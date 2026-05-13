મહિલાના શબને સાયકલ પર 15 KM દૂર પોલીસ સ્ટેશને લઇને પહોંચ્યો પરિવાર, વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું; જાણો કારણ
પોલીસે આ ઘટનામાં એક મહિલાની અટકાયત કરી છે અને કહ્યું કે તપાસ ચાલી રહી છે જ્યારે ત્રણ અન્ય આરોપી ફરાર છે.
Published : May 13, 2026 at 10:53 AM IST
બાલાસોર: ઓડિશાના બાલાસોર જિલ્લામાં એક પરિવારે મહિલાના મૃતદેહને સાયકલ પર આશરે 15 કિલોમીટર દૂર પોલીસ સ્ટેશન સુધી લઇ જઇ ધરણા કરવા પડ્યા હતા. પીડિત પરિવારે મહિલાના મોત માટે જવાબદાર આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડની માંગ કરી હતી.
ન્યાયની માંગ સાથે પીડિત પરિવારે ખૈરા પોલીસ સ્ટેશન સામે ચાર કલાક ધરણા કર્યા હતા. પરિવારે આરોપીઓ સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. આ ઘટના ખૈરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી જ્યાં 10 મેના રોજ હરિપુર ગામમાં કથિત હુમલામાં કમલા સેઠીનું મોત થયું હતું.
પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, સુરેન્દ્ર સેઠીના ઘર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે તેઓ છત ઉતારવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. આ હુમલા દરમિયાન કમલા સેઠીનું મોત થયું હતું જ્યારે પરિવારના અન્ય સભ્ય શકુંતલા સેઠી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને હાલમાં કટકની SCB મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
પોલીસે આ ઘટનાના સંદર્ભમાં એક મહિલાની અટકાયત કરતા જણાવ્યું કે તપાસ ચાલુ છે જ્યારે ત્રણ અન્ય આરોપી હજુ પણ ફરાર છે. ધરપકડમાં વિલંબથી નિરાશ થઇને કમલાના પરિવારે આરોપીઓ વિરૂદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી જેમને તેઓ મોત માટે જવાબદાર માને છે.
પરિવાર કમલાના શબને સાયકલ પર વાંસના થાંભલાના સહારે હરિપુરથી ખૈરા પોલીસ સ્ટેશન લઇ ગયા હતા. ત્યાં પહોંચ્યા બાદ તેમણે શબને પોલીસ સ્ટેશન સામે રાખ્યો હતો અને લગભગ ચાર કલાક સુધી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન મૃતકના મિત્ર બિમલ સેઠીએ કાર્યવાહી ના થવા પર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણ દિવસથી કોઇની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. લાશ સડી રહી છે. આ ઘટના ગ્રામજનો અને સાક્ષીઓની સામે બની હતી. ખૈરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીઓ સામે પહેલાથી જ 22 કેસ નોંધાયેલા છે. તેમ છતાં, તેઓએ અમારા લોકોને મારી નાખ્યા, માટે અમે શબને સાયકલ પર અહીં લાવ્યા છીએ."
વિરોધ પ્રદર્શનની જાણ થતાં જ, બાલાસોરના પોલીસ અધીક્ષક પ્રત્યુષ દિબાકર ખૈરા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરી હતી.
દિબાકરે જણાવ્યું, "ફરિયાદી પરિવારે લેખિતમાં તેમની માંગણીઓ રજૂ કરી છે, તેમની મુખ્ય માંગણીઓ આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ અને ઘટના સાથે જોડાયેલા જમીન વિવાદનો ઉકેલ લાવવાની છે. જોકે, જમીનનો કેસ ખૈરાના મામલતદાર હલ કરશે, અમે તેમણે વિશ્વાસ અપાવીએ છીએ કે આરોપીઓની જલદી ધરપકડ કરવામાં આવશે."
SP અને સ્થાનિક અધિકારીઓના વિશ્વાસ બાદ પરિવારના સભ્યોએ પોતાનો વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત કર્યો હતો અને ઘરે પરત ફર્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે, તે તપાસ પર નજર રાખી રહી છે અને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે વિસ્તારમાં શાંતિ રહેશે.
