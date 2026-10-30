'સીજેપી નેતા સૌરવ દાસના માતા-પિતા ક્યાંથી છે, નેપાળથી કે ક્યાંય બીજેથી', નોટિસ મોકલાઈ
એવો આક્ષેપ છે કે તેઓ પોતાની વિગતો જાહેર કરવા માંગતા નથી. આ અંગે એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચો.
Published : October 30, 2026 at 10:33 PM IST
ચેન્નાઈ: એક ઉદ્યોગપતિએ શુક્રવારે મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. તેમણે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયને નિર્દેશ આપવાની માંગ કરી છે કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના રાષ્ટ્રીય સહ-સંયોજક યોગેશ શર્મા ઉર્ફે 'સૌરવ દાસ' તરીકે પણ ઓળખાય છે) અને તેમના માતા-પિતાના બેકગ્રાઉન્ડની તથા અન્ય વિગતોની તાત્કાલિક, વિગતવાર, સંપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે.
પોતાની અરજીમાં ગણેશ કુમારે જણાવ્યું છે કે, સૌરવ દાસ કથિત રીતે નેપાળી મૂળના છે, જે બાબત તપાસ માંગી લે છે. તેમણે દલીલ કરી છે કે જો આ વાત સાચી સાબિત થાય, તો દાસને દેશની સરકાર કે ન્યાયતંત્રને ઉપદેશ આપવાનો કોઈ નૈતિક અધિકાર રહેતો નથી.
અરજદારે દાસ પર ન્યાયતંત્ર વિરુદ્ધ "અપમાનજનક ભાષા" વાપરવાનો આરોપ મૂક્યો છે અને માંગ કરી છે કે જો તેઓ દોષિત સાબિત થાય, તો તેમનો પાસપોર્ટ અને આધાર કાર્ડ રદ કરવામાં આવે. કાંચીપુરમ જિલ્લાના ગણેશ કુમાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી આ જનહિત અરજી (PIL) પર ચીફ જસ્ટિસ એસ.એ. ધર્માધિકારી અને જસ્ટિસ જી. અરુલ મુરુગનની ડિવિઝન બેન્ચે સુનાવણી કરી હતી.
Police verifies a person’s name, address etc by visiting his home before giving clearance for the passport to be issued. Once he has a passport no further enquiry is justified except to check that the passport is not fake.— K. C. Singh (@ambkcsingh) October 30, 2026
બેન્ચે કેન્દ્ર સરકાર, પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ અધિકારી અને અન્ય દસ પક્ષોને નોટિસ પાઠવી છે અને તેમને છ અઠવાડિયાની અંદર જવાબ દાખલ કરવા જણાવ્યું છે. વધુમાં, કુમારે માંગ કરી છે કે, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયને નિર્દેશ આપવામાં આવે કે તેઓ "સૌરવ દાસ" ના નામે ચાલતા ટ્વિટર અને ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ્સને બ્લોક કરે, અને તેમને ન્યાયતંત્ર કે સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશો વિરુદ્ધ વધુ કોઈ અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરતા અટકાવે.
અરજદારે આ કેસના અંતિમ નિકાલ સુધી એક વચગાળાનો આદેશ પણ માંગ્યો છે, જેથી દાસ દેશના ન્યાયતંત્ર (ખાસ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ અને નીચલી અદાલતોના ન્યાયાધીશો) વિરુદ્ધ કોઈ બદનક્ષીભર્યા, ડરામણા, અપમાનજનક, અશ્લીલ, અસભ્ય કે અપમાનજનક નિવેદનો ન કરી શકે. આ પ્રતિબંધ સોશિયલ મીડિયા સહિતના તમામ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લાગુ થવો જોઈએ, પછી ભલે આવા નિવેદનો દાસ પોતે કરે અથવા તેમના સહયોગીઓ, સાથીદારો, એજન્ટો કે પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કરવામાં આવે. આ પ્રતિબંધ 'અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા'ના નામે કરવામાં આવતી આવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિને લાગુ પડવો જોઈએ.
The Madras High Court has issued notice to 'Cockroach Janata Party' (CJP) leader Saurav Das and the Central Government on a petition seeking inquiry into his citizenship and blocking of his social media accounts. The petition was filed by Kanchipuram district-based businessman Ganesh Kumar. The division bench of Chief Justice Sushruit Arvind Dharmadhikari and Justice G. Arulmurugan heard the matter. The petitioner sought a detailed inquiry into Saurav Das's citizenship, identity and background and prayed that if he is found not to be an Indian citizen, his passport and Aadhaar be cancelled. He also sought blocking of Das's X and Instagram accounts for allegedly spreading defamatory comments about Supreme Court judges and the judiciary. The court issued notice to the Union Home Ministry and other respondents including Saurav Das to file their reply and adjourned the case by six weeks.— ANI (@ANI) October 30, 2026
કુમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દાસ સતત ન્યાયતંત્ર વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે પોતે જ બંધારણનું અપમાન છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, જો નેપાળ સાથે દાસના મૂળ હોવા અંગેની માહિતી સાચી હોય, તો યોગેશ શર્મા તરીકે ઓળખાતી આ વ્યક્તિએ જાણીજોઈને આ હકીકતો છુપાવી છે અને ભારતમાં છેતરપિંડી કરીને આધાર કાર્ડ, મતદાર ઓળખ કાર્ડ અને પાસપોર્ટ મેળવ્યા છે. તેમને ન્યાયતંત્ર વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષા વાપરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. રાષ્ટ્રહિતમાં, તેમણે કઈ રીતે આધાર કાર્ડ અને પાસપોર્ટ મેળવ્યા, તેમને ભંડોળ ક્યાંથી મળતું હતું અને કોના કહેવા પર તેઓ ન્યાયતંત્ર વિરુદ્ધ અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા, તે અંગે ઊંડી તપાસ થવી જોઈએ. તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જવાબદારી નક્કી કરવા માટે, જે ખાતામાંથી તેમને ભંડોળ મળતું હતું તેની પણ તપાસ થવી જોઈએ.
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