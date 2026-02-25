ઓડિશા વિજિલન્સે ખાણ વિભાગના અધિકારીને લાંચ લેતા પકડ્યો, ઘરમાંથી 4 કરોડ રૂપિયાની રોકડ રકમ જપ્ત
ઓડિશા વિજિલન્સે માઇનિંગ ઓફિસર દેવબ્રત મોહંતીને લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કોલસા વેપારી પાસેથી 30,000 રૂપિયાની લાંચ લેતા પકડ્યા હતા.
Published : February 25, 2026 at 2:36 PM IST
ભૂવનેશ્વર: ઓડિશા વિજિલન્સે કટક સર્કલના ખાણ વિભાગના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર દેવબ્રત મોહંતીની ધરપકડ કરી છે. વિજિલન્સે તેમણે એક લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કોલસા ડીલર સાથે 30 હજાર રૂપિયાની લાંચ લેતા પકડ્યા હતા.
વિજિલન્સના અધિકારીઓએ દેવબ્રત મોહંતીના ત્રણ ઠેકાણા પર એક સાથે રેડ કરી હતી. દરોડા દરમિયાન તેમના ઘરમાંથી 4 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુ કેશ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
વિજિલન્સ પાસેથી મળેલી લેટેસ્ટ માહિતી અનુસાર, બુધવારે ભૂવનેશ્વરના શ્રીવિહાર નેચર્સ એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર 302માં ખાણ વિભાગના અધિકારી દેવબ્રત મોહંતીના ઘરેથી 4 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુની રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે વિજિલન્સના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીની આ સૌથી મોટી રકમ જપ્ત થઇ છે.
VIDEO | Odisha Vigilance apprehended Debabrata Mohanty, Deputy Director of Mines, Cuttack Circle, for allegedly taking a Rs 30,000 bribe. During searches at his Bhubaneswar flat and other locations, over Rs 4 crore in cash — the highest ever seizure in the agency’s history — was… pic.twitter.com/x5Kk2GPYEQ— Press Trust of India (@PTI_News) February 25, 2026
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે પૈસાને ટ્રોલી બેગ અને તિજોરીમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. વિજિલન્સની ટીમ પૈસા ગણી રહી છે. મોહંતીના ઓફિસના ડ્રોઅરમાંથી ₹120,000 જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ભદ્રક માથાસાહીમાં તેમના પૂર્વજોના ઘર અને કટકમાં તેમની ઓફિસ પર પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
આ સિવાય વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટે ભૂવનેશ્વરમાં પહાડ પાસે 2400 વર્ગ ફૂટની બે માળની બિલ્ડિંગ, સુનાલંકા ગામ પાસે 130 વર્ગ મીટરની બે માળની બિલ્ડિંગ પર દરોડા પાડ્યા છે. ભૂવનેશ્વર વિજિલન્સ પોલીસ સ્ટેશને કેસ (1/2026) નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. દરોડા બાદ તમામ સંપત્તિઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
વિજિલન્સના રેકોર્ડ અનુસાર, 1968માં જન્મેલા મોહંતી 9 ઓગસ્ટ 2004ના રોજ બાલનગીરમાં માઇનિંગ ઓફિસમાં 8000 રૂપિયાના પગાર પર જૂનિયર ખાણકામ અધિકારી (સીનિયર સર્વેયર) તરીકે સરકારી નોકરીમાં જોડાયા હતા. બાદમાં તેમણે બારીપડા (2006-2008), બહેરામપુર (2009-2011), કટક (2011-2014) અને ભૂવનેશ્વરમાં સ્ટેટ હેડક્વાર્ટર (2014-2018) કામ કર્યું હતું.
માર્ચ 2018માં સહાયક ખાણકામ અધિકારી (ચીફ સર્વેયર) તરીકે બઢતી આપવામાં આવી હતી અને સંબલપુરમાં પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. એપ્રિલ 2022થી ડિસેમ્બર 2025 સુધી તેમણે ફુલબનીમાં માઇનિંગ અધિકારી તરીકે કામ કર્યું હતું જેમાં ફૂલબની, બૌદ્ધ અને નયાગઢ વિસ્તાર સામેલ હતા.
7 જાન્યુઆરી,2026ના રોજ તેઓ કટક સર્કલમાં માઇન્સના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું હતું જેમના અધિકારમાં કટક અને કેન્દ્રપાડા જિલ્લા આવે છે.
