વંદે ભારત સ્લીપર એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં મળશે નૉનવેજ ભોજન, IRCTCએ ભોજનમાં ઉમેર્યો નવો વિકલ્પ

મુસાફરોને લોકપ્રિય બંગાળી વાનગીઓની સાથે-સાથે પરંપરાગત આસામી ભોજન પણ પીરસવામાં આવી રહ્યું છે.

IRCTCએ ભોજનમાં ઉમેર્યો નવો વિકલ્પ (Getty Image)
Published : February 5, 2026 at 1:33 PM IST

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન (IRCTC) એ બુધવારે જાહેરાત કરી હતી કે હાવડા-કામખ્યા અને કામખ્યા-હાવડા વંદે ભારત સ્લીપર એક્સપ્રેસ ટ્રેનોમાં નૉન વેજ ભોજનના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ થશે. "આ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ ઉપરાંત, મુસાફરો હવે ચિકનની વાનગીઓમાં નૉનવેજ ભોજનનો સ્વાદ પણ માણવા મળશે. આ નવી પહેલને પ્રદેશના મુસાફરો દ્વારા ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે.

ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન (IRCTC) અનુસાર, તેણે કેટરિંગ સેવાઓને અપગ્રેડ કરવાનો અને દેશભરમાં સ્થાનિક અને ઇનબાઉન્ડ રેલ પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. નવી શરૂ થયેલી હાવડા-કામખ્યા જંક્શન અને કામખ્યા જંક્શન-હાવડા સ્લીપર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનો ભારતના બે સૌથી ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે મહત્વપૂર્ણ સ્થળોને જોડે છે. આ ટ્રેનો મુસાફરોના આરામ અને સુધારેલી ઓનબોર્ડ સેવાઓ પર ભાર મૂકીને રેલ મુસાફરીને નવા રંગરૂપ આપી રહી છે.

તે જણાવે છે કે, ઉત્તરપૂર્વ ભારત અને બંગાળની સમૃદ્ધ રાંધણ પરંપરાઓમાંથી પ્રેરણા લઈને, ટ્રેનના ઓનબોર્ડ મેનૂમાં અધિકૃત પ્રાદેશિક સ્વાદોનો સમાવેશ થાય છે, જે મુસાફરોને લોકપ્રિય બંગાળી વાનગીઓ અને પરંપરાગત આસામી ભોજન બંને પીરસવામાં આવે છે.

આ ઉન્નત ભોજન અનુભવ મુસાફરોના સંતોષમાં વધારો કરે છે અને પ્રાદેશિક ભોજન વારસાને પ્રોત્સાહન આપે છે. IRCTC એ જણાવ્યું હતું કે, શાકાહારી અને માંસાહારી બંને પ્રાદેશિક સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ ઓફર કરીને, વંદે ભારત સ્લીપર એક્સપ્રેસ મુસાફરો માટે ઓનબોર્ડ ભોજન માટે એક માપદંડ સ્થાપિત કરી રહી છે.

ગયા મહિને આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળના મુસાફરોને પ્રથમ વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન મળી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માલદા ટાઉન રેલ્વે સ્ટેશન પર હાવડા-ગુવાહાટી (કામખ્યા) સેવાને લીલી ઝંડી આપી હતી. સંપૂર્ણ વાતાનુકૂલિત વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન મુસાફરોને લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે આધુનિક, આરામદાયક અને સસ્તી મુસાફરી વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે.

આધુનિક ભારતની વધતી જતી પરિવહન જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી, સંપૂર્ણ વાતાનુકૂલિત વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનને સસ્તા ભાડા પર એરલાઈન જેવી મુસાફરીનો અનુભવ કરાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ તેને લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે ઝડપી, સલામત અને વધુ અનુકૂળ બનાવાઈ છે. હાવડા-ગુવાહાટી (કામખ્યા) રૂટ પર મુસાફરીના સમયને આશરે 2.5 કલાક ઘટાડીને, આ ટ્રેન ધાર્મિક યાત્રાધામ અને પર્યટનને મોટો વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.

સંપાદકની પસંદ

