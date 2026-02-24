ETV Bharat / bharat

લાલ આતંકવાદને મોટો ફટકો, બસ્તરના કુખ્યાત નક્સલી દેવજીએ તેલંગાણામાં આત્મસમર્પણ કર્યું

ટોચના નક્સલી દેવજીના આત્મસમર્પણથી બસ્તરમાં લાલ આતંકવાદને મોટો ફટકો પડ્યો છે. બસ્તર આઈજી સુંદરરાજ પી. એ આ માહિતી આપી છે.

નક્સલવાદી દેવજીના સરેન્ડર પર બસ્તર આઈજીનું નિવેદન
નક્સલવાદી દેવજીના સરેન્ડર પર બસ્તર આઈજીનું નિવેદન (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 24, 2026 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બસ્તર: છત્તીસગઢની સરહદે આવેલા તેલંગાણામાં ટોચના નક્સલી કમાન્ડર દેવજી ઉર્ફે ટિપ્પીરી તિરુપતિએ 16 નક્સલીઓ સાથે આત્મસમર્પણ કર્યું છે. સેન્ટ્રલ કમિટીના સભ્ય મુરલી ઉર્ફે સંગ્રામ, ટીએસસી સેક્રેટરી દામોદર અને ડીકેએસઝેડસી સભ્ય ગંગન્નાએ પણ આત્મસમર્પણ કર્યું છે. બસ્તરના આઈજી સુંદરરાજ પી. એ વરિષ્ઠ માઓવાદી નેતાઓના આત્મસમર્પણ અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે હવે, નક્સલી નેતા પાપારાવ સાથે 100 નક્સલીઓ બસ્તરમાં રહે છે.

નક્સલી કમાન્ડર દેવજીએ આત્મસમર્પણ કર્યું, આઈજીએ બાકીના નક્સલીઓને અપીલ કરી

બસ્તર આઈજીએ જણાવ્યું કે નક્સલમુક્ત બસ્તરના અભિયાનના ભાગ રૂપે, માઓવાદીઓના ટોચના નેતૃત્વનું આજે તેલંગાણામાં પુનર્વસન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઘટનાક્રમને એક ઐતિહાસિક અને નિર્ણાયક સફળતા તરીકે જોવામાં આવી રહી છે, કારણ કે માઓવાદી સંગઠનના વર્તમાન નેતૃત્વનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. બાકીના માઓવાદીઓ પણ પુનર્વસન માટે આગળ આવી રહ્યા છે. હાલમાં જંગલમાં રહેલા કેટલાક માઓવાદી કાર્યકરો, જે હજુ પણ હિંસાના માર્ગ પર છે, તેમને પણ વારંવાર અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમની પાસે મર્યાદિત સમય છે. તેમણે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેવો જોઈએ અને પુનર્વસન કરવું જોઈએ. નહિંતર, સુરક્ષા દળો દ્વારા તેમની સામે કરવામાં આવી રહેલી જોરદાર કાર્યવાહી માટે માઓવાદીઓને ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે. આને માઓવાદી અપીલ અને ચેતવણી બંને ગણો. ભલે તે માઓવાદી નેતા પાપારાવ હોય કે દંડકારણ્ય ક્ષેત્રમાં સક્રિય અન્ય લોકો, તેમણે આગળ આવીને પુનર્વસનની માંગ કરવી જોઈએ.

હાલમાં, માઓવાદી સંગઠનમાં ફક્ત 100-125 સશસ્ત્ર માઓવાદીઓ બાકી છે. તે બધાએ હિંસા છોડી દેવી જોઈએ અને મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવું જોઈએ - સુંદરરાજ પી, આઈજી, બસ્તર

બસ્તર આઈજીએ દેવજીના શરણાગતિનું સ્વાગત કર્યું

બસ્તર આઈજી સુંદરરાજ પી એ જણાવ્યું હતું કે ચાર વરિષ્ઠ માઓવાદી કાર્યકરો સીપીઆઈ (માઓવાદી) સંગઠનના ટોચના નેતૃત્વ માળખાના મહત્વપૂર્ણ સભ્યો હતા. આ નક્સલવાદીઓ ઘણા દાયકાઓ સુધી ભૂગર્ભમાં રહ્યા. હિંસા અને સશસ્ત્ર સંઘર્ષનો તેમનો ત્યાગ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં નિર્ણાયક પરિવર્તનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે સ્પષ્ટ સંકેત છે કે હિંસા માટેનો અવકાશ સતત સંકોચાઈ રહ્યો છે, જ્યારે શાંતિ અને વિકાસનો અવકાશ સતત વિસ્તરી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DEVJI SURRENDERS IN TELANGANA
BASTAR IG BEAUTY P
RED TERROR IN BASTAR
THE FAITH OF THE SURRENDERED GODS
NAXAL COMMANDER PAPARAO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.