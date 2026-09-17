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'નિરક્ષર' માતા-પિતાએ 5 સંતાનોને બનાવ્યા ડૉક્ટર...! આદિવાસી પરિવારની પ્રેરણાદાયી સ્ટોરી

માતા-પિતાએ કહ્યું, 'ગરીબી અમારા ભવિષ્યનો નિર્ણય નહીં કરે, કંઈ પણ થઈ જાય, બાળકોને ભણાવીને જ રહીશું.'

પ્રેરણાદાયી સ્ટોરી
પ્રેરણાદાયી સ્ટોરી (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 2:53 PM IST

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ફુલબાની (કંધમાલ): બુરસી પ્રધાને ફક્ત બીજા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો, જ્યારે તેમની પત્ની અનુસૂયાને તો ક્યારેય સ્કૂલ જવાની તક જ મળી નહીં. એવામાં તેમના બાળકોના અભ્યાસનું શું થશે? શું તેઓ ક્યારેય અભ્યાસ પુરો કરી શકશે? સંભવતઃ તેનો જવાબ નકારાત્મક મળશે. પણ તેનો જવાબ ના નહીં, પણ હા છે. તેમના પાંચ સંતાનો છે અને આજની તારીખમાં તમામ સંતાનો મેડિકલનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તમને આ જાણીને નવાઈ લાગશે પણ આ સંતાનોએ પોતાની મહેનતથી બધાને ચોંકાવ્યા છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં તેની ચર્ચા થઈ રહી છે.

સૌથી મોટા સંતાને એમબીબીએસની ડિગ્રી પૂરી કરી લીધી છે. બીજું સંતાન મેડિકલના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે અને ત્રણ નાના ભાઈઓએ આ વર્ષે દાખલો લીધો છે. આ કહાની ઓડિશાના કંધમાલ જિલ્લાના એક અંતરિયાળ ગામની છે. સફળતાની આ અનોખી કહાનીએ એક નવી મિસાલ કાયમ કરી છે.

બુરસી અને અનસુયા નામના એક ગરીબ આદિવાસી દંપતીએ આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં તેમના બાળકોને ઉત્તમ શિક્ષણ આપવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો હતો અને તેઓ તેમના પાંચેય બાળકોને મેડિકલ કોલેજમાં ભણાવવામાં સફળ રહ્યા. ડારિંગબાડી બ્લોકના સિકાબારી ગામના વતની એવા આ પાંચ ભાઈ-બહેનો ગરીબી, મર્યાદિત સંસાધનો અને અસંખ્ય મુશ્કેલીઓથી ભરેલા સંઘર્ષપૂર્ણ માર્ગમાં આવતા પડકારોને સફળતાપૂર્વક પાર કરવામા સફળ રહ્યા. તેમની આ સફળતા માત્ર તેમના પરિવાર માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તાર માટે ગૌરવનો વિષય બની છે.

આ બાળકોના માતા-પિતાએ કહ્યું, 'અમે શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયા, પણ અમે તેની તાકાતને સમજ્યા. જીવનમાં ગમે તેટલી મુશ્કેલ કેમ ન આવે, અમે ક્યારેય પણ આર્થિક તંગીને અમારા બાળકોના અભ્યાસમાં અડચણ ન બનવા દીધી.'

સૌથી મોટા દીકરા, વિભીષણ પ્રધાને કોરાપુટની શહીદ લક્ષ્મણ નાયક મેડિકલ કૉલેજ અને હૉસ્પિટલમાંથી એમબીબીએસ કોર્સ પુરો કર્યો અને આવું કરનાર પરિવારના તેઓ સૌથી પહેલા સભ્ય હતા. તેઓ હવે એ જ સંસ્થામાં ઈન્ટર્નશિપ કરી રહ્યા છે. તેમની સફળતાએ તેમના નાના ભાઈ-બહેનો માટે એક નવો રસ્તો ખોલ્યો. તેમના પગલે ચાલીને, મોનાલીસા પ્રધાને એ જ મેડિકલ કૉલેજમાં એમબીબીએસ કોર્સના બીજા વર્ષમાં દાખલો લીધો છે.

પરિવાર પાસે હવે જશ્ન મનાવવા માટે ત્રણ અન્ય કારણો છે. પરિવારના ત્રણ નાના સભ્યો- એસારિયા પ્રધાન, સુનેમી પ્રધાન અને મીનાક્ષી પ્રધાનએ આ વર્ષે નીટ પરીક્ષા પાસ કરી અને ક્રમશઃ કાલાહાંડી, બલાંગીર અને કોરાપુટની મેડિકલ કૉલેજોમાં એડમિશન લીધું. ત્રણેએ પોતાનો મેડિકલનો અભ્યાસ શરુ કરી દીધો છે, જેનાથી પરિવારમાં ડૉક્ટર બનવાની ઈચ્છા ધરાવતા લોકોની સંખ્યા પાંચ થઈ ગઈ છે.

આ સફળતા પાછળ માતા-પિતાના ઘણા વર્ષોનો ત્યાગ, બાળકોની સતત મહેનત અને વિશ્વાસ છે કે ગરીબી તેમના ભવિષ્યનો નિર્ણય નહીં કરે. પણ પરિવારની ખુશી સાથે-સાથે એક ચિંતા પણ છે. એક જ સમયમાં ત્રણ બાળકોના મેડિકલનો અભ્યાસ શરુ થવાથી, બુરસી અને અનુસૂયાને ચિંતા છે કે તેઓ આનો ખર્ચ કેવી રીતે ઉઠાવશે. અનુસૂયા કહે છે, 'મને ચિંતા છે કે અમે બધા સંતાનોની આર્થિક જરૂરિયાતને કેવી રીતે પુરી કરશું. પણ અમે તેમના સપનાને તૂટવા નહીં દઈએ.'

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TAGGED:

CHILDREN STUDYING IN MEDICAL
ODISHA KANDHAMAL
પ્રરણાદાયી સ્ટોરી
ડૉક્ટર
CHILDREN STUDYING IN MEDICAL

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