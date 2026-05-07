ETV Bharat / bharat

ખેડૂતના પુત્રએ 13 પ્રયાસ પછી ટેરિટોરિયલ આર્મી પરીક્ષા પાસ કરી, પસંદ કરાયેલા 14 ઉમેદવારોમાંથી એક

દ્રઢતા અને સમર્પણનું ફળ ચોક્કસ મળશે. સમીર આચાર્યના અહેવાલ મુજબ, સાગર ધલ ભારતભરમાંથી ટેરિટોરિયલ આર્મી ઓફિસર તરીકે પસંદ કરાયેલા 14 ઉમેદવારોમાંથી એક છે.

ટેરિટોરિયલ આર્મી ઓફિસર પરીક્ષા (ETV ભારત) પાસ કર્યા બાદ સાગર ધલનું સન્માન કરવામાં આવ્યું
ટેરિટોરિયલ આર્મી ઓફિસર પરીક્ષા (ETV ભારત) પાસ કર્યા બાદ સાગર ધલનું સન્માન કરવામાં આવ્યું (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બર્હામપુર: આ વર્ષે ટેરિટોરિયલ આર્મી ઓફિસર (TAO) ભરતી પરીક્ષામાં 100,000 થી વધુ ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો, પરંતુ ફક્ત 14 ઉમેદવારો જ સફળ થયા હતા. તેમાંથી એક ઓડિશાના ધેંકનાલ જિલ્લાના સાગર ધલ છે, જેમને તાજેતરમાં બર્હામપુરમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ તાલીમ લઈ રહ્યા હતા.

ધેંકનાલના ભુવન બ્લોકના સુરપ્રતાપપુર ગામના ખેડૂત નિરાકર ધલ અને સુકાંતી ધલના પુત્ર સાગર બાળપણથી જ ભારતીય સેનામાં જોડાવાનું સ્વપ્ન જોતા હતા. ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યા પછી, તેઓ 2019 માં પોતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટે બર્હામપુર શહેરમાં આવ્યા હતા. તેમણે સામંતરાળ એકેડેમીમાં તાલીમ લીધી અને છ વર્ષ સુધી સખત મહેનત કરી, જેના પરિણામે આ વર્ષે તેમને સફળતા મળી.

જ્યારે તેમના પ્રયત્નો વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે સમજાવ્યું કે આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે વિવિધ પદો માટે 13 પરીક્ષાઓ આપી હતી, જેમાંથી છ સેના ભરતી સાથે સંબંધિત હતી. વારંવાર પ્રયાસો છતાં, સફળતા તેમને હાથમાંથી નીકળી ગઈ. પરંતુ સાગરે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો. તેમણે સામંતરાળ એકેડેમી લાઇબ્રેરીમાં કલાકો વિતાવીને સખત મહેનત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. અંતે, તેમની મહેનત રંગ લાવી.

તે ઓડિશામાંથી TAO તરીકે પસંદગી પામેલા એકમાત્ર ઉમેદવાર છે અને આ વર્ષે 3 જુલાઈએ સેવામાં જોડાશે. તેમણે સમજાવ્યું, "TAO ભરતી પરીક્ષામાં 100,000 થી વધુ ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી 900 ઉમેદવારોએ લેખિત પરીક્ષા પાસ કરી હતી. આ 900 ઉમેદવારોમાંથી 14 ઉમેદવારોની આ પદ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે."

સાગરે વધુમાં કહ્યું, "નાનપણથી જ મારા પિતા મને ભારતીય સેનામાં જોડાવા માટે પ્રેરણા આપતા રહ્યા છે. મારા બે કાકાઓ આર્મીમાં હતા તે હકીકતથી હું પણ પ્રભાવિત થયો હતો."

તેમની સફળતા બાદ, બહેરામપુરમાં સામંતરાય એકેડેમી દ્વારા આયોજિત એક ખાસ સમારંભમાં તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.

સાગરને તાલીમ આપતા એકેડેમીના ડિરેક્ટર દેબેશ સામંતરાયે કહ્યું, "સાગરે સંપૂર્ણ નિશ્ચય સાથે પોતાના પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા, જેના પરિણામે આજે તેમની સફળતા મળી. તેમની સફળતા ઘણા લોકોને પ્રેરણા આપશે."

આ સિદ્ધિ પર એકેડેમીના સલાહકાર ગોકુલ ત્રિપાઠી પણ ખૂબ ખુશ હતા. "અમારા માટે ગર્વની વાત છે કે ઓડિશાનો એક યુવાન ભારતીય સેનામાં ટેરિટોરિયલ આર્મી ઓફિસર તરીકે સેવા આપશે. ભારતની સેવા કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે બહેરામપુર શહેરમાં આ સંસ્થા શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય હવે પ્રાપ્ત થયું છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય આગામી દિવસોમાં આવા વધુ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરવાનો છે," તેમણે કહ્યું.

TAGGED:

SAGAR DHAL
FARMERS SON CRACKS ARMY EXAM
TERRITORIAL ARMY
ODISHA
TERRITORIAL ARMY EXAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.