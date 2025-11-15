બિહાર ચૂંટણીમાં NOTAનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ રહ્યો, 99 બેઠકો પર જીત અને હાર પર અસર પડી
દરેક ચૂંટણી કંઈક નવું લઈને આવે છે. બિહારમાં મતદાનમાં ભારે વધારો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ મતદારોએ NOTAનો વ્યાપક ઉપયોગ પણ કર્યો હતો.
Published : November 15, 2025 at 8:20 PM IST
પટના: 2025 ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 6 અને 11 નવેમ્બરના રોજ બે તબક્કામાં યોજાઈ હતી. કુલ મતદાન 67% થી વધુ નોંધાયું હતું, જે 1951 માં યોજાયેલી પ્રથમ વિધાનસભા ચૂંટણી પછી સૌથી વધુ છે. આ ચૂંટણીમાં, 35.1 મિલિયનથી વધુ મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું, જે લોકશાહી ભાગીદારીને નવી ઊંચાઈએ લઈ ગયું હતું. જો કે, આમાંથી 9,10,730 મતદારોએ NOTA બટન દબાવ્યું હતું જેથી દર્શાવી શકાય કે તેમને કોઈ લાયક ઉમેદવાર દેખાતા નથી.
NOTAમાં થોડો વધારો: આ વખતે, NOTA, અથવા "ઉપરનામાંથી કોઈ નહીં" ની ટકાવારી 1.81% નોંધાઈ હતી. ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા અંતિમ આંકડા અનુસાર, કુલ 9,10,730 મત એવા મતદારો દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા જેમણે કોઈપણ ઉમેદવારને મંજૂરી આપી ન હતી. આ 2020 ની સરખામણીમાં થોડો વધારો દર્શાવે છે, પરંતુ ટકાવારી હજુ પણ વ્યાપક રાજકીય અસંતોષ દર્શાવવા માટે ખૂબ મર્યાદિત માનવામાં આવે છે.
2020 ની સરખામણીમાં વધારો, 2015 ની સરખામણીમાં ઘટાડો: 2020 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, NOTA નો હિસ્સો 1.68% અથવા આશરે 706,252 મત હતો. જ્યારે આ વખતે ટકાવારી વધી, વધારો ખૂબ જ સામાન્ય છે. બીજી બાજુ, 2015 માં NOTA એ નોંધપાત્ર ઉછાળો નોંધાવ્યો હતો, જ્યારે 2.48% મતદારોએ તેને પસંદ કર્યો હતો.
NOTA 243 માંથી 99 બેઠકો પર અસરકારક રહ્યો: ચૂંટણી વિશ્લેષણમાં એક રસપ્રદ હકીકત બહાર આવી છે: 243 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 99 બેઠકો પર NOTA ત્રીજા કે ચોથા ક્રમે છે. આમાંથી, NOTA 29 બેઠકો પર ત્રીજા ક્રમે છે અને 70 બેઠકો પર ચોથા ક્રમે છે. આ સૂચવે છે કે ઘણા વિસ્તારોમાં, મતદારો મુખ્ય ઉમેદવારોથી અસંતુષ્ટ દેખાયા હતા અને તેમને સંપૂર્ણપણે નકારવાનું પસંદ કર્યું હતું.
પીપરા મતવિસ્તારમાં સૌથી વધુ NOTA મતો નોંધાયા: પીપરા (42) વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં સમગ્ર રાજ્યમાં સૌથી વધુ NOTA મતો નોંધાયા, જેમાં 10,691 મતદારોએ NOTA પસંદ કર્યું. જ્યારે NOTA ચોથા ક્રમે હતું, ત્યારે તેને ઘણા ઉમેદવારો કરતાં વધુ મત મળ્યા. આ સંખ્યા કોઈપણ ઉમેદવારને મળેલા મતોની સંખ્યા જેટલી જ હતી, જેના કારણે ચૂંટણીનો માહોલ ખૂબ જ રસપ્રદ બન્યો.
ઘણી બેઠકો પર NOTAનો હિસ્સો જીતના માર્જિન કરતાં વધી ગયો: ચૂંટણી પરિણામો પછી, ઘણી બેઠકો એવી બહાર આવી જ્યાં વિજેતા અને હારનાર વચ્ચેનો તફાવત NOTA મતો કરતાં ઓછો હતો. આવા કિસ્સાઓમાં, NOTA વિના ચૂંટણીના પરિણામ અંગે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની. જોકે NOTA ચૂંટણી પરિણામ પર સીધી અસર કરતું નથી, તે રાજકીય પક્ષો માટે સ્પષ્ટ ચેતવણી તરીકે કામ કરે છે.
NOTAનો હેતુ અને ગુપ્તતાનું મહત્વ: 2013 માં સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ EVM માં NOTAનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી મતદારો કોઈપણ ઉમેદવારને પસંદ ન હોય તો પણ તેમની પસંદગી વ્યક્ત કરી શકતા હતા. અગાઉ, ફોર્મ 49-O ભરવાનું રહેતું હતું, જે મતદારની ઓળખ જાહેર કરતું હતું. NOTA એ આ સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત અને સરળ બનાવી દીધી છે.
"NOTA ટકાવારીમાં વધારો દર્શાવે છે કે મતદારો તેમના અધિકારો પ્રત્યે વધુને વધુ જાગૃત થઈ રહ્યા છે. જોકે, તે હજુ પણ એવા સ્તરે નથી કે રાજકીય પક્ષો તેને પ્રાથમિક ખતરા તરીકે જુએ. તેમ છતાં, 99 બેઠકો પર ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને પહોંચવું એ સૂચવે છે કે જનતા ઉમેદવારો પ્રત્યે અસંતોષ વ્યક્ત કરવા લાગી છે." - કૌશલેન્દ્ર પ્રિયદર્શી, વરિષ્ઠ પત્રકાર
આ પણ વાંચો: