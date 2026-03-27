ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: સગીરા સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યાના પ્રયાસના આરોપીને ફાંસીની સજા
2021 ની આ ઘટનામાં આરોપીએ પીડિતા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યા બાદ ગળું દબાવી હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, બાળકીને સમયસર સારવાર મળતાં જીવ બચાવી શકાયો હતો.
Published : March 27, 2026 at 3:09 PM IST
બરહામપુર: ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લાના બરહામપુર ફાસ્ટ ટ્રેક સ્પેશિયલ કોર્ટે એકસગીરા સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યાનો પ્રયાસ કરનાર આરોપીને મોતની સજા ફરમાવી છે. કોર્ટે પીડિત બાળકીને 5 લાખ રૂપિયાના વળતરનો પણ આદેશ આપ્યો છે.
આ મામલો 20 નવેમ્બર, 2021નો છે. પોલસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતી સગીરા પોતાના મામાના ઘરે ગઈ હતી. તે સમયે 30 વર્ષીય આરોપી કેશવ નાહકે બાળકીને બહલાવી-ફોસલાવી પાસેના નદી કિનારે આવેલા જંગલમાં લઈ જઈ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
જ્યારે બાળકીએ મદદ માટે બૂમો પાડી, ત્યારે આરોપીએ તેને ગંભીર રીતે ઘાયલ કરી દીધી અને અંતે ગળું દબાવી હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બાળકી બેભાન થઈ ગઈ ત્યારે આરોપી તેને મૃત સમજીને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો.
બાદમાં, નજીકના રમતના મેદાનમાંથી કેટલાક બાળકો પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે બેભાન હાલતમાં પડેલી બાળકીને જોઈ તેના ઉપર પાણી છાંટ્યું હતું. પરિવારજનો બાળકીને શોધી રહ્યા હતા અને સમાચાર મળતાં જ તેમણે બાળકીને પ્રથમ પોલસરા સીએચસી હેલ્થ સેન્ટર અને ત્યારબાદ બરહામપુરની MKCG મેડિકલ સેન્ટરમાં ખસેડી હતી. બાળકીની સારવાર મેડિકલ સેન્ટરના પેડિયાટ્રિક વિભાગના ICU માં કરવામાં આવી હતી.
તત્કાલીન પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી જિતેન્દ્ર કુમાર મલ્લિકે ICU માં જ બાળકીનું નિવેદન નોંધ્યું હતું અને આરોપી કેશવ નાહકની ધરપકડ કરી હતી. આરોપી હાલમાં જેલમાં અન્ડરટ્રાયલ કેદી તરીકે બંધ છે. પોલીસે આ કેસમાં 13 સાક્ષીઓ સાથે આરોપપત્ર દાખલ કર્યું હતું.
બરહામપુર ફાસ્ટ ટ્રેક સ્પેશિયલ કોર્ટના ન્યાયાધીશે ગુરુવારે આ મામલાને ‘વિરલ’ ગણાવ્યો અને પોલસરા થાણા ગુનો નંબર 417/21-11-21માં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 376(2), (F), 376(A)(B) હેઠળ આરોપીને મોતની સજા સંભળાવી છે. આ મામલાની સુનાવણી દરમિયાન વિશેષ લોક અભિયોજક શિવપ્રસાદ મિશ્રાએ સરકાર તરફથી પેરવી કરી હતી.
કોર્ટના આ ચુકાદાની જાણ ઓડિશા હાઈકોર્ટને કરી દેવામાં આવી છે અને ન્યાયાધીશે પીડિત બાળકીને વળતર તરીકે 5 લાખ રૂપિયા આપવાનો પણ આદેશ કર્યો છે.
