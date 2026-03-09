દિલ્હીમાં છેડતીનો વિરોધ કરવા બદલ મણિપુરી મહિલા પર હુમલો, મણિપુરના મુખ્યમંત્રીએ આપી પ્રતિક્રિયા
ઉત્તરપૂર્વ ભારતની એક છોકરીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તે સાકેત કોર્ટ નજીકના એક પાર્કમાં ચાલી રહી હતી ત્યારે લોકોએ અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરી.
Published : March 9, 2026 at 3:26 PM IST
નવી દિલ્હી : રાજધાની દિલ્હીના સાકેત વિસ્તારમાં મણિપુરની એક મહિલા સાથે કથિત છેડતી અને હુમલો કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, મહિલા અને તેનો મિત્ર એક પાર્કમાં ફરતી હતી ત્યારે પુરુષોના એક જૂથે તેમના પર કથિત રીતે ટિપ્પણીઓ કરી હતી.
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે એક મહિલાએ પુરુષોની ટિપ્પણીઓનો વિરોધ કર્યો, ત્યારે દલીલ થઈ અને આરોપીએ તેના પર કથિત રીતે હુમલો કર્યો."
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં મહિલાને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી અને તેને તબીબી તપાસ અને સારવાર માટે સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે, ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પીડિતાનો સંપર્ક કર્યો હતો. પોલીસ તેના સતત સંપર્કમાં છે અને તેના નિવેદનના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આરોપીને ઓળખવા અને શોધવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
પોલીસે કહ્યું કે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે
દક્ષિણ દિલ્હી જિલ્લાના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ અંકિત ચૌહાણના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે સાંજે, મણિપુરની એક છોકરી તેના મિત્ર સાથે સાકેત જિલ્લા કોર્ટ સંકુલ પાસેના એક પાર્કમાં ફરવા જઈ રહી હતી. જ્યારે કેટલાક તોફાની સભ્યોએ તેમના વિશે ટિપ્પણી કરી, ત્યારે દલીલ થઈ. યુવાનોએ કથિત રીતે વિદ્યાર્થી પર હુમલો કર્યો.
ઘાયલ છોકરીને તબીબી તપાસ અને સારવાર માટે સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે તે સ્વસ્થ છે અને તેને નાની ઈજાઓ થઈ છે. પોલીસ ટીમો પીડિતાના સતત સંપર્કમાં છે. જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મણિપુરના મુખ્યમંત્રીની પ્રતિક્રિયા
આ દરમિયાન, મણિપુરના મુખ્યમંત્રીએ દિલ્હીમાં સાકેત કોર્ટ નજીક થયેલા હુમલા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, દેશની રાજધાનીમાં ઉત્તરપૂર્વના લોકો પર સતત હુમલા ચિંતાજનક છે. મણિપુર અને આસામના બે લોકો પર થયેલા હુમલા ખૂબ જ શરમજનક છે, અને વંશીય ઉશ્કેરણીને સામાન્ય બનાવી શકાતી નથી. તેમણે સંબંધિત અધિકારીઓ પાસેથી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી.
આરોપીઓની શોધમાં દરોડા
દિલ્હી પોલીસે જવાબ આપતા કહ્યું કે, યોગ્ય કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ટીમો પીડિતો સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડી રહી છે. આરોપીઓને ઓળખવા અને ધરપકડ કરવા માટે ઘણી ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે, એક સગીરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને બાકીના આરોપીઓની શોધ માટે દરોડા ચાલુ છે.
અરુણાચલ પ્રદેશની ત્રણ છોકરીઓ વિરુદ્ધ જાતિગત ટિપ્પણી
નોંધનીય છે કે 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ માલવિયા નગરમાં એક દંપતીએ અરુણાચલ પ્રદેશની ત્રણ યુવતીઓ સાથે ઉગ્ર દલીલ કરી હતી અને તેમની સામે વંશીય ટિપ્પણી કરી હતી. આ ઘટનામાં કોઈ શારીરિક ઈજા થઈ નહોતી, પરંતુ પીડિતોએ માનસિક ત્રાસ અને જાહેરમાં અપમાનનો આરોપ લગાવ્યો છે. ફરિયાદના આધારે, માલવિયા નગર પોલીસ સ્ટેશને FIR નોંધી, આરોપી હર્ષ સિંહ અને તેની પત્ની રૂબીની ધરપકડ કરી અને તેમને જેલમાં મોકલી દીધા.
