંગ્લાદેશના લોકોના તમારા નેતૃત્વમાં વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભારત લોકશાહી, પ્રગતિશીલ અને સમાવિષ્ટ બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં ઉભું રહેશે. હું અમારા બહુપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત કરવા અને અમારા સહિયારા વિકાસ લક્ષ્યોને આગળ વધારવા માટે તમારી સાથે કામ કરવા આતુર છું."
બીએનપીએ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, બીએનપીએ વડા પ્રધાન મોદીના સંદેશ અને તેના પક્ષના નેતૃત્વને આપવામાં આવેલી માન્યતા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. પાર્ટીએ કહ્યું, "માનનીય @narendramodi, ખૂબ ખૂબ આભાર. રાષ્ટ્રીય ચૂંટણીઓમાં BNP માટે નિર્ણાયક વિજય અપાવવામાં તારિક રહેમાનના નેતૃત્વને તમે જે માન્યતા આપી છે તે બદલ અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ. આ પરિણામ બાંગ્લાદેશના લોકોએ અમારા નેતૃત્વ અને લોકશાહી પ્રક્રિયામાં જે વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ મૂક્યો છે તે દર્શાવે છે."
