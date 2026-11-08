'નોટબંધી'એ અર્થવ્યવસ્થા બરબાદ કરી, 'વોટબંધી' રાજનીતિને નષ્ટ કરી રહી છે: કોંગ્રેસે વડાપ્રધાનની ઝાટકણી કરી
નોટબંધીના 10 વર્ષ પૂરા થવા નિમિત્તે કોંગ્રેસે વડાપ્રધાનની ટિકા કરતા તેને એક અવિચારી નિર્ણય ગણાવ્યો
By PTI
Published : November 8, 2026 at 9:30 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:36 PM IST
નવી દિલ્હી: રવિવારે વડાપ્રધાનની આકરી ઝાટકણી કાઢતા કહ્યું કે, "નોટબંધી" એ અર્થતંત્રને બરબાદ કરી દીધું અને "વોટબંધી" એ રાજકારણને બરબાદ કરી રહી છે અને બંનેમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું યોગદાન છે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને પ્રભારી સંચાર જયરામ રમેશે એક મીડિયા રિપોર્ટનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે નોટબંધી 2016 માં એક આપત્તિ હતી અને 10 વર્ષ પછી તે એક મોટી નિષ્ફળતા છે.
રમેશે પોતાની પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "નોટબંધીએ અર્થતંત્રને બરબાદ કરી દીધું. વોટબંધી એ રાજકારણને બરબાદ કરી રહી છે. બંને પીએમના યોગદાન દેન છે." 2016 માં આ દિવસે, વડા પ્રધાન મોદીએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું અને 500 અને 1,000 રૂપિયાની ચલણી નોટોની નોટબંધીની જાહેરાત કરી હતી.
કોંગ્રેસે નોટબંધીની દરેક વર્ષગાંઠ પર નરેન્દ્ર મોદી સરકાર પર સતત હુમલો કર્યો છે, અને કહ્યું છે કે "અવિચારી" નિર્ણયે ભારતીય અર્થતંત્રની કમર તોડી નાખી છે અને દેશ આ "સ્મારક આપત્તિ" માટે વડા પ્રધાનને માફ કરશે નહીં.
ભૂતકાળમાં, વિપક્ષી પાર્ટીએ નોટબંધીને એક "સ્મારક ભૂલ" ગણાવી હતી જે મોદી સરકારે પ્રસ્તાવિત ઉદ્દેશ્યો તરીકે રજૂ કરેલા કોઈપણ "સ્થળાંતર લક્ષ્યસ્થાનો" પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
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