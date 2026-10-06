ફિલ્મ કાલા હિરણ પર સુનાવણી રોકવાની માંગ પર સલમાન ખાનને નોટિસ
દિલ્હી હાઇકોર્ટે કાલા હિરણ ફિલ્મના પ્રોડ્યૂસરની કેસની સુનાવણી પર રોક લગાવવાની માંગ પર સલમાન ખાનને નોટિસ ફટકારી છે.
Published : October 6, 2026 at 6:15 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઇકોર્ટે કાલા હિરણ: ધ બેટલ ફોર લીગેસી ફિલ્મના પ્રોડ્યૂસરની સુનાવણી પર રોક લગાવવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરતા ફિલ્મ અભિનેતા સલમાન ખાનને નોટિસ ફટકારી છે. જસ્ટિસ અનૂપ જયરામ ભાંભાનીની બેન્ચે આ કેસમાં સલમાન ખાન પાસે જવાબ માંગ્યો છે. આ કેસની વધુ સુનાવણી 26 ડિસેમ્બરે યોજાશે.
સુનાવણી દરમિયાન, ફિલ્મ નિર્માતા અમિત જાનીના વકીલે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે સલમાન ખાને આ ફિલ્મની રિલીઝ, ટીઝર અને પ્રમોશન પર રોક લગાવવા માટે પહેલા જ કેસ દાખલ કર્યો છે. નિર્માતાનું કહેવું છે કે એક જ મુદ્દા (વ્યક્તિત્વ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન)ને લઇને બે અલગ અલગ કેસ ચલાવવા યોગ્ય નથી, માટે સલમાન ખાન તરફથી દાખલ કરવામાં આવેલા નવા કેસની સુનાવણી પર રોક લગાવવી જોઇએ.
સલમાન ખાને ફિલ્મના નિર્માણ અને તેના પ્રચાર સામગ્રી પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી છે, તેમનો આરોપ છે કે ફિલ્મમાં તેમના 1998ના ચર્ચિત કાલા હિરણ શિકાર કેસ અને તેમના જીવનની ઘટનાઓ સાથે જોડાયેલા સંદર્ભોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે તેના વ્યક્તિત્વ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને તેમની છબીને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
આ પહેલા યોજાયેલી સુનાવણીઓમાં ફિલ્મ નિર્માતા તરફથી હાજર વકીલે કહ્યું હતું કે, હજુ આ ફિલ્મને સેન્સર બોર્ડે લીલી ઝંડી આપી નથી અને તે રિલીઝ થવાની સ્થિતિમાં નથી. ફિલ્મ નિર્માતાએ આપત્તિ વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે હજુ તો ફિલ્મનું ટ્રેલર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું નથી. આ પહેલા 27 જુલાઇએ હાઇકોર્ટે સલમાન ખાનની અરજી પર ફિલ્મના ટીઝર પર રોક લગાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
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