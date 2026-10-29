સરકારનો મોટો નિર્ણયઃ કેન્સરની દવાઓના ભાવ 93 ટકા સુધી ઘટ્યા, નવી કિંમતો ક્યારથી લાગુ થશે?
ટ્રેડ માર્જિનને તર્કસંગત બનાવવાથી ઘણી એન્ટી-કેન્સર દવાઓની કિંમતમાં ભારે ઘટાડો આવશે.
Published : October 29, 2026 at 1:11 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્સરની સારવારને વધુ સસ્તી બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, નેશનલ ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રાઇસિંગ ઓથોરિટી (NPPA) એ બુધવારે કેન્સરની દવાઓની 543 બ્રાન્ડ્સ માટે સુધારેલી મહત્તમ છૂટક કિંમતો (MRPs) જાહેર કરી છે. આ નવા દરો 9 નવેમ્બરથી અમલમાં આવશે.
જનહિતમાં, સરકારે 137 'નોન-શેડ્યુલ્ડ' કેન્સરની દવાઓ પરના ટ્રેડ માર્જિનને તાર્કિક બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના પરિણામે કિંમતોમાં આ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આ પહેલનો હેતુ અતિશય ટ્રેડ માર્જિન પર અંકુશ લાવવાનો અને દર્દીઓ માટે કેન્સરની આવશ્યક દવાઓની ઉપલબ્ધતા સુધારવાનો છે.
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ્સના જણાવ્યા અનુસાર, સુધારેલી કિંમત લિસ્ટમાં 27 ઓક્ટોબર સુધી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વિભાગે જણાવ્યું છે કે, જેમ જેમ ઉત્પાદકો અન્ય નોન-શેડ્યુલ્ડ કેન્સર વિરોધી દવાઓ માટે સુધારેલી કિંમતો સબમિટ કરશે, તેમ તેમ NPPA આ લિસ્ટને અપડેટ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
આ સુધારેલી લિસ્ટમાં સ્તન, પ્રોસ્ટેટ, કોલોન (આંતરડા), અંડાશય (ઓવેરિયન) અને સર્વાઇકલ (ગર્ભાશયના મુખના) કેન્સર જેવા વિવિધ પ્રકારના કેન્સરની સારવારમાં વપરાતી દવાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ઇમ્યુનોથેરાપી, ટાર્ગેટેડ કેન્સર થેરાપી અને કીમોથેરાપી લઈ રહેલા દર્દીઓ માટે સહાયક સારવારમાં વપરાતી દવાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
કેટલીક દવાઓની કિંમતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો:
RPG લાઈફ સાયન્સીસ દ્વારા ઉત્પાદિત અને અનારઝોલ બ્રાન્ડ નામ હેઠળ વેચાતી એનાસ્ટ્રોઝોલ 1 mgની 10 ગોળીઓના પેકની કિંમત ₹695.76 થી ઘટાડીને ₹73 કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે, ડૉ.રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ દ્વારા ઉત્પાદિત એઝાસાયટીડિન ઇન્જેક્શન જે 'Azacitin' તરીકે વેચાય છે, તેની કિંમત ₹6,337 થી ઘટીને ₹1,495.04 થશે. એબોટ હેલ્થકેરના બેવાસીઝુમેબ ઇન્જેક્શન (4 ml વાયલ) ની કિંમત ₹21,767.70 થી ઘટાડીને ₹5,930.13 કરવામાં આવશે.
અન્ય ઉદાહરણોમાં દસનત 20 mg ગોળીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેની કિંમત ₹2,812.50 થી ઘટીને ₹1,085.93 થશે, અને ફુલબ્રેકા ઇન્જેક્શન, જેની કિંમત ₹26,072.16 થી ઘટીને ₹5,491 થશે. આ ફેરફારોથી અસરગ્રસ્ત બ્રાન્ડ્સનો ઉપયોગ કરતા દર્દીઓ માટે દવાના ખર્ચમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.
ટ્રેડ માર્જિન 30% પર મર્યાદિત
ડ્રગ્સ (કિંમત નિયંત્રણ) ઓર્ડર, 2013 હેઠળ 17 ઓક્ટોબરના રોજ જાહેર કરાયેલી નીતિમાં 137 ઓળખાયેલી બિન-શિડ્યુલ્ડ કેન્સર વિરોધી દવાઓ માટે વેપાર માર્જિન 30% પર મર્યાદિત છે. શેડ્યુલ્ડ દવાઓથી વિપરીત જેમની કિંમતો સૂચિત ટોચમર્યાદા કિંમત દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે વિતરણ અને છૂટક શૃંખલાઓમાં અતિશય માર્જિનને રોકવા માટે આ હસ્તક્ષેપ દ્વારા બિન-શિડ્યુલ્ડ દવાઓને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવી છે.
17 ઓક્ટોબરના રોજ જાહેર કરાયેલી મૂળભૂત નીતિમાં ડ્રગ્સ (કિંમત નિયંત્રણ) ઓર્ડર, 2013 હેઠળ 137 ઓળખાયેલી નોન શેડ્યૂલ કેન્સર વિરોધી દવાઓ માટે વેપાર માર્જિનને 30 ટકા સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યું છે. શેડ્યૂલ દવાઓથી વિપરીત જેમની કિંમતો સૂચિત સીલિંગ પ્રાઈસ આધીન આવે છે, નોન-શેડ્યૂલ દવાઓને આ હસ્તક્ષેપ દ્વારા ટાર્ગેટ કરવામાં આવી છે જેથી ડિસ્ટ્રીબ્યૂસન અને રીટેલ ચેઇનમાં વધારે માર્જિનને ઘટાડી શકાય.
સરકારનો અંદાજ છે કે આ મુખ્ય પહેલ કેન્સરના દર્દીઓને વાર્ષિક આશરે ₹2,500 કરોડ બચાવી શકે છે. આ નીતિ 2019 ના પ્રયાસ પર આધારિત છે જેમાં 42 કેન્સર વિરોધી દવાઓને આવરી લેવામાં આવી હતી, જેના કારણે સેંકડો બ્રાન્ડેડ દવાઓના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો.
ફાર્માસ્યુટિકલ્સ વિભાગ અનુસાર, રિટેલર્સ અને હોસ્પિટલોએ 9 નવેમ્બરથી સુધારેલા ભાવ લાગુ કરવા આવશ્યક છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, "ઉત્પાદકોએ સપ્લાય ચેઇનને આ ફેરફારો વિશે જાણ કરવી જરૂરી છે, જ્યારે રાજ્ય ડ્રગ્સ નિયંત્રકો પાલનનું નિરીક્ષણ કરે તેવી અપેક્ષા છે."
NPPAએ એમ પણ જણાવ્યું છે કે, ઉત્પાદકો પાસેથી વધુ માહિતી મળતાંની સાથે યાદી અપડેટ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, ગયા મહિને, આરોગ્ય બાબતોની સંસદીય સમિતિએ કેન્સરની દવાઓના અતિશય ભાવો અંગે શ્રેણીબદ્ધ બેઠકો યોજી હતી. સમિતિના એક સભ્યએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "સમિતિએ ભારતમાં કેન્સરની સારવારને વધુ સસ્તી કેવી રીતે બનાવવી તે અંગે બેઠકોમાં હાજર દરેક વ્યક્તિ પાસેથી સૂચનો માંગ્યા હતા." સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્સરની દવાઓના અતિશય ઊંચા ભાવોને "દિવસના પ્રકાશમાં લૂંટ" તરીકે પણ વર્ણવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: