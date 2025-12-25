ઓડિશા: સુરક્ષા દળો માટે મોટી સફળતા, ગણેશ ઉઇકે સહિત છ નક્સલીઓ માર્યા ગયા
ઓડિશામાં સુરક્ષા દળોએ છ નક્સલીઓને મારી નાખ્યા છે, જેમાં એક નક્સલી ₹1 કરોડથી વધુનું ઇનામ હતું.
Published : December 25, 2025 at 6:55 PM IST
ભુવનેશ્વર: સુરક્ષા દળોએ ગુરુવારે એક મોટી સફળતા મેળવી, ગણેશ ઉઇકે, એક નક્સલીને ₹1.1 કરોડનું ઇનામી હતું, તેને પણ ઠાર કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તેને "નક્સલમુક્ત ભારત તરફ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન" ગણાવ્યું.
તેમણે કહ્યું, "ઓડિશાના કંધમાલમાં એક મોટા ઓપરેશનમાં કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય ગણેશ ઉઇકે સહિત છ નક્સલીઓ માર્યા ગયા છે. આ મોટી સફળતા સાથે, ઓડિશા નક્સલવાદથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થવાની કગાર પર છે." અમે 31 માર્ચ, 2026 પહેલા નક્સલવાદને નાબૂદ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા, ડીજીપી વાય.બી. ખુરાનિયાએ કહ્યું, "બુધવારે બે માઓવાદીઓ માર્યા ગયા હતા અને આજે સવારે ચારને તટસ્થ કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્યની હત્યા ઓડિશા પોલીસ માટે એક મોટી સફળતા છે. આનાથી રાજ્યમાં માઓવાદીઓની કમર તૂટી ગઈ છે."
તેમણે કહ્યું, "કંધમાલ-ગંજમ આંતર-જિલ્લા સરહદ પર વિવિધ સ્થળોએ કામગીરી ચાલી રહી છે, અને અમને વધુ સફળતાની અપેક્ષા છે. તાજેતરના સમયમાં ઓડિશામાં માઓવાદીઓ સામે આ સૌથી મોટા ઓપરેશનમાંનું એક છે. અમે આ ઓપરેશનમાં સામેલ સુરક્ષા કર્મચારીઓનો આભાર માનીએ છીએ. અમે માર્ચ 2026 સુધીમાં નક્સલવાદને નાબૂદ કરવાના કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કટિબદ્ધ છીએ."
ગુરુવારે પોલીસે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઓડિશાના કંધમાલ જિલ્લામાં સુરક્ષા દળો સાથેની ગોળીબારમાં ટોચના માઓવાદી નેતા ગણેશ ઉઇકે સહિત છ નક્સલવાદીઓ માર્યા ગયા છે. રાજ્યમાં નક્સલ વિરોધી કામગીરીનું નેતૃત્વ કરતા એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સીપીઆઈ (માઓવાદી) કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય ઉઇકેના માથા પર ₹11 મિલિયનનું ઇનામ હતું. તે ઓડિશામાં પ્રતિબંધિત સંગઠનનો વડા હતો.
તેમણે કહ્યું કે ગોળીબાર ચકપડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જંગલમાં થયો હતો. તેમણે કહ્યું, "એન્કાઉન્ટરમાં ચાર માઓવાદીઓ માર્યા ગયા." તેમાંથી એકની ઓળખ ૬૯ વર્ષીય ગણેશ ઉઇકે તરીકે થઈ હતી, જેને પુક્કા હનુમંતુ, રાજેશ તિવારી, ચામરુ અને રૂપા નામોથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે તેલંગાણાના નાલગોંડા જિલ્લાના ચેન્દુર મંડલના પુલેમાલા ગામનો રહેવાસી હતો."
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ પુરુષોની ઓળખ સીપીઆઈ (માઓવાદી) વિસ્તાર સમિતિના સભ્ય બારી ઉર્ફે રાકેશ અને દલમ સભ્ય અમૃત તરીકે થઈ હતી, બંને છત્તીસગઢના રહેવાસી હતા. તેમણે કહ્યું કે તેમના માથા પર ₹23.65 લાખનું સંયુક્ત ઈનામ હતું.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે એન્કાઉન્ટર સ્થળ નજીક બીજી મહિલા કેડરનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, પરંતુ તેની ઓળખ હજુ સુધી સ્થાપિત થઈ નથી. ગુપ્ત માહિતીના આધારે, ઓડિશા પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) ની એક નાની મોબાઇલ ટીમે જંગલમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું, જ્યાં તેઓ નક્સલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, "ભયંકર ગોળીબાર થયો, જેના પરિણામે નક્સલીઓના મોત થયા." "
નક્સલીઓ પાસેથી એક રિવોલ્વર, એક રાઇફલ અને એક વોકી-ટોકી મળી આવી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા દળો તરફથી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, અને વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે.
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે માઓવાદીઓ સામેની આ કાર્યવાહી રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અને જનતાને સુરક્ષિત રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. આ કાર્યવાહી એ સંદેશ પણ આપે છે કે ઓડિશા સરકાર અને સુરક્ષા દળો માઓવાદીઓ સામે કડક વલણ અપનાવી રહ્યા છે અને કોઈપણ પ્રકારની ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિને સહન કરવામાં આવશે નહીં.
