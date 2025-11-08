ETV Bharat / bharat

બિહાર ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં પુન: મતદાન માટે નથી મળી કોઈ ભલામણ: ચૂંટણી પંચ

ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે, બિહાર ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં કોઈપણ મતદાન મથક પર કોઈ વિસંગતતા/ગેરરીતિ જોવા મળી નથી અને ફરીથી મતદાન કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી નથી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 8:52 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ગુરુવારે પૂર્ણ થયેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં ફરીથી મતદાન કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી નથી. કોઈપણ મતદાન મથક પર કોઈ વિસંગતતા/ગેરરીતિ ન મળ્યા બાદ ચૂંટણી પંચે આ નિર્ણય લીધો છે.

બિહાર ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાનો ઉલ્લેખ કરતા, ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, "ECI એ પારદર્શિતા વધારવા, મતદાન મથકો પર ગેરરીતિ શોધવા અને જો જરૂરી હોય તો ફરીથી મતદાન કરવાની ભલામણ કરવા માટે ફોર્મ 17A (મતદાર રજિસ્ટર) અને અન્ય મતદાન દિવસના દસ્તાવેજોની મતદાન પછીની ચકાસણી અંગે સંકલિત સૂચનાઓ જારી કરી છે. બધા ઉમેદવારોને ચકાસણીની તારીખ, સમય અને સ્થળ વિશે અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી હતી."

એજન્ટોએ પણ ચકાસણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો

તદનુસાર, બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં મતદાન કરી રહેલા તમામ 121 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં કમિશન દ્વારા નિયુક્ત 121 રિટર્નિંગ અધિકારીઓ (RO) અને 121 જનરલ ઓબ્ઝર્વર (GO) ની હાજરીમાં દસ્તાવેજોની ચકાસણી સરળતાથી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ચકાસણી પ્રક્રિયામાં આશરે 455 ઉમેદવારો અથવા તેમના એજન્ટોએ પણ ભાગ લીધો હતો.

પ્રથમ તબક્કામાં ફરીથી મતદાનની ભલામણ કરવામાં આવી નથી

ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, "ચકાસણી પછી, કોઈપણ મતદાન મથક પર કોઈ વિસંગતતા/ગેરરીતિ મળી આવી નથી અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં ફરીથી મતદાનની ભલામણ કરવામાં આવી નથી." ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર પ્રક્રિયાનું વીડિયોગ્રાફી કરવામાં આવી હતી, અને ચકાસણી પછી, ફોર્મ 17A અને સંબંધિત સામગ્રીને RO ની સીલ સાથે ફરીથી સીલ કરવામાં આવી હતી.

ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ

ગુરુવારે લોકશાહીના ઉત્સવના વાતાવરણ વચ્ચે શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં બિહારના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ 64.66 ટકા મતદાન થયું હતું. બીજા તબક્કાનું મતદાન 11 નવેમ્બરે થવાનું છે, જ્યારે મતગણતરી 14 નવેમ્બરે થશે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, 2020ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપ અને જેડીયુના નેતૃત્વ હેઠળના એનડીએએ 125 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે આરજેડી અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના મહાગઠબંધને 110 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે અન્ય પક્ષોએ આઠ બેઠકો જીતી હતી. આરજેડી 75 વિધાનસભા બેઠકો જીતીને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો, જ્યારે ભાજપે 74 અને જેડીયુએ 43 બેઠકો જીતી હતી.

