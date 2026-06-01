'...તો, શું લદ્દાખમાં ફરી એક આંદોલન થશે?' ગૃહ મંત્રાલયની બેઠકના ડ્રાફ્ટ પર સોનમ વાંગચુક ગુસ્સે ભરાયા

કેન્દ્ર સરકાર સાથે લદ્દાખમાં યોજાયેલી ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકના ડ્રાફ્ટ મિનિટ્સ પર વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે.

લેહ એપેક્સ બોડીના સહ-કન્વીનર સોનમ વાંગચુક અને અન્ય. (ETV Bharat)
Published : June 1, 2026 at 5:57 PM IST

શ્રીનગર: 22 મેના રોજ યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકના સત્તાવાર અહેવાલમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા કથિત ફેરફારો અને વિલંબ અંગે લદ્દાખમાં ચિંતા વધી રહી છે. લેહ એપેક્સ બોડી (LAB) એ ચેતવણી આપી છે કે જો ગૃહ મંત્રાલય (MHA) પેનલ અને લદ્દાખી સંગઠનો વચ્ચે બેઠકના ડ્રાફ્ટમાં થયેલી સર્વસંમતિ પુનઃસ્થાપિત નહીં થાય તો નવું આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે.

લેહ એપેક્સ બોડીના સહ-કન્વીનર ચેરિંગ દોરજે લાક્રુકે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "અમે બેઠકમાં સંમત થયા હતા કે લદ્દાખને એક ખાસ લોકશાહી માળખું આપવામાં આવશે. ચૂંટાયેલી સરકાર પાસે કાયદા ઘડતર (લેજિસ્લેટિવ), અમલીકરણ (એક્ઝિક્યુટિવ) અને બજેટ (નાણાકીય) સંબંધિત તમામ સત્તાઓ હશે. મુખ્ય સચિવ સહિત સમગ્ર અમલદારશાહી ચૂંટાયેલી સરકારના નેતાના સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હેઠળ રહેશે. મુખ્ય સચિવનો ACR (વાર્ષિક કામગીરી અહેવાલ) પણ તે નેતા દ્વારા લખવામાં આવશે. પરંતુ બે દિવસ પહેલા લદ્દાખના મુખ્ય સચિવના કાર્યાલય દ્વારા મને મોકલવામાં આવેલા ડ્રાફ્ટમાં આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હતો."

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ જ કારણ હતું કે તેમણે ડ્રાફ્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. અગાઉ, 22 મેના રોજ, લેહ એપેક્સ બોડી (LAB) અને કારગિલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (KDA) એ નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્ર સરકાર સાથેની વાતચીત દરમિયાન "સૈદ્ધાંતિક કરાર" ની જાહેરાત કરી હતી. છેલ્લા છ વર્ષથી લદ્દાખને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો મેળવવા માટે આંદોલન કરી રહેલા અને બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિ હેઠળ રક્ષણ મેળવવા માંગતા આ બે સંગઠનોએ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં લોકશાહી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે નવી દિલ્હી સાથે કરાર કર્યો હતો.

જ્યારે તે પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યું, ત્યારે કરાર કલમ ​​371 (જોગવાઈઓ A, F, અને G) હેઠળ બંધારણીય સુરક્ષા વધારવાની આસપાસ ફરતો હતો, જે નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ અને મિઝોરમમાં જમીન અને રોજગારમાં મોટા પાયે કાનૂની દખલગીરીનું રક્ષણ કરે છે અને અટકાવે છે. કરાર અનુસાર, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વિધાનસભા દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પાસે કાયદાકીય, કારોબારી અને નાણાકીય સત્તાઓ હશે.

નવી દિલ્હીમાં પ્રથમ સંવાદમાં ભાગ લેનાર આબોહવા કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે કહ્યું, "દરેક વ્યક્તિએ આ પગલાનું સ્વાગત કર્યું. જો કે, જ્યારે અમને 22 મેની બેઠકના ડ્રાફ્ટના સત્તાવાર મિનિટ્સ બતાવવામાં આવ્યા, ત્યારે શંકાઓ વધી ગઈ. અમલદારશાહી સત્તા ગુમાવી રહી હતી." મિનિટ્સ જાહેર કરતા તેમણે કહ્યું, "ચેરિંગ દોરજે લાક્રુકને દસ્તાવેજના ફોટા લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી, અને ડ્રાફ્ટ ઇમેઇલ અથવા વોટ્સએપ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યો ન હતો. અમારું માનવું છે કે તેઓ સંમત શરતોમાં ફેરફાર કરવા માંગે છે, જે લોકોના વિશ્વાસને નબળી પાડી શકે છે."

ઓગસ્ટ 2019 માં, જ્યારે ભૂતપૂર્વ જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે લદ્દાખને વિધાનસભા વિના એક અલગ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે વિભાજીત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી, બંને સંસ્થાઓ સંયુક્ત રીતે રાજ્યનો દરજ્જો અને છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં સમાવેશ સહિતની તેમની માંગણીઓ માટે દબાણ કરી રહી છે.

વાંગચુકે કહ્યું, "અમે સરકારને વિશ્વાસ ન તોડવા વિનંતી કરીએ છીએ. અમને આશા છે કે તેઓ કોઈપણ ભૂલ વિના મીટિંગ મિનિટ્સ મોકલશે. જો મીટિંગ મિનિટ્સ બદલવામાં આવે છે, તો તે દરેક સાથે અન્યાય થશે. અમે દરેકને પાર્ટી લાઇનથી ઉપર ઉઠીને સાથે ઉભા રહેવા અને મીટિંગ મિનિટ્સ બહાર પાડવા માટે સરકાર પર દબાણ કરવા અપીલ કરીએ છીએ. નહિંતર, અમને વિરોધ કરવાની ફરજ પડશે."

રસપ્રદ વાત એ છે કે, LAB અને KDA ઉપરાંત, લદ્દાખના ભૂતપૂર્વ ભાજપ સાંસદ થુપસ્તાન છેવાંગ અને વરિષ્ઠ ભાજપ નેતા અને લેહ હિલ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલના સભ્ય તાશી ગ્યાલસન પણ ચર્ચાનો ભાગ હતા. બંનેએ LAB નેતાઓના વીડિયો બતાવીને પ્રસ્તાવને ટેકો આપ્યો કે UT બોડીને નોકરશાહી પર નાણાકીય અને વહીવટી સત્તા આપવામાં આવશે અને નિર્ણયો પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હશે.

સરકારને કોઈપણ ભૂલ વિના મીટિંગ મિનિટ્સ જાહેર કરવા વિનંતી કરતા, લાક્રુકે લોકોને ચેતવણી આપી કે કેટલાક દળો લદ્દાખમાં જાહેર ચળવળને નબળી પાડવા માટે વિભાજન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "અમે આગામી મીટિંગનો આગ્રહ રાખ્યો હતો પરંતુ તેઓએ મીટિંગ મિનિટ્સ મોકલી ન હતી અને સરકાર તેમાં વિલંબ કરી રહી છે. સરકારે ડ્રાફ્ટ મિનિટ્સ બહાર પાડીને આગળ વધવું જોઈએ."

