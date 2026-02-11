‘ગઠબંધનમાં કોઈ સમસ્યા નથી... પરંતુ સત્તાની વહેંચણી તમિલનાડુ માટે યોગ્ય નથી’ - એમકે સ્ટાલિન
કોંગ્રેસ તમિલનાડુમાં સત્તાની વહેંચણી વિશે વાત કરી રહી છે. સ્ટાલિન આ મુદ્દા પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે.
Published : February 11, 2026 at 8:29 PM IST
ચેન્નાઈ: જ્યારે કોંગ્રેસ ખુલ્લેઆમ સત્તાની વહેંચણીની માંગ કરી રહી છે, ત્યારે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિનએ તેના જવાબમાં એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે સત્તાની વહેંચણી તમિલનાડુ માટે યોગ્ય નથી.
જેમ જેમ તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ ડીએમકે-કોંગ્રેસ ગઠબંધનમાં ઉથલપાથલનો માહોલ છે. આ ચૂંટણીમાં બેઠકોના મોટા હિસ્સાનો આગ્રહ રાખતી કોંગ્રેસે પણ સત્તાની વહેંચણીની નોંધપાત્ર માંગ કરી છે.
જોકે, ડીએમકે તરફથી હજુ સુધી કોઈ પ્રતિભાવ કે ટિપ્પણી આવી નથી. વધુમાં, ડીએમકેએ હજુ સુધી કોંગ્રેસ સાથે બેઠકની વહેંચણીની વાટાઘાટો કરી નથી. આનાથી ડીએમકે-કોંગ્રેસ ગઠબંધન ચાલુ રહેશે કે કેમ તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.
સ્ટાલિને મૌન તોડ્યું
મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને આ મુદ્દા પર પહેલીવાર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને આજે ચેન્નાઈમાં એક અંગ્રેજી અખબાર દ્વારા આયોજિત કોન્ક્લેવમાં હાજરી આપી હતી. મોડરેટરે કોંગ્રેસના "સત્તા-વહેંચણી" ના સૂત્ર પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. જવાબ આપતાં, એમ.કે. સ્ટાલિને કહ્યું, "સત્તા-વહેંચણીનો દલીલ તમિલનાડુ માટે યોગ્ય નથી. ડીએમકે આ જાણે છે, કોંગ્રેસ પણ આ જાણે છે. સત્તા-વહેંચણીનો દલીલ આપણા ગઠબંધનને તોડવા માટે વચેટિયાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલું કાવતરું છે."
"તમિલનાડુમાં યોગ્ય નથી"
તમિલનાડુ એક એવું રાજ્ય છે જે રાજ્યની અંદર સ્વાયત્તતા અને કેન્દ્રમાં સંઘવાદની ફિલસૂફી પર ભાર મૂકે છે. તેથી, અહીં સત્તા-વહેંચણી યોગ્ય નથી. ગઠબંધનના અન્ય પક્ષો આ જાણે છે અને તેમણે પણ તેને સ્વીકાર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આ ગઠબંધનની અંદર ઉથલપાથલનો ભ્રમ બનાવવાનો પ્રયાસ છે. સ્ટાલિને કહ્યું કે ડીએમકે ગઠબંધનમાં કોઈ સમસ્યા નથી. "અમારી વચ્ચે સારી સમજણ છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે ડીએમકે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધનમાં જ ચૂંટણીનો સામનો કરશે.
સ્ટાલિને વધુમાં જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય બજેટમાં તમિલનાડુને શૂન્ય આપવામાં આવ્યું હતું. આગામી ચૂંટણીઓમાં એનડીએને પણ તે જ શૂન્ય આપવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યપાલનો ઉપયોગ કરીને તમિલનાડુમાં રાજકીય લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપ ભ્રષ્ટાચારથી દૂષિત અને જુઠ્ઠાણા ફેલાવનારા બધા લોકોને એકસાથે લાવીને ચૂંટણીનો સામનો કરવા માટે આવ્યો છે. આ ભ્રષ્ટ ગઠબંધનને ડબલ એન્જિન પણ કહેવામાં આવ્યું છે.
હિંમત ક્યાંથી આવી?સ્ટાલિને કહ્યું કે, જ્યાં સુધી ભાજપનો સવાલ છે, તેઓ નફરત ફેલાવવા અને મુશ્કેલી ઊભી કરવા માંગે છે. તેમણે ઉદાહરણ આપ્યું કે તમિલનાડુની જેમ આસામમાં પણ ચૂંટણીઓ આવી રહી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, આસામ ભાજપે તેના સોશિયલ મીડિયા પેજ પર એક વીડિયો બહાર પાડ્યો. તેમાં, આસામના મુખ્યમંત્રી એક ચોક્કસ સમુદાયના લોકોના ફોટા પર બંદૂક તાકતા જોવા મળે છે. સ્ટાલિને પૂછ્યું કે તેમને આવું દ્રશ્ય બનાવવાની હિંમત ક્યાંથી મળી.
સ્ટાલિને આગળ કહ્યું, "શું કોઈએ કલ્પના કરી હશે કે ભારત જેવા લોકશાહી દેશમાં આવું બનશે? તેઓ માને છે કે સમગ્ર ભારતમાં આવી જ સ્થિતિ હોવી જોઈએ. તેમને બે બાબતોનો ટેકો છે: એક, ગુલામી; બીજી, બદનામી." તેમણે કહ્યું કે તમિલનાડુને ભંડોળ અને ન્યાય બંને મળશે જે તે લાયક છે.
આ પણ વાંચો: