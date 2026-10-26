ફોર્મ 6 ભરવા બદલ કોઈની પણ સામે કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે: સુપ્રીમ કોર્ટ
મહારાષ્ટ્રમાં મતદારયાદીના SIRને પડકારતી અરજી બાબતે સર્વોચ્ચ અદાલતે ભારતીય ચૂંટણી પંચને નોટિસ પાઠવી છે
By Sumit Saxena
Published : October 26, 2026 at 9:02 PM IST
નવી દિલ્હી: મહારાષ્ટ્રમાં મતદારયાદીના ચૂંટણી પંચના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)ને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું હતું કે, "કોઈની પણ સામે કેસ ચલાવવામાં નહીં આવે". એક વરિષ્ઠ વકીલે દલીલ કરી હતી કે, યાદીમાંથી નામ રદ થઈ ગયેલા મતદારોને ફોર્મ 6 દ્વારા ફરીથી અરજી કરવા માટે ફરજ પાડવાથી તેઓ કાનૂની મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. વકીલે દલીલ કરી હતી કે, ફોર્મ 6માં અરજદારોએ એવી જાહેરાત કરવી પડે છે કે તેઓ પહેલાં ક્યારેય મતદાર તરીકે નોંધાયેલા નથી.
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્ય કાંત અને ન્યાયમૂર્તિ જોયમાલ્ય બાગચી તથા ન્યાયમૂર્તિ વી. મોહનાની બનેલી ખંડપીઠે મહારાષ્ટ્રમાં મતદારયાદીના SIRને પડકારતી અરજી પર ભારતીય ચૂંટણી પંચને નોટિસ પાઠવી હતી.
અરજદાર વતી રજૂઆત કરતા વરિષ્ઠ વકીલે ખંડપીઠને દાવાઓ અને વાંધાઓ માટેની સમયમર્યાદા લંબાવવા વિનંતી કરી હતી. ખંડપીઠે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય ચૂંટણી પંચને સાંભળ્યા વિના તેઓ આવો આદેશ આપવા ઈચ્છતા નથી. ખંડપીઠે વકીલને કહ્યું કે, કોર્ટે અન્ય રાજ્યોમાં યોજાયેલા SIRના સંદર્ભમાં તારીખ લંબાવી છે.
ખંડપીઠે આ મામલે વધુ સુનાવણી ૫ નવેમ્બરના રોજ મુકરર કરી છે.
સુનાવણી દરમિયાન, અરજદાર અરુણ આનંદગીરી વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ એડવોકેટ અરવિંદ પી. દાતારે દલીલ કરી હતી કે, રાજ્યના 9 કરોડ મતદારોમાંથી, ડ્રાફ્ટ યાદી બહાર પાડવામાં આવ્યા પછી લગભગ 33% મતદારોના નામ કમી કરવામાં આવ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે 'તાર્કિક વિસંગતતા' (logical discrepancy)ના આધારે 1.22 કરોડ મતદારોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્રમાં તાત્કાલિક કોઈ ચૂંટણી નથી તે વાત તરફ ધ્યાન દોરતાં વરિષ્ઠ વકીલે ખંડપીઠને વિનંતી કરી હતી કે, તેઓ ચૂંટણી પંચને આ યાદી આખરી ન કરવા જણાવે, જે 6 નવેમ્બરે આવવાની છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, રદ કરાયેલા ત્રણ કરોડ મતદારોને પાછા યાદીમાં લાવવામાં થોડો સમય લાગશે.
એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, આ રદ કરાયેલા મતદારોને નવા મતદાર તરીકે નોંધણી કરાવવા માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા ફોર્મ 6 ભરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
વરિષ્ઠ વકીલે દલીલ કરી હતી કે, ફોર્મ 6 એ પ્રથમ વખત મતદાન કરનારાઓ માટે છે, અને જેમણે અગાઉ મતદાન કર્યું છે તેમને ફોર્મ 6 ભરવા માટે કહી શકાય નહીં.
એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પુણે અને મુંબઈમાં 40% મતદારો નથી અને આ શહેરોના મતદારો પુનઃવિકાસ (redevelopment) પ્રોજેક્ટ્સ પછી અન્ય જગ્યાએ સ્થળાંતરિત થયા હતા, પરંતુ તેમાંથી ઘણાના નામ 'વ્યક્તિ મળી આવ્યા નથી' (person not found)ના આધારે રદ કરવામાં આવ્યા હતા.
દાતારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, SIR પછી નામ રદ થઈ ગયું હોય તેવા હાલના મતદારને ફોર્મ 6 ભરવાનું કહેવું એ એક ગુનો બનશે, કારણ કે અરજદારે ફોર્મ 6માં એવી જાહેરાત કરવી પડે છે કે, "તેમણે અગાઉ ક્યારેય મતદાન કર્યું નથી."
ખંડપીઠના ધ્યાને લાવવામાં આવ્યું હતું કે, તાજેતરમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટે કહ્યું હતું કે, ફોર્મ 6 ભરનારા રદ થયેલા મતદારો સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં. "દિલ્હી હાઈકોર્ટ કહે છે - ચિંતા કરશો નહીં, તેઓ કાર્યવાહી નહીં કરે. પરંતુ તે કોઈ ઉકેલ નથી," દાતારે ઉમેર્યું કે રદ કરાયેલા મતદારો માટે એક નવું ફોર્મ હોવું જોઈએ, કારણ કે ફોર્મ 6 ભરવાથી ખોટી જાહેરાત થઈ શકે છે.
"કોઈની પણ સામે કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે," મુખ્ય ન્યાયાધીશે મૌખિક અવલોકન કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો: