PM મોદીને પ્રશ્ન પૂછનારી નોર્વેની પત્રકારને ભારતમાં 'નો એન્ટ્રી'! છેલ્લી ઘડીએ રદ્દ થયા વીઝા
હૈદરાબાદમાં 'ઈન્ડિયા સમિટ'માં ભાગ લેવા આવી રહેલી નોર્વેની પત્રકારના વિઝા રદ કરવા બદલ કોંગ્રેસે કેન્દ્ર સરકારને ઘેરી
Published : November 12, 2026 at 7:34 PM IST
નવી દિલ્હી: આ વર્ષે મે મહિનામાં ઓસ્લોની મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પ્રશ્નો પૂછીને ચર્ચા જગાવનાર નોર્વેજીયન પત્રકાર હેલે લિંગ સ્વેન્ડસેનના ભારત આવવા માટેના વિઝા રદ કરવામાં આવ્યા છે. પત્રકારનો આરોપ છે કે, હૈદરાબાદમાં યોજાનારા 'ઈન્ડિયા સમિટ'માં ભાગ લેવા માટે રવાના થવાના થોડા કલાકો પહેલા જ ભારત સરકારે તેમના વિઝા રદ કરી દીધા હતા.
સ્વેન્ડસેનનો દાવો છે કે આ નિર્ણય કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે, જોકે વિઝા રદ કરવા પાછળ કોઈ ચોક્કસ કારણ આપવામાં આવ્યું નથી. આ ઘટનાક્રમ પર કોંગ્રેસ પક્ષે તીખી રાજકીય પ્રતિક્રિયા આપી છે; ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસ દ્વારા જ 13-14 નવેમ્બરે હૈદરાબાદમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
નોર્વેજીયન અખબાર 'ડેગસાવિસેન' (Dagsavisen) માટે કામ કરતા સ્વેન્ડસેને જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આ કાર્યક્રમમાં પેનલિસ્સ્ટ અને વક્તા તરીકે ભાગ લેવા માટે વિઝા અને જરૂરી રાજકીય મંજૂરી (political clearance) મેળવી લીધી હતી. આ કાર્યક્રમમાં મીડિયાનું ભવિષ્ય, પ્રેસની સ્વતંત્રતા અને લોકશાહી જેવા વિષયો પર ચર્ચા થવાની હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, જ્યારે તે એરપોર્ટ જવા માટે નીકળવાની તૈયારીમાં હતી, ત્યારે નોર્વેમાં ભારતીય દૂતાવાસે તેમને વિઝા રદ થયા હોવાની જાણ કરી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' (ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરાયેલા એક સેલ્ફી વીડિયોમાં સ્વેન્ડસેને કહ્યું કે, માન્ય વિઝા અને જરૂરી મંજૂરીઓ હોવા છતાં તેને જણાવવામાં આવ્યું કે તે ભારતની આવી શકશે નહીં.
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom. But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa. Here is my message for @AmitShah— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
તેણે જણાવ્યું, "મારા પાસપોર્ટમાં વિઝા છે અને હું મુસાફરી કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર હતી. જોકે, 'ઉપરથી આવેલા આદેશો'ને પગલે ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા મારા વિઝા રદ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હું એરપોર્ટ જવા માટે નીકળું તેની માત્ર 10 મિનિટ પહેલાં જ મને નોર્વેમાં ભારતીય દૂતાવાસ તરફથી ફોન આવ્યો, જેમાં મને જણાવવામાં આવ્યું કે મને ભારતમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં."
તેણે વધુમાં કહ્યું, "હું સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હતી, કારણ કે મારી પાસે રાજકીય મંજૂરી (political clearance) અને માન્ય વિઝા બંને હતા. મારે તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં એક પરિષદમાં હાજરી આપવાની હતી, જ્યાં લોકો મારી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. મારે મીડિયા, પ્રેસની સ્વતંત્રતા, લોકશાહી અને આ ખ્યાલો એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે તે વિશે વાત કરવાની હતી." પત્રકારે એવી શંકા પણ વ્યક્ત કરી કે આ નિર્ણય પાછળ રાજકીય કારણો હોઈ શકે છે.
લિંગને શંકા છે કે વડાપ્રધાન મોદી અને તેમની સરકારની તેમણે અગાઉ કરેલી ટીકાઓ કદાચ આ નિર્ણયમાં કારણભૂત હોઈ શકે છે. તેમણે મે 2026માં ઓસ્લોની મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીને પૂછેલા એક પ્રશ્નનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 18 મેના રોજ નોર્વેના વડાપ્રધાન સાથેની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, લિંગે વડાપ્રધાન મોદીને પૂછ્યું હતું કે તેઓ વિશ્વના સૌથી 'ફ્રી પ્રેસ'ગણાતા માધ્યમોના પ્રશ્નોના જવાબ કેમ નથી આપતા. વડાપ્રધાન તેમના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યા વિના જ ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા.
એક વીડિયોમાં તેમણે કહ્યું, "મને આશ્ચર્ય થાય છે કે શું આ બાબત મે 2026માં નોર્વેના ઓસ્લોમાં ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પ્રશ્ન પૂછીને મારી 'પ્રેસની સ્વતંત્રતા'નો ઉપયોગ કરવા સાથે જોડાયેલી છે? અથવા કદાચ એટલા માટે કે મેં નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના વહીવટીતંત્રની ટીકા કરીને મારી 'અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા'નો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાં મારા નોર્વેજીયન અખબારના લેખો અને ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં મારા વિચારો ભારતીય દર્શકો/વાચકો સુધી પહોંચી શકતા હતા."
પત્રકારે એવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી હતી કે ઉદ્યોગપતિઓ ગૌતમ અદાણી અને મુકેશ અંબાણીની તેમણે કરેલી ટીકા, ભારતીય રાજકારણ અંગેના તેમના વિચારો અને 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના સ્થાપક અભિજીત દિપકે સાથે તાજેતરમાં કરેલી ચર્ચા-આ બાબતો તેમના વિઝા રદ કરવાના નિર્ણય પાછળના કારણો હોઈ શકે છે.
દરમિયાન, કોંગ્રેસ પક્ષે વિઝા છેલ્લી ઘડીએ રદ કરવાના કથિત નિર્ણયની ટીકા કરી છે અને સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે શું વડાપ્રધાન મોદી કે તેમની સરકાર પ્રશ્નોનો સામનો કરવાથી ડરે છે? સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પરની એક પોસ્ટમાં, કોંગ્રેસે ઓસ્લોની એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યાં આ પત્રકારે વડાપ્રધાન મોદીને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. પક્ષે આરોપ લગાવ્યો છે કે હવે તેમને હૈદરાબાદમાં યોજાનારી 'ભારત સમિટ'માં હાજરી આપતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે.
आपको याद होगा - नॉर्वे में एक पत्रकार ने मोदी से सवाल किया था और मोदी भागते हुए नजर आए थे। अब वही पत्रकार Helle Lyng तेलंगाना में हो रहे 'भारत समिट' में आने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही उनका वीजा रद्द कर दिया गया। आखिर मोदी और उनकी सरकार को सवालों से डर क्यों लगता है?— Congress (@INCIndia) November 12, 2026
પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "તમને કદાચ યાદ હશે કે નોર્વેમાં એક પત્રકારે મોદીને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, અને તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા હતા. હવે, તે જ પત્રકાર, હેલે લિંગ (Helle Lyng), તેલંગાણામાં યોજાનારા 'ભારત સમિટ'માં ભાગ લેવાના હતા, પરંતુ તેઓ ત્યાં પહોંચે તે પહેલાં જ તેમનો વિઝા રદ કરી દેવામાં આવ્યો. મોદી અને તેમની સરકાર પ્રશ્નોથી આટલી કેમ ડરે છે?"
કોંગ્રેસના સાંસદ ડૉ. સૈયદ નાસિર હુસૈને પણ કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણયની ટીકા કરી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે માન્ય વિઝા અને રાજકીય મંજૂરી (political clearance) હોવા છતાં, લિંગને ભારતમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે.
ભાજપને "લોકશાહી વિરોધી" ગણાવતા, સાંસદે કહ્યું કે લિંગનો વિઝા રદ કરવો એ અસંમત અવાજોને દબાવવાનો એક સ્પષ્ટ પ્રયાસ છે. તેમણે ટ્વીટ કર્યું, "મોદી યુગની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ છે: અસંમતિને દબાવવી, અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર અંકુશ મૂકવો અને લોકશાહી સંસ્થાઓને વ્યવસ્થિત રીતે નબળી પાડવી. ટીકા પ્રત્યે મોદી સરકારની અસહિષ્ણુતા આપણી લોકશાહીના પાયાને સતત નબળા પાડી રહી છે. ભાજપ સરકાર લોકશાહી વિરોધી છે!"
PM Modi is denying Norwegian journalist Helle Lyng entry into India despite her valid visa and political clearance to prevent her from attending the Bharat Summit in Hyderabad as a speaker on the future of media, press freedom and democracy. This comes after she questioned him on press freedom under the BJP government in India. The cancellation of her visa is a blatant act of suppressing dissent. The Modi era is characterised by the suppression of dissent, curbs on freedom of expression and the systematic weakening of democratic institutions. The Modi government’s intolerance of criticism continues to undermine the foundations of our democracy. The BJP government is antidemocratic! #PressFreedom #Democracy #FreedomOfExpression #Dissent— Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) November 12, 2026
પત્રકારનો ગૃહમંત્રી અમિત શાહને સંદેશ
લિંગે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા અને તેમને ભારત આવવાની પરવાનગી આપવા અપીલ કરી છે. તેણે જણાવ્યું કે 'ઈન્ડિયા સમિટ'માં તેમની પેનલ ચર્ચા બે દિવસમાં યોજાવાની છે. તેણે આશા વ્યક્ત કરી કે સત્તાવાળાઓ પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચશે અને તેમને કોઈપણ વધારાની મુશ્કેલી વિના મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપશે.
ગૃહમંત્રી અમિત શાહને મોકલેલા સંદેશમાં લિંગે કહ્યું, "મારે જે ચર્ચામાં ભાગ લેવાનો છે તે હવે 48 કલાક દૂર છે, જેનો અર્થ એ છે કે હું હજુ પણ એશિયા જતી આગામી ફ્લાઈટ્સમાંથી કોઈ એક પકડી શકું છું અને આશા છે કે સમયસર હૈદરાબાદ પહોંચી શકીશ. તેથી, હવે નિર્ણય તમારા હાથમાં છે."
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