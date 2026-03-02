તારાપુર કેમિકલ ફેક્ટરીમાંથી 'ઓલિયમ ગેસ' લીક થવાની ઘટના, 2 કિમી સુધી ઝેરી ધુમ્મસ દેખાયો
પાલઘરના પોલીસ અધિક્ષક યતીન દેશમુખે નાગરિકોને ગભરાવાની કે આસપાસ દોડવાની અપીલ કરી છે.
Published : March 2, 2026 at 9:48 PM IST
પાલઘર (મહારાષ્ટ્ર): પાલઘર જિલ્લાના તારાપુર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં સ્થિત ભગેરિયા કેમિકલ્સ કંપનીમાંથી ઓલિયમ ગેસ લીક થવા લાગ્યો હતો. ગેસ લીક થવાને કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને કામદારોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી. લોકોએ આંખોમાં બળતરા, ગળામાં દુખાવો અને ખાંસીની પણ ફરિયાદ કરી હતી. અચાનક લીક થવાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.
એજન્સીઓને ચેતવણી
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડૉ. ઇન્દુ રાની જાખરે તમામ સંબંધિત એજન્સીઓને સતર્ક રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. ઇમરજન્સી રૂમ, મહેસૂલ વિભાગ, MIDC, ફાયર વિભાગ અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ વિભાગ સહિત તમામ વિભાગોને સતર્ક કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના નાયબ પ્રાદેશિક પરિવહન અધિકારી રાજુ વસાવે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. સલામતીના કારણોસર, કંપની તરફ જતો રસ્તો અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે.
દોઢ થી બે કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં ભય
તારાપુર ઔદ્યોગિક વસાહતથી દોઢ થી બે કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં ગેસની અસરો અનુભવાઈ રહી છે. પવનની દિશા સાથે ગેસ બધી દિશામાં ફેલાઈ રહ્યો છે. પરિણામે, કેમલિન નાકા અને તાકી નાકા વચ્ચેના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર અને રહેણાંક વિસ્તારો ગેસથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા છે.
સફેદ ધુમ્મસ
MIDC ફાયર વિભાગની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. ઔદ્યોગિક સલામતી અને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે એક ટન ઓલિયમ ગેસ સ્ટોક પ્રભાવિત થયો હોવાની શંકા છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં સફેદ ધુમ્મસની જાડી ચાદર ફેલાઈ ગઈ છે. સાવચેતી રૂપે, તારાપુર વિદ્યામંદિર શાળા (તાકી નાકા વિસ્તાર) ના વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા, અને અન્ય સંસ્થાઓના કામદારોને પણ સુરક્ષિત સ્થળોએ જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
પોલીસ અધિક્ષક યતીશ દેશમુખ તરફથી સૂચના
પાલઘરના પોલીસ અધિક્ષક યતીશ દેશમુખ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેમણે નાગરિકોને ઓલિયમ ગેસના સંપર્કમાં ન આવે તે માટે જરૂરી સાવચેતી રાખવા સૂચના આપી હતી. પાલઘરના પોલીસ અધિક્ષક યતીન દેશમુખે નાગરિકોને ગભરાવાની કે દોડવાની અપીલ કરી છે. પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં ન આવે ત્યાં સુધી નીચેની સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે:
- શક્ય હોય ત્યાં સુધી શાંત રહો અને ઘરની અંદર રહો.
- બધા દરવાજા અને બારીઓ બંધ રાખો. પંખા અને એર કન્ડીશનીંગ સિસ્ટમને અસ્થાયી રૂપે બંધ રાખો.
- બાળકો, વૃદ્ધ નાગરિકો અને શ્વસન સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકોએ તેમના સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
- ફેક્ટરીની નજીક ભીડ ન કરો અને લીકેજ પર જવાનો કે તપાસ કરવાનો પ્રયાસ ન કરો.
- સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી માહિતી કે અફવાઓ ફેલાવશો નહીં.
- કોઈપણ રીતે કટોકટી સેવાઓમાં અવરોધ ન લાવો.
આ ગેસ કેમ ખતરનાક છે?
ભગેરિયા કેમિકલ્સ કંપનીમાં બપોરે લીકેજ થયું હતું, જ્યાં રસાયણોનું ઉત્પાદન થાય છે. હવાના સંપર્કમાં આવ્યા પછી, આ ઓલિયમ ગેસ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને અન્ય સલ્ફર ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જે આંખોમાં બળતરા, લાલાશ, શુષ્કતા અને ગળામાં દુખાવો જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બને છે.
