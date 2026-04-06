ધો. 10 નાપાસ યુવકે LPG સંકટમાં કરી કમાલ! બનાવ્યો સસ્તો સ્ટોવ, માત્ર રૂ.15માં બે દિવસનું ભોજન રાંધી શકો

ઓડિશાના ખોરધાના યુવક એવો સ્ટોવ બનાવ્યો છે જે માત્ર 15 રૂપિયામાં બે દિવસનું ભોજન રાંધી શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 9:26 PM IST

ગોવિંદ ચંદ્ર પાંડા

ખોરધા (ઓડિશા): હાલમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ઇરાન સામે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. છેલ્લા એક મહિનાથી વધુ સમયથી, આ સંઘર્ષના પરિણામો ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં ઝડપથી અનુભવાઈ રહ્યા છે.

ભારતમાં, આ પરિસ્થિતિને કારણે LPG ની અછત વધી રહી છે. ગેસ સિલિન્ડરોની ઉપલબ્ધતાએ કાળાબજાર અને કિંમતો વધી ગઈ છે, જેની સીધી અસર ઘરના રસોડા પર પડી છે. હોટેલ ઉદ્યોગને પણ તેની નોંધપાત્ર અસર પડી છે.

આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે, ખોરધા જિલ્લાના ગેડિયાપલ્લી ગામના રહેવાસી ભાસ્કર ચંદ્ર પ્રધાને એક નવીન ઉકેલ શોધી કાઢ્યો છે. વ્યવસાયે વેલ્ડર, ભાસ્કરે વૈકલ્પિક રસોઈ ચૂલો બનાવ્યો છે. તેમનો દાવો છે કે આ નવી ફ્યૂલ સિસ્ટમ પરંપરાગત LPG ની તુલનામાં વધુ સસ્તી છે. ભાસ્કર, જે 10 ધોરણ ફેલ છે, તે પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે પોતાના ગામમાં વેલ્ડીંગની દુકાન ચલાવે છે.

ગેસ કટોકટી દરમિયાન, તેમણે આ સમસ્યાનો સામનો કેવી રીતે કરવો તે અંગેના વિચારો માટે YouTubeની મદદ લીધી. તે શીખ્યો કે વપરાયેલ એન્જિન ઓઇલને રસોઈના બળતણ તરીકે કેવી રીતે વાપરી શકાય છે. સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને, ભાસ્કરે લોખંડના ફ્રેમ પર ખાસ બર્નરને વેલ્ડ કરીને લોખંડનો સ્ટોવ ડિઝાઇન કર્યો અને બનાવ્યો. તેમનો દાવો છે કે આ ઈનોવેશનથી ન માત્ર ગેસની અછતને દૂર કરવામાં મદદ મળી છે પણ રસોઈ માટે લાકડાના ઉપયોગને કારણે થતા ઝાડ કાપવાને પણ ઘટાડે છે.

LPG ની અછતને કારણે તેમના પ્રજ્વલિત મોબિલ સ્ટોવે ઝડપથી સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ભાસ્કરના જણાવ્યા મુજબ, ગામલોકો પહેલાથી જ તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી ચૂક્યા છે, અને રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાંથી ગ્રાહકો ચૂલો ખરીદવા માટે તેનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે. તેનો દાવો છે કે વપરાયેલ એન્જિન ઓઇલના માત્ર એક લિટર જેની કિંમત આશરે ₹10 થી ₹15 છે તે પાંચ લોકોના પરિવાર માટે બે દિવસ માટે ભોજન રાંધવા માટે પૂરતું છે. સ્ટોવ LPGની જેમ વાદળી જ્યોત ઉત્સર્જિત કરે છે, જે કાર્યક્ષમ અને નોંધપાત્ર રીતે સ્વચ્છ દહન સૂચવે છે.

આ સ્ટોવની શરૂઆતની કિંમત ₹3,000 છે, જે સાઈઝ અને ચોક્કસ જરૂરિયાતોને આધારે વધી શકે છે. ભાસ્કર જણાવે છે કે, તે નાના ઘરો અને મોટા પાયે રસોઈની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સ્ટોવને કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે.

આ દુર્ઘટના આ ઈનોવેશન માટે પ્રેરણારૂપ બની
ભાસ્કરે અગાઉ LPG સિલિન્ડર વિસ્ફોટને કારણે એક પરિવારના સભ્યને ગુમાવ્યો હતો. આ ઘટનાએ તેના પર ઊંડી અસર છોડી અને તેને રસોઈ માટે સલામત વૈકલ્પિક પદ્ધતિ શોધવા માટે પ્રેરણા આપી. ભાસ્કરે ઉલ્લેખ કર્યો કે તેણે શરૂઆતમાં YouTube પરના ટ્યુટોરિયલ્સનું પાલન કરીને આ ખાસ સ્ટોવ બનાવ્યો હતો. હવે તે વિવિધ પ્રદેશોમાં વેચાઈ રહ્યો છે. તેણે ઉમેર્યું કે, તે જરૂર પડે ત્યારે મોટા સ્ટોવ બનાવવા માટે પણ સક્ષમ છે.

તે ભારપૂર્વક જણાવે છે કે, આ સ્ટોવ પર્યાવરણને અનુકૂળ છે; વધુમાં, મોટાભાગના ઘરોમાં વાહનો હોવાથી, વપરાયેલ એન્જિન ઓઇલ જે ફેંકી દેવામાં આવશે તેને બળતણ તરીકે ફરીથી વાપરી શકાય છે. ભાસ્કરના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા, સ્થાનિક રહેવાસી મિહિર રંજન મહાપાત્રાએ ટિપ્પણી કરી કે, તેનું મર્યાદિત ઔપચારિક શિક્ષણ હોવા છતાં, ભાસ્કર એક વ્યાવસાયિક રીતે પ્રશિક્ષિત એન્જિનિયર કરતા ઓછો સક્ષમ નથી.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આ ઈનોવેશન જે કચરાના પદાર્થને ઉપયોગી બળતણમાં પરિવર્તિત કરે છે, તે ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મેખલીગંજ ઝીરો પોઈન્ટ પરથી BSFએ ઘુસણખોરને ઠાર માર્યો, બાંગ્લાદેશીઓએ ખેડૂતનું અપહરણ કર્યું
  2. આસામમાં ભાજપના ઉમેદવારના નિવાસસ્થાન પરથી મળ્યો હેન્ડ ગ્રેનેડ, પોલીસ તપાસમાં જોડાઈ

