Odisha: બાલાસોરના જંગલમાં 5 Orangutanને કરાયા રેસ્ક્યુ; દાણચોરીની શંકા
ઓડિશાની વન ટીમે બાલાસોરમાં પાંચ નાના ઓરંગુટાનને રેસ્ક્યુ કર્યા છે. અધિકારીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય દાણચોરીની શંકા છે અને તેઓ તેમને નંદનકાનન ખસેડશે.
Published : September 9, 2026 at 9:34 AM IST
ભુવનેશ્વર/બાલાસોર: ઓડિશાના બાલાસોર જિલ્લાના જંગલમાં મંગળવારે ઓછામાં ઓછા પાંચ ઓરંગુટાનને બચાવવામાં આવ્યા હતા. ભોગરાઈ બ્લોકના ઉદયપુર વન વિભાગ હેઠળના રંકોથા બડાપહી વિસ્તારમાંથી આ પ્રાણીઓને બચાવવામાં આવ્યા છે.
વન અને પર્યાવરણ મંત્રી ગણેશ રામ સિંહ ખુંટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાણીઓને નંદનકાનન લાવવામાં આવશે અને તેમની હાજરી પાછળ આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક હોવાની પણ શક્યતા છે. એક તબીબી ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને ઓરંગુટાનનો ઉપચાર કરી રહી છે. વન અધિકારીઓએ પ્રાણીઓ આ વિસ્તારમાં કેવી રીતે પહોંચ્યા તેની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
મુખ્ય વન સંરક્ષક (PCCF) પ્રેમ ઝાએ જણાવ્યું હતું કે વિદેશમાં ફક્ત 2 કે 3 જગ્યાએ ઓરંગુટાન જોવા મળતા હોય છે. વન વિભાગની વન્યજીવન શાખાએ પ્રાણીઓ ઓડિશામાં કેવી રીતે પહોંચ્યા તેની તપાસ શરૂ કરી છે. આ મામલે અધિકારીઓએ સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરી છે. નંદનકાનનથી એક ટીમ ભોગરાઈ પહોંચી છે, જેમાં એક પશુ ચિકિત્સક પણ સામેલ છે. નંદનકાનન પહોંચ્યા પછી, ઓરંગુટાનને ક્વોરેન્ટાઇનમાં રાખવામાં આવશે.
મંત્રી ગણેશ રામ સિંહ ખુંટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, વન વિભાગની ટીમને ખાસ ટીપ મળી હતી જ્યાર બાદ તેમને ભોગરાઈમાં પાંચ ઓરંગુટાન મળી આવ્યા છે. તેમની ઉંમર એક થી બે વર્ષની વચ્ચે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મલેશિયા, સુમાત્રા, ઇન્ડોનેશિયા અને ચીન જેવા દેશોમાં ઓરંગુટાન જોવા મળતા હોય છે.
મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઓરંગુટાનની બજાર કિંમત 25 લાખ રૂપિયા છે અને તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક હોવાની શંકા છે. "ઓરંગુટાન માણસોને નુકસાન પહોંચાડતા નથી અને સ્વભાવે શાંતિપ્રિય હોય છે". પ્રાદેશિક વન સંરક્ષક ડૉ. પ્રકાશ ચંદ ગોગીનેનીએ વન વિભાગની ટીમ ભોગરાઈ જવાની માહિતી આપી હતી.
#WATCH | Balasore, Odisha | Five baby orangutans, two females and three males, all under one year old, were found in the Ranakatha Protected Reserve Forest (PRF) near Badapai village, which is not their natural habitat.— ANI (@ANI) September 9, 2026
According to Balasore DFO Indalkar Pratik Prakash, "While… pic.twitter.com/CcdHwug3FO
બાલાસોર ડિવિઝનલ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (DFO) ઇન્દલકર પ્રતીક પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, રંકોથા બડાપહીમાં પાંચ વાનરો વિશે માહિતી મળી હતી. સ્થળ પર પહોંચતા અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું કે, તેઓ ઓરંગુટાન છે. અન્ય કોઈ પ્રાણીઓ હાજર છે કે નહીં તે તપાસવા માટે કોમ્બિંગ ઓપરેશન પણ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. ઓરંગુટાનને નંદનકાનન મોકલવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નંદનકાનનમાં પહેલા એક ઓરંગુટાન હતું, જેનું મૃત્યુ થયું હતું.
બચાવેલા ઓરંગુટાનને ફળો અને ઓરલ રીહાઇડ્રેશન સોલ્યુશન (ORS) આપવામાં આવ્યા છે. ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ, તેમને એક ખાસ મિક્ષ્ચર પણ આપવામાં આવ્યું છે. DFOએ કહ્યું કે તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે.
2019માં, નંદનકાનનના એકમાત્ર ઓરંગુટાન બિનીનું 41 વર્ષની ઉંમરે બીમારીને કારણે મૃત્યુ થયું હતું. બિનીને 2003માં પુણેથી લાવવામાં આવ્યુ હતું.
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