NEET-UG રી-ટેસ્ટ: પ્રશ્નપત્રના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે એરફોર્સના એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ કરવા પર NTAનો વિચાર
પેપર લીક વિવાદ બાદ NTA 21 જૂને NEET-UG રી-ટેસ્ટના પ્રશ્નપત્રોના પરિવહન માટે ભારતીય વાયુસેનાના વિમાનનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારી રહી છે. સુરભિ ગુપ્તાના અહેવાલ...
Published : June 8, 2026 at 10:14 PM IST
નવી દિલ્હી: NEET-UGની પરીક્ષામાં ગેરરીતિની ઘટના બાદ હવે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) 21 જૂને ફરી યોજાનારી NEET-UG રીટેસ્ટ માટે કોઈ બાંધછોડ કરવા માંગતું નથી. આથી જ હવે NTA પ્રશ્નપત્રો ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ભારતીય વાયુસેના (IAF)ના વિમાનનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારી રહી છે.
આ નિર્ણય ઉચ્ચ-સ્તરની મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવેલા સુરક્ષા પગલાંના ઘટનાક્રમનો એક ભાગ છે. NTAના એક અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, એજન્સી પ્રશ્નપત્રોના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ભારતીય વાયુસેનાને જોડવાનું વિચારી રહી છે, જે પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડે છે. પ્રશ્નપત્ર લીકના આરોપો બાદ અગાઉની NEET-UG પરીક્ષા રદ થયાના અઠવાડિયા પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં IAF વિમાનનો ઉપયોગ કરવાના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને તેમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, સંદેશાવ્યવહાર પ્રધાન જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા, શિક્ષણ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને NTAના ડિરેક્ટર જનરલ અભિષેક સિંહ હાજર રહ્યા હતા.
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચર્ચાઓ પરીક્ષા પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કાને મજબૂત બનાવવા પર કેન્દ્રિત હતી, જેમાં પ્રશ્નપત્રોની તૈયારી અને પ્રિન્ટિંગથી લઈને તેમના પરિવહન અને સુરક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. વાયુસેનાના વિમાનના ઉપયોગ અંગે સક્રિયપણે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય હજુ લેવામાં આવ્યો નથી અને તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમક્ષ મૂકવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન 21 જૂનના રોજ યોજાનારી રીટેસ્ટની તૈયારીઓનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને પરીક્ષા કોઈપણ અનિયમિતતા વિના યોજાય તે માટે કરવામાં આવી રહેલી વ્યવસ્થાઓ અંગે નિયમિત અપડેટ મેળવી રહ્યા છે. પરિવહન સુરક્ષાની સાથે, અધિકારીઓ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓને વિવિધ વિભાગો વચ્ચે સરળ સંકલન સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે જેથી ઉમેદવારોને પરીક્ષાના દિવસે કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.
નવી દિલ્હીમાં રાજ્યના મુખ્ય સચિવ (આરોગ્ય) ક્રિસ્ટીના ઝેડ ચોંગથુએ જણાવ્યું હતું કે, 24 શહેરોમાં સ્થિત 208 કેન્દ્રો પર લગભગ 73,000 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે તેવી અપેક્ષા છે. ઉમેદવારો માટે પૂરતી માળખાગત સુવિધાઓ, પરિવહન સુવિધાઓ, અવિરત વીજ પુરવઠો, પીવાનું પાણી અને અન્ય આવશ્યક સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને પણ સતર્ક રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. ડિરેક્ટર જનરલ (કાયદો અને વ્યવસ્થા) મહેશ ભાગવતે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ અધિકારીઓ વચ્ચે ગાઢ સંકલનની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે અધિકારીઓને તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર કડક સુરક્ષા જાળવવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર સતત નજર રાખવા સૂચના આપી હતી.
ભાગવતે અફવાઓ અને ખોટી માહિતી ફેલાવવા સામે પણ ચેતવણી આપી હતી. તેમણે અધિકારીઓને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સક્રિયપણે દેખરેખ રાખવા અને પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ પાડી શકે તેવા ખોટા દાવાઓનો ઝડપથી જવાબ આપવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
3 મેના રોજ યોજાયેલી મૂળ NEET-UG પરીક્ષા રદ થયા બાદ સુરક્ષા પગલાં કડક બનાવવામાં આવ્યા છે. આ પરીક્ષા સમગ્ર ભારતના 551 શહેરો અને 14 વિદેશી કેન્દ્રોમાં લેવામાં આવી હતી, જેમાં લગભગ 23 લાખ ઉમેદવારોએ નોંધણી કરાવી હતી.
NTA અનુસાર, પરીક્ષાના ચાર દિવસ પછી 7 મેના રોજ કથિત ગેરરીતિઓ અંગેની માહિતી સામે આવી હતી. એજન્સીએ કહ્યું હતું કે, તેણે ચકાસણી અને આગળની કાર્યવાહી માટે તાત્કાલિક કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે ઇનપુટ્સ શેર કર્યા હતા. 12 મેના રોજ, પેપર લીકના આરોપો વચ્ચે પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી, અને 21 જૂને નવી પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કેસની તપાસ કરી રહેલા સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગની ફરિયાદના આધારે FIR નોંધી હતી. ત્યારબાદ એજન્સીએ ખાસ તપાસ ટીમોની રચના કરી અને દેશભરમાં અનેક સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરી.
અત્યાર સુધીમાં દિલ્હી, જયપુર, ગુરુગ્રામ, નાસિક, પુણે, લાતુર અને અહિલ્યાનગર સહિત અનેક શહેરોમાંથી 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈએ જણાવ્યું છે કે, તેની તપાસથી લીક થયેલા પ્રશ્નપત્રોના સ્ત્રોતને ઓળખવામાં મદદ મળી છે.
લાખો મેડિકલ ઉમેદવારો પરીક્ષા માટે ફરીથી હાજર રહેવાના છે, ત્યારે અધિકારીઓ આશા રાખી રહ્યા છે કે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા NEET-UG રીટેસ્ટ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક સંચાલનને સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરશે.
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