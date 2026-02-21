પ્રધાનમંત્રીના નિવાસસ્થાન નજીક ઝૂંપડપટ્ટી ખાલી કરવાનું અલ્ટીમેટમ, 717 પરિવારોને થશે અસર
ઝૂંપડપટ્ટીવાસીઓનો પ્રશ્ન હતો કે તેઓ આટલી ઝડપથી પોતાના ઘર કેવી રીતે ખાલી કરી શકે, કારણ કે કેટલાંક બાળકોની તો બોર્ડની પરીક્ષા ચાલી રહી છે.
Published : February 21, 2026 at 11:10 AM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન 7 લોક કલ્યાણ માર્ગ નજીક સ્થિત ત્રણ ઝૂંપડપટ્ટી ક્લસ્ટરોમાં રહેતા 717 પરિવારોને 6 માર્ચ સુધીમાં તેમના ઘર ખાલી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે, જમીન અને વિકાસ કાર્યાલય (L&DO) દ્વારા, ગુરુવારે રેસકોર્સ રોડ પર સ્થિત ભાઈ રામ કેમ્પ, મસ્જિદ કેમ્પ અને DID કેમ્પના રહેવાસીઓને સ્થળાંતર નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. આ ક્લસ્ટરો L&DO ના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ સરકારી જમીન પર બનેલા છે.
નોટિસ અનુસાર, અહીં વસતા લોકોને મધ્ય દિલ્હીથી લગભગ 45 કિલોમીટર દૂર સાવદા ઘેવરામાં DUSIB કોલોનીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવશે. આ પગલું દિલ્હી શહેરી આશ્રય સુધારણા બોર્ડ (DUSIB) ની પુનર્વસન નીતિ હેઠળ જાન્યુઆરી 2024 માં L&DO અને દિલ્હી વિકાસ સત્તામંડળ (DDA) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સંયુક્ત સર્વેક્ષણને અનુસરીને લેવામાં આવ્યું છે.
લોકોમાં જોવા મળ્યો રોષ
ગુરુવારે, જમીન અને વિકાસ કાર્યાલય (L&DO) અને પોલીસના અધિકારીઓ રહેવાસીઓને નોટિસ આપવા માટે પહોંચ્યા. આ દરમિયાન લોકોમાં ભારે નારાજગી સાથે રોષ જોવા મળ્યો હતો. ETV ભારતે રહેવાસીઓ સાથે વાત કરી અને ઘર ખાલી કરાવવાની નોટિસને કારણે તેમને કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો તે વિશે જાણ્યું. ઝૂંપડપટ્ટીના વડા રાકેશ બંસલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ દાયકાઓથી ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહે છે. તેમણે કહ્યું કે, "હું 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો છું અને અહીં જન્મ્યો છું. મને મારું ઘર ખાલી કરવાની નોટિસ મળી છે." નોટિસની જાડી ફાઇલ બતાવતા, રાકેશ બંસલે સમજાવ્યું કે આ ફાઇલમાં હાલમાં 571 લોકો માટે નોટિસ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે હજી વધુ પરિવારોને વધુ નોટિસ મોકલવામાં આવી રહી છે. લગભગ 717 પરિવારોને આ નોટિસ મળી છે.
ઝૂંપડપટ્ટીમાં 2,500 થી વધુ લોકોનો વસવાટ
નોંધનીય છે કે જે 717 પરિવારોને નોટિસ મળી છે, તેમાં 2,500 થી વધુ લોકો રહે છે. ઘણા પરિવારો ત્રણ પેઢીઓથી ત્યાં રહે છે. રહેવાસી હસન ખાને કહ્યું, "હું અહીં ત્રીજી પેઢી છું. હવે અમને દસ કે બાર દિવસમાં અમારા ઘર ખાલી કરવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, તો તે કેવી રીતે શક્ય છે? અમારા બાળકોના શિક્ષણ પર અસર થશે. હાલમાં બોર્ડની પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે."
મોટાભાગના ઝૂંપડપટ્ટીવાસીઓ મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવે છે.
ત્રણ દાયકાથી વધુ સમયથી આ ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા ધામુએ કહ્યું કે, દૈનિક છૂટક મજુરી કરતા લોકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. અહીં ઘણા લોકો પાસે કાયમી નોકરી નથી. તેઓ મજૂરી તરીકે કામ કરીને ગુજરાન ચલાવે છે. જો અમને 40-45 કિલોમીટર દૂર મોકલવામાં આવે, તો લોકો કામ પર કેવી રીતે જશે? તેઓ કેવી રીતે ટકી શકશે? અહીં ઘણા લોકો નજીકમાં આવેલા રેસકોર્સ ક્લબમાં પણ કામ કરે છે."
જ્યારે અધિકારીઓ કહે છે કે રહેવાસીઓને નીતિ અનુસાર પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે સ્થાનિક લોકો આગ્રહ રાખે છે કે અચાનક સમયમર્યાદા અને સ્થળાંતર માટે જરૂરી અંતર તેમની આજીવિકા, તેમના બાળકોના શિક્ષણ અને તેમના સામાજિક નેટવર્ક્સ માટે જોખમી છે. આ મામલો દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ હોવાનું કહેવાય છે.