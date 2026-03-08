ETV Bharat / bharat

મમતાનો PM મોદી પર 'ફોટો વાર', પૂછ્યું - જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ઊભાં હતાં, તમે ખુરશીમાં કેમ બેઠા હતા?

મમતા બેનર્જીએ હવે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદનો અનાદર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે

મમતા બેનર્જીએ હવે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદનો અનાદર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે
મમતા બેનર્જીએ હવે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદનો અનાદર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું અપમાન કરવાના આરોપોનો જવાબ આપતા, મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ હવે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ધર્મતલામાં ધરણાં મંચ પરથી મમતાએ મોદી પર એક જૂનો ફોટોગ્રાફ બતાવીને હુમલો કર્યો. ફોટોગ્રાફમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ઉભા રહીને લાલકૃષ્ણ અડવાણીને એવોર્ડ આપી રહ્યા છે જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નજીકમાં બેઠેલા જોવા મળે છે.

તૃણમૂલ સાંસદ જૂન માલિયા અને રાજ્ય વન વિભાગના પ્રભારી મંત્રી બીરબાહા હંસદા સાથે મમતાએ સ્ટેજ પર એક મોટા બેનર પર ફોટોગ્રાફ પ્રદર્શિત કર્યો. પછી તેમણે કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ઉભા છે અને વડા પ્રધાન બેઠા છે. અમે ક્યારેય આવું કરતા નથી. જો કોઈ સામાન્ય મહિલા આવે તો પણ અમે આદરમાં ઉભા રહીએ છીએ. અને હવે તમે કહી રહ્યા છો કે અમે આદર નથી બતાવી રહ્યા? તમને શું લાગે છે? અમારા મેયર ત્યાં હાજર હતા. હું વિરોધ પર બેઠી છું, તો હું આ સ્થાન કેવી રીતે છોડી શકું? અને વિરોધ પહેલાં મને તમારા કાર્યક્રમની ખબર પણ નહોતી."

આ પછી, મમતા બેનર્જીએ પીએમ મોદી પર બંધારણીય પદોના સન્માનના મુદ્દા પર બંગાળને નિશાન બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "અમે (બંધારણીય) પદોનું સંપૂર્ણ સન્માન કરીએ છીએ. અમે અમારા બંધારણનું સંપૂર્ણ સન્માન કરીએ છીએ, કારણ કે આપણું બંધારણ અમારી માતા જેવું છે. ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, તેથી તમે જે ઇચ્છો તે કહી શકો છો, તમે બંગાળને દોષી ઠેરવી શકો છો, ફક્ત એટલા માટે કે તમે બંગાળને નિશાન બનાવી રહ્યા છો! કેમ, કેમ, કેમ?"

મુખ્યમંત્રીએ રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમમાં વિવિધ મુદ્દાઓ માટે કેન્દ્ર સરકારને દોષી ઠેરવી હતી, જેમાં નબળી માળખાગત સુવિધા અને ગેરવહીવટનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું, "લોકો કેમ ન આવ્યા તેની ફરિયાદ કરવાનું આયોજકોનું કામ છે. તેઓએ ક્યારેય અમને તેમના લોકો મોકલવાનું કહ્યું નહીં. તેઓએ ક્યારેય પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને સામેલ કરી નહીં. તેઓએ ફક્ત માહિતી લીધી."

મમતા બેનર્જીએ 'ગ્રીન રૂમ' અને 'ટોઇલેટ' વિવાદ માટે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) ને જવાબદાર ઠેરવ્યા. તેમણે કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ જે બેઠકમાં હાજરી આપી હતી તે એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે. તે તેમનો વિસ્તાર છે, અને ગ્રીન રૂમ આયોજકો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે તેમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. અમિત શાહે થોડા દિવસો પહેલા ત્યાં એક બેઠક પણ યોજી હતી. ગ્રીન રૂમ કોણ બનાવશે? તે તે ખાનગી સંસ્થાના આયોજકોની જવાબદારી છે. તે તેમની નિષ્ફળતા છે. જો તમને ત્યાં કંઈક ખામી અથવા દુર્ભાગ્ય જણાય, તો અમે તેના માટે જવાબદાર નથી, તેથી અમને દોષ ન આપો."

આ દરમિયાન, આદિવાસીઓનું અપમાન કરવાના આરોપો વચ્ચે, મમતા બેનર્જીએ નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું અને તેમને "વોટ પક્ષી" ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે ચૂંટણી આવે છે, ત્યારે વડા પ્રધાન બંગાળ પર 'વોટ પક્ષી'ની જેમ હુમલો કરે છે, કંઈ પણ કહે છે. ચૂંટણી પહેલાં, તેમને બૌરી, બાગડી, લોઢા, શબર, મુંડા, સંતાલી યાદ આવે છે... પરંતુ શું તમને ક્યારેય મટુઆ, રાજવંશી, કામતાપુરી, કે હિન્દી ભાષીઓ યાદ આવે છે? મને નથી લાગતું."

ગઈકાલે વડા પ્રધાને કરેલી ટ્વિટનો જવાબ આપતા, તેમણે કહ્યું, "ગઈકાલે તમે ટ્વિટ કર્યું હતું. મેં તમારા ટ્વિટનો જવાબ આપ્યો હતો કે અમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું નથી. તે એક ખાનગી સંસ્થા દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્ય સરકારે એક પત્ર પણ મોકલીને અમને જાણ કરી હતી કે આ સંગઠનો રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી. આ રાજ્ય સરકારનો કાર્યક્રમ નથી, અને તેમાં અમારી કોઈ ભૂમિકા નથી. તેથી, જે કંઈ થયું તેના માટે તે ખાનગી સંસ્થા જવાબદાર છે."

બીજી તરફ, આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર પ્રધાનમંત્રીની ટિપ્પણી અંગે મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "વડાપ્રધાનએ ટ્વિટ કર્યું કે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ કેમ ઉજવી રહ્યા છીએ. આપણે તેને હજારો, લાખો વખત ઉજવીશું. આપણે ભાઈઓ અને બહેનો બંનેનો આદર કરવો જોઈએ. જો બહેનો નહીં, માતા નહીં, ભાઈ નહીં હોય, તો આ દેશ કોણ બનાવશે? પરિવાર કોણ ચલાવશે? સમાજ કોણ ચલાવશે? કૃપા કરીને આ વિશે વિચારો."

તૃણમૂલના વડા મમતા બેનર્જીએ આજે ​​દસ ધારાસભ્યો અને સાંસદોની એક સમિતિની રચના કરી. તેમણે આ સમિતિને દિલ્હી જઈને રાજ્યમાં આદિવાસી લોકો માટે કરવામાં આવેલા વિકાસ કાર્યોનો 'રિપોર્ટ કાર્ડ' રાષ્ટ્રપતિને સુપરત કરવાનું કામ સોંપ્યું છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ આ હેતુ માટે રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલય પાસેથી સમય પણ માંગશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MAMTA MODI MURMU
MAMTA BANERJEE
NARENDRA MODI
DROUPDI MURMU
MAMTA BANERJEE ACCUSES PM MODI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.