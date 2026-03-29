નોઈડામાં 28મા માળેથી કૂદીને 21 વર્ષની યુવતીએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસ તપાસ શરૂ
મૃતક યુવતી સેક્ટર 32ની અમોર સોસાયટીના ડી બ્લોકમાં રહેતી હતી.
Published : March 29, 2026 at 1:38 PM IST
નોઈડા (ઉત્તર પ્રદેશ) : દેશમાં દિન પ્રતિદિન આપઘાતની સંખ્યા વધી રહી છે. આપઘાત એ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી, તેમ છતા લોકો માનસિક હતાશ થઈને આ પગલું ભરતા હોય છે, ત્યારે આવી જ એક ઘટના ઉતરપ્રદેશના નોઈડા વિસ્તારમાંથી સામે આવી છે. જ્યાં એક યુવતીએ 28માં માળેથી કુદીને જીવન ટુંકાવ્યુ છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, નોઈડાની એક રહેણાંક સોસાયટીના 28મા માળેથી કૂદીને 21 વર્ષની એક યુવતીએ આત્મહત્યા કરી છે, પોલીસ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે. મૃતક યુવતી સેક્ટર 32ની અમોર સોસાયટીના ડી બ્લોકમાં રહેતી હતી.
તે મૂળ બસ્તી જિલ્લાના માંડેરવા ગામની રહેવાસી હતી, જે માંડેરવા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવે છે.
નોઈડા પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સેક્ટર 24 પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી, તપાસની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો.
ઘટનાસ્થળે યુવતીના પિતા હાજર હતા. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
