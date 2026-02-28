દુષ્કર્મ બાદ યુવતીને ચોથા માળેથી માર્યો ધક્કો, બોયફ્રેન્ડ સહિત ઝારખંડના એક યુવકની ધરપકડ
આ ઘટના ઓડિશાના પારાદીપમાં બની હતી, જ્યાં યુવતી તેના બોયફ્રેન્ડને મળવા આવી હતી અને એક જ દિવસે બે પુરુષોએ તેના પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો.
Published : February 28, 2026 at 1:49 PM IST
પારાદીપ/જગતસિંહપુર (ઓડિશા) : જગતસિંહપુર જિલ્લાની પોલીસે પારાદીપ શહેરની બહાર આવેલા તારિણી ગાડામાં એક યુવતીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે આરોપી અને તેના પ્રેમીની ધરપકડ કરી છે, જેમણે યુવતી પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો અને ચાર માળની ઇમારતની છત પરથી ધક્કો મારી દીધો હતો.
પોલીસ અધિક્ષક અંકિત વર્માએ એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે પોલીસે 2 આરોપીઓ, અભયચંદપુર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા ઢીંગિયાના સોમનાથ ઓઝા (31) અને ઝારખંડના શુભમ કુમાર સિંહ (24)ની ધરપકડ કરી છે. તેમની સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની અનેક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, જગતસિંહપુરના તીર્તોલ વિસ્તારની યુવતી તેના બોયફ્રેન્ડ સોમનાથ ઓઝા સાથે લાંબા સમયથી સંબંધમાં હતી. 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ, મહિલા તેના પરિવારને કહીને ઘરેથી નીકળી ગઈ કે તે સરલા મંદિર જઈ રહી છે, પરંતુ તેના બદલે તે સોમનાથને મળવા ગઈ અને તેને જલ્દી લગ્ન કરવા માટે આગ્રહ કર્યો. જોકે, સોમનાથે લગ્ન મુલતવી રાખ્યા અને ફરીથી તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા. ત્યારબાદ, તે તેને રહેમા બજારમાં નિરાધાર સ્થિતિમાં છોડીને ભાગી ગયો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે તેણી રહેમા બજારમાં ખરાબ હાલતમાં મળી આવી, ત્યારે ઝારખંડના શુભમ કુમાર સિંહે તેણીને બાઇક પર લિફ્ટ આપી અને તેણીને પારાદીપ લઈ ગયો. ત્યાં, તેણે આખી રાત તેના પર અનેક વખત બળાત્કાર ગુજાર્યો અને બાદમાં તેણીને એક મકાનના ચોથા માળેથી ધક્કો મારીને હત્યા કરી. ત્યારબાદ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરીને તે ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયો. 23 ફેબ્રુઆરીની સવારે મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો.
પોલીસે શરૂઆતમાં 23 ફેબ્રુઆરીએ બંને આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી અને 27 ફેબ્રુઆરીએ તેમની ધરપકડ કરી હતી. તે જ દિવસે, બંનેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં જેલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા.
નવીન પટનાયકે કાયદો અને વ્યવસ્થા પર સવાલો ઉઠાવ્યા
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને બીજેડી પ્રમુખ નવીન પટનાયકે આ ઘટનાની નિંદા કરી અને તાજેતરની બળાત્કારની ઘટનાઓમાં મહિલા અને અન્ય પીડિતો માટે ન્યાયની માંગ કરી.
તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું, "હજી કેટલી નિર્દોષ જિંદગીઓ ગુમાવવી પડશે? સગીર છોકરીઓથી લઈને અપંગ છોકરીઓ સુધી, કોઈ સુરક્ષિત નથી. તો શું રાજ્યમાં કાયદાનું શાસન હજુ પણ અસ્તિત્વમાં છે? અંગુલના કાન્હારી, સંબલપુરના કુચિંડા અને પારાદીપથી આવી રહેલા જઘન્ય ગુનાઓના અહેવાલો ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. ચારે બાજુ અસુરક્ષા છે!"
પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પટનાયકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "સરકાર મહિલા સુરક્ષા અને કાયદો અને વ્યવસ્થા પર લાંબા લાંબા ભાષણો આપે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. દિવસના અજવાળામાં પણ ભયનું વાતાવરણ પ્રવર્તે છે. આવી જઘન્ય ઘટનાઓ વારંવાર બનતી હોવા છતાં, યોગ્ય અને કડક કાર્યવાહીનો અભાવ ગુનેગારોને હિંમત આપી રહ્યો છે. સરકારે મહિલા સુરક્ષા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા અને રાજ્યમાં કાયદાનું શાસન જાળવવા માટે ઝડપી પગલાં લેવા જોઈએ."
આ ઘટના બાદ, વિપક્ષી બીજુ જનતા દળ (BJD) ના નેતાઓએ ASP સાથે મુલાકાત કરી અને જિલ્લામાં કથળતી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. BJD જિલ્લા મહિલા પ્રમુખ લોરા મહાપાત્રાએ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી.
