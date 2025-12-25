ઓડિશા: વહીવટી ઉદાસીનતાથી કંટાળીને મહિલાઓએ જાતે જ બનાવી દીધો રસ્તો
મયુરભંજ (ઓડિશા): મયુરભંજ જિલ્લાનું ઘુમલ ગામ મૂળભૂત સુવિધાઓથી વંચિત છે. મુખ્ય કનેક્ટિંગ રોડ ખરાબ હાલતમાં હતો. પીવાના પાણીની પણ ગંભીર તંગી હતી. વહીવટીતંત્રને વારંવાર ફરિયાદો કરવા છતાં સમસ્યા ઉકેલાઈ ન હતી, ત્યારે ગામની મહિલાઓ અને છોકરીઓએ જાતે રસ્તો બનાવીને એક ઉદાહરણ બેસાડ્યું. પોતાની મહેનતથી, તેમણે એક જ દિવસમાં રંગમતિયા ગામથી ઘુમલ સુધીનો એક કિલોમીટરનો રસ્તો બનાવ્યો.
જામદા બ્લોકના બડાકુલેવીરા ગ્રામ પંચાયતના સૌથી મોટા ગામ ઘુમલમાં ત્રણ વોર્ડ છે. અહીં 1,000 થી વધુ મતદારો છે, જ્યારે ગામમાં 250 થી વધુ પરિવારો રહે છે.
ઘુમલ ગામમાં રસ્તાની ખરાબ હાલતને કારણે ગ્રામજનો માટે ઘણી મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ હતી. ખાસ કરીને વરસાદની ઋતુમાં, શાળાના બાળકો અને ગ્રામજનોને કાદવવાળા રસ્તાઓ પર મુસાફરી કરવી પડતી હતી. ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાને પણ ગામ સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. નજીકના ગામ રંગમતિયા સુધી સરકારી બસ દોડે છે, પરંતુ રસ્તાની સ્થિતિને કારણે, તે નજીકના ગામ ઘુમલ સુધી પહોંચી શકતી નથી. તેઓએ વારંવાર બ્લોક વહીવટીતંત્રને સારો રસ્તો બનાવવા માટે વિનંતી કરી, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં.
અંતે, ગ્રામજનો ગામનો રસ્તો સુધારવા માટે આગળ આવ્યા. તેમણે દરેક પરિવાર પાસેથી પૈસા એકઠા કર્યા. પછી, તે પૈસાથી, મહિલાઓ અને છોકરીઓએ માટી લાવી અને અથાક મહેનત કરીને એક દિવસમાં રંગમતિયાથી ઘુમલ સુધીનો એક કિલોમીટર લાંબો રસ્તો બનાવ્યો. બાદમાં, ગ્રામજનોએ જામદા બ્લોક બ્લોક વિકાસ અધિકારી દેવાશીષ પાંડાને એક આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું, જેમાં પાકો રસ્તો બનાવવાની માંગણી કરવામાં આવી.
તેવી જ રીતે, ગામમાં સ્વચ્છ પીવાના પાણીની અછત છે. લગભગ એક વર્ષ પહેલા પાણીની પાઇપ નાખવામાં આવી હતી, પરંતુ પાણી પુરવઠો હજુ સુધી શરૂ થયો નથી. ગ્રામજનો તળાવ અથવા પાણીના અન્ય સ્ત્રોતો પર આધાર રાખે છે અને વિવિધ રોગોથી પીડાઈ રહ્યા છે. રાજ્ય સરકાર કે સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર આના ઉકેલ માટે કોઈ પગલાં લઈ રહ્યું નથી.
જામદા બ્લોક બીડીઓ દેવાશીષ પાંડાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ રૈરંગપુરમાં ગ્રામીણ પાણી પુરવઠા અને સ્વચ્છતા વિભાગ (RWSS) ના સહાયક ઇજનેરને પીવાના પાણીની સમસ્યાની જાણ કરશે અને LAccMI બસ સુપરવાઇઝર સાથે બસ સંચાલન અંગે ચર્ચા કરશે.
દરેક ઘરમાંથી પૈસા એકઠા કરવામાં આવ્યા
રસ્તાના સમારકામ માટે સખત મહેનત કરનાર પ્રમિલા મહંતે જણાવ્યું હતું કે, "રસ્તાના અભાવે, LAccMI બસ ગામમાં આવી રહી નથી. નહેરમાંથી પાણી પુરવઠો પણ બંધ થઈ ગયો છે. રંગમતિયાથી ઘુમલ ગામ સુધીનો રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો હતો અને રસ્તો કાટમાળ કરવામાં આવ્યો હતો. અમે દરેક ઘરમાંથી પૈસા એકઠા કર્યા અને એક દિવસમાં એક કિલોમીટર રસ્તો બનાવ્યો."
ઘુમલ ગામના સંજય મહંતે કહ્યું, "ગામમાં રસ્તાની સુવિધાનો અભાવ છે. વરસાદની ઋતુમાં ગામનો સંપર્ક તૂટી જાય છે. એમ્બ્યુલન્સ સેવા આવતી નથી, અને બસો પણ ચાલતી નથી. બીડીઓ કહે છે કે રસ્તો બન્યા પછી બસ દોડશે. ગામલોકોએ ઘરે ઘરે જઈને પૈસા એકઠા કર્યા, અને મહિલાઓ અને છોકરીઓએ એક કિલોમીટર રસ્તો બનાવ્યો. અહીં પાણીની સમસ્યા છે; આયર્નયુક્ત પાણી પીધા પછી લોકો કિડનીના રોગથી પીડાઈ રહ્યા છે. બાસુધા યોજના હેઠળ મળતો પાણીનો પુરવઠો બંધ થઈ ગયો છે. એક બોરવેલ ખોદવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે બે વર્ષથી શરૂ થયો નથી."
