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UGC NET 2026: ફરીવાર યોજાશે અંગ્રેજી, કૉમર્સ અને સમાજશાસ્ત્રની પરીક્ષા, NTAએ રજૂ કર્યું શેડ્યૂલ

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્ર વિષયોની પરીક્ષા ફરીથી યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્ર વિષયોની પરીક્ષા ફરીથી યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્ર વિષયોની પરીક્ષા ફરીથી યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે (@NTA_Exams)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 9:44 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ UGC NET જૂન 2026ની અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્ર વિષયોની પરીક્ષા ફરીથી યોજવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ને આ ત્રણેય વિષયોના પ્રશ્નપત્રોમાં ગંભીર ભૂલો જોવા મળ્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ વિષયોના ઉમેદવારો પાસેથી પુનઃપરીક્ષા માટે કોઈપણ પ્રકારની વધારાની ફી લેવામાં આવશે નહીં.

જણાવી દઈએ કે NTA દ્વારા UGC NET જૂન 2026ની પરીક્ષા 22થી 30 જૂન 2026 દરમિયાન 87 વિષયોમાં લેવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષા જુનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ (JRF), આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટેની પાત્રતા અને PhD કાર્યક્રમોમાં પ્રવેશ માટે લેવામાં આવી હતી.

NTA અનુસાર, અંગ્રેજી, કોમર્સ અને સમાજશાસ્ત્ર વિષયોના પ્રશ્નપત્રોમાં તથ્યાત્મક, ટાઈપિંગ, અનુવાદ અને વ્યાકરણ સંબંધિત ભૂલો જોવા મળી હતી. આ ઉપરાંત કેટલાક પ્રશ્નોની ભાષામાં ગડબડ, વિદ્વાનોના નામ અને પુસ્તકોના શીર્ષકો ખોટી રીતે લખવામાં આવવા, પુનરાવર્તિત પ્રશ્નો અને પ્રચલિત સંકલ્પનાઓ માટે બિન-પ્રમાણભૂત શબ્દોના ઉપયોગ જેવી ખામીઓ પણ સામે આવી હતી. આ જ કારણોસર NTAએ UGC NETના આ ત્રણ વિષયોની પરીક્ષા ફરીથી યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે. અહીં તમે પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ ચેક કરી શકો છો.

ક્યારે યોજાશે પુનઃપરીક્ષા?

  • અંગ્રેજી: 9 સપ્ટેમ્બર 2026, સવારે 9 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી
  • કોમર્સ: 9 સપ્ટેમ્બર 2026, બપોરે 3 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી
  • સમાજશાસ્ત્ર: 10 સપ્ટેમ્બર 2026, સવારે 9 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી

ઉમેદવારોને પરીક્ષા કેન્દ્ર, શહેર અને એડમિટ કાર્ડ સંબંધિત માહિતી અલગથી સત્તાવાર વેબસાઈટ પર આપવામાં આવશે.

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