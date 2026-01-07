ETV Bharat / bharat

કુખ્યાત ગેંગસ્ટર અમન ભૈંસવાલને અમેરિકાથી ડિપોર્ટ; હરિયાણા ડીજીપી કહ્યું 'ગુનેગારો હવે ક્યાંય સુરક્ષિત નથી'

હરિયાણા સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ એક મોટી કાર્યવાહી, કુખ્યાત ગેંગસ્ટર અમન ભૈંસવાલને અમેરિકાથી ડિપોર્ટ

કુખ્યાત ગેંગસ્ટર અમન ભૈંસવાલને અમેરિકાથી ડિપોર્ટ
કુખ્યાત ગેંગસ્ટર અમન ભૈંસવાલને અમેરિકાથી ડિપોર્ટ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 7, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચકુલા: હરિયાણા પોલીસની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ ફરી એકવાર સંગઠિત ગુનાઓ સામે મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. STF એ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર અમન કુમાર ઉર્ફે અમન ભૈંસવાલને અમેરિકાથી સફળતાપૂર્વક દેશનિકાલ કરીને ભારત પરત લાવ્યો છે. પોલીસ વિભાગ આને મોટી સફળતા ગણાવી રહ્યું છે. 2025 પછી STF દ્વારા આ છઠ્ઠી સફળ દેશનિકાલ છે. આનાથી હરિયાણા પોલીસની ગુના વિરોધી નીતિને નવી તાકાત મળી છે.

અમન ભૈંસવાલ સામે અનેક કેસ નોંધાયા: નોંધનીય છે કે અમન ભૈંસવાલ લાંબા સમયથી હરિયાણા અને દિલ્હી-NCRમાં સક્રિય છે, તેના પર ફાયરિંગ, હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, ખંડણી અને આર્મ્સ એક્ટના કેસોનો આરોપ છે. તે પોતાની ગેંગ ચલાવતો હતો, જેનું નેટવર્ક સોનીપત, રોહતક, ઝજ્જરથી દિલ્હી સુધી વિસ્તરેલું હતું. અમન ભૈંસવાલ વિરુદ્ધ હરિયાણા અને દિલ્હીમાં કુલ દસ ગંભીર ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા છે.

નકલી પાસપોર્ટ અને વિદેશ ભાગી જવું: પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અમન ભૈંસવાલ પૂર્વ દિલ્હીના સરનામા પર આધારિત નકલી ઓળખનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે પાસપોર્ટ મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ તે 20 જૂન, 2024 ના રોજ આ પાસપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને કુવૈત ભાગી ગયો અને બાદમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પહોંચ્યો. આ છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં ગોહાનામાં ભારતીય દંડ સંહિતા અને પાસપોર્ટ કાયદા હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. અમન ભૈંસવાલ સામે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યો હતો, ઇન્ટરપોલ રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, અને ત્યારબાદ તેને ભાગેડુ ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

STF ની ભવિષ્યની રણનીતિ: STF એ અમન ભૈંસવાલના દેશનિકાલને સંગઠિત ગુનાઓ અને ભાગેડુઓ સામેના તેના આક્રમક અને લક્ષિત અભિયાનની મોટી સફળતા ગણાવી છે. DGP અજય સિંઘલે ખાતરી આપી હતી કે STF ભવિષ્યમાં પણ તે જ દૃઢતા સાથે ગુનાહિત નેટવર્કને તોડી પાડવા અને જાહેર શાંતિ અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે દરેક શક્ય પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખશે.

DGP અજય સિંઘલની કડક ચેતવણી: DGP અજય સિંઘલે આ કામગીરીની સફળતા બાદ ગુનેગારોને કડક સંદેશ આપ્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હરિયાણામાં ગુના માટે હવે કોઈ સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન નથી. જે ​​ગુનેગારો માને છે કે તેઓ સરહદો ઓળંગીને અથવા ખોટી ઓળખ બનાવીને કાયદાથી છટકી શકે છે તેમણે સમજવું જોઈએ કે હરિયાણા પોલીસના ચુંગાલમાંથી કોઈ છટકી શકશે નહીં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દરેક ભાગેડુ, પછી ભલે તે દેશમાં હોય કે વિદેશમાં, તેને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે. આ રાજ્ય ગુનેગારો માટે નથી, પરંતુ કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HARYANA STF
AMAN BHAINSWAL
HARYANA GANGSTER AMAN BHAINSWAL
AMAN BHAINSWAL DEPORTED
AMAN BHAINSWAL DEPORTED FROM US

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.