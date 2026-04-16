લોકસભામાં કુલ સંખ્યા વધીને 815 થશે, 272 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત, રાજ્યને કોઈ નુકસાન નહીં: મેઘવાલ
કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રીએ કહ્યું કે કોઈ પણ રાજ્ય બેઠકો ગુમાવશે નહીં.
By PTI
Published : April 16, 2026 at 3:15 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે લોકસભામાં 815 બેઠકો વધારીને 272 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે અને આ ક્વોટાના અમલીકરણથી પુરુષો કે કોઈપણ રાજ્યને નુકસાન થશે નહીં.
મહિલા અનામત કાયદામાં સુધારો કરવા અને સીમાંકન પંચની સ્થાપના સંબંધિત ત્રણ બિલો પર લોકસભામાં પોતાના પ્રારંભિક સંબોધનમાં, મેઘવાલે એમ પણ કહ્યું હતું કે ગૃહની 815 બેઠકોમાંથી 33 ટકા એટલે કે 272 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવા માટે એક સરળ ફોર્મ્યુલા છે.
મંત્રીએ કહ્યું, "મહિલા અનામત બિલ મુજબ, લોકસભા 815 બેઠકો વધારીને 815 કરવામાં આવશે, જેમાં 272 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે." પ્રસ્તાવિત બિલો અનુસાર, લોકસભાની વર્તમાન સંખ્યા 50 ટકા વધશે. તેમણે ઉમેર્યું, "મહિલા અનામતના અમલ પછી પુરુષો કે કોઈપણ રાજ્યને કોઈ નુકસાન થશે નહીં."
મેઘવાલે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલા ક્વોટા હેઠળ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ શ્રેણીઓની મહિલાઓ માટે અનામત રહેશે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે જો નારી શક્તિ વંદન કાયદો, 2023 તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં રહેશે, તો 2029 માં લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે મતવિસ્તારોનું અનામત શક્ય બનશે નહીં, કારણ કે તે 2026 પછી ઉપલબ્ધ વસ્તી ગણતરીના ડેટા પર આધારિત હશે. તેથી, બંધારણ સુધારો બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું, "બિલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને તેમના યોગ્ય અધિકારો આપવાનો છે." મેઘવાલે નોંધ્યું હતું કે વિશ્વભરમાં, મહિલાઓ માટે સમાન મતાધિકાર અને સમાન મતદાન અધિકારો ભારત કરતાં ઘણા મોડેથી લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે નોંધ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, મહિલાઓને પુરુષો પછી 144 વર્ષ પછી મતદાનનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો હતો, અને યુનાઇટેડ કિંગડમમાં, મહિલાઓને 1918 માં ચોક્કસ શરતો સાથે અને 10 વર્ષ પછી 1928 માં સંપૂર્ણ મતદાન અધિકારો આપવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, "ભારતમાં, મહિલાઓને પ્રથમ ચૂંટણીથી જ પુરુષો સાથે મતદાન કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે." મેઘવાલે તમામ પક્ષો અને સભ્યોને બિલને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવા અને તેને ગૃહમાં પસાર કરવા અપીલ કરી.
ગુરુવારે લોકસભામાં બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 અને સીમાંકન બિલ, 2026 પર ચર્ચા થઈ અને તેને પસાર કરવામાં આવ્યું. 40 મિનિટની ચર્ચા પછી આ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના પગલે વિપક્ષે બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ પર મતદાનની માંગ કરી હતી. ત્યારબાદ આ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું જેમાં ૨૫૧ સભ્યોએ સમર્થન આપ્યું અને 185 સભ્યોએ તેનો વિરોધ કર્યો. બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ અનુસાર, 2011ની વસ્તી ગણતરીના આધારે સીમાંકન કવાયત પછી, ૨૦૨૯ની સંસદીય ચૂંટણીઓ પહેલાં મહિલા અનામત કાયદાને "લાગુ" કરવા માટે લોકસભા બેઠકો વધારવામાં આવશે.
મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામતનો સમાવેશ કરવા માટે રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વિધાનસભાઓમાં બેઠકોની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવામાં આવશે. લોકસભાના સભ્યોમાં ફરતા ડ્રાફ્ટ બિલમાં જણાવાયું છે કે લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે અનામત બેઠકો "રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વિવિધ મતવિસ્તારોમાં વારાફરતી ફાળવવામાં આવશે." બુધવારે અનેક વિપક્ષી પક્ષોએ સંસદમાં બંધારણ સુધારા બિલની સીમાંકન જોગવાઈઓ વિરુદ્ધ એક થઈને મતદાન કરવાનો નિર્ણય લીધો, સાથે જ કહ્યું કે તેઓ વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે અનામતની વિરુદ્ધ નથી.