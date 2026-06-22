NSA ડોભાલે ઈરાનના વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારી સાથે મુલાકાત કરી
અજિત ડોભાલે પશ્ચિમ એશિયામાં બદલાતા સુરક્ષા વાતાવરણ પર ઈરાનના વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારી ગદીર નિઝામીપુર સાથે વિગતવાર ચર્ચા કરી.
By PTI
Published : June 22, 2026 at 7:21 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે સોમવારે ઈરાનના વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારી ગદીર નિઝામીપુર સાથે વ્યાપક વાતચીત કરી. આ ચર્ચા મુખ્યત્વે પશ્ચિમ એશિયામાં વિકસતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિ પર કેન્દ્રિત હતી. નિઝામીપુર, જે ઈરાનની શક્તિશાળી સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ (SNSC) માં સંરક્ષણ વિભાગના ઉપસચિવ છે, તેઓ બ્રિક્સ બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે નવી દિલ્હીમાં છે.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે, "બંને પક્ષોએ પશ્ચિમ એશિયામાં વર્તમાન પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી. તેમણે બ્રિક્સ પ્લેટફોર્મ હેઠળ સહયોગ અને ભારત-ઈરાન દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર પણ ચર્ચા કરી." અમેરિકા સાથે શાંતિ કરાર પછી ઈરાનના કોઈ વરિષ્ઠ અધિકારીની ભારતની આ પહેલી મુલાકાત છે.
મંગળવારે, BRICS દેશોના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકારો (NSA) આ ક્ષેત્રની સુરક્ષા પરિસ્થિતિ પર વિગતવાર ચર્ચા કરશે. આ બેઠક સોમવારે સત્તાવાર રીતે શરૂ થશે. વધતા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે ભારત એક મહત્વપૂર્ણ BRICS સુરક્ષા બેઠકનું આયોજન કરી રહ્યું છે.
ચીનના વિદેશ પ્રધાન વાંગ યી, રશિયન NSA સેરગેઈ શોઇગુ અને અન્ય વરિષ્ઠ BRICS સુરક્ષા અધિકારીઓ ચર્ચામાં ભાગ લેશે. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા NSA ડોભાલ કરશે.
નવી દિલ્હી આ પ્રભાવશાળી જૂથના વર્તમાન અધ્યક્ષ તરીકે બેઠકનું આયોજન કરી રહ્યું છે. BRICSમાં મૂળ રૂપે બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત, ચીન અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો સમાવેશ થતો હતો; 2024 માં, તે ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ઈરાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ને સમાવવા માટે વિસ્તૃત થયું, 2025 માં ઇન્ડોનેશિયા જોડાયું.
BRICS એક પ્રભાવશાળી જૂથ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે કારણ કે તે 11 મુખ્ય ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓને એકસાથે લાવે છે. આ દેશો વિશ્વની વસ્તીના આશરે 49.5 ટકા, વૈશ્વિક GDPના આશરે 40 ટકા અને વૈશ્વિક વેપારના આશરે 26 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
બ્રિક્સના વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારીઓ પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ અને રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ સહિત પ્રાદેશિક સુરક્ષા પરિસ્થિતિ પર વિગતવાર ચર્ચા કરે તેવી અપેક્ષા છે. ભારત આતંકવાદ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરે તેવી શક્યતા છે, જેમાં પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી જૂથો દ્વારા જમ્મુ અને કાશ્મીરને નિશાન બનાવતી સરહદ પારની આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ બાબતથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું કે ચર્ચામાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે તણાવ પણ હોઈ શકે છે. મે મહિનામાં બ્રિક્સના વિદેશ પ્રધાનોની બેઠક સંયુક્ત નિવેદન વિના સમાપ્ત થઈ હતી, કારણ કે પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ અંગે ઈરાન અને યુએઈ વચ્ચે ઊંડા મતભેદો સામે આવ્યા હતા.
બ્રિક્સ સર્વસંમતિ માળખા હેઠળ કાર્ય કરે છે, અને ભારતે અધ્યક્ષનું નિવેદન અને પરિણામ દસ્તાવેજ જારી કર્યો હતો, જેમાં બે ચોક્કસ ફકરાઓનો સમાવેશ થતો હતો જેના પર સર્વસંમતિ થઈ શકી નથી.