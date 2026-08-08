કોઈ પણ દેશ ત્યાં સુધી સફળ થઈ શકતો નથી જ્યાં સુધી તેની મહિલાઓ મુક્તપણે પોતાના વિચારો વ્યક્ત ન કરી શકે: રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ ભાર મૂક્યો હતો કે મહિલાઓને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવાની તક આપવી જોઈએ કારણ કે તેઓ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સમાન દરજ્જાના હકદાર છે.
By PTI
Published : August 8, 2026 at 7:55 AM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે કહ્યું કે જો કોઈ દેશની મહિલાઓ પોતાના વિચારો મુક્ત રીતે વ્યક્ત કરી શકતી નથી, તો તે દેશ સફળ થઈ શકતો નથી અને તેનો વિકાસ અવરોધાય છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે મહિલાઓને ફરીથી વાતચીતમાં લાવવા અને તેમને જે જોઈએ છે તે કરવાની સ્વતંત્રતા આપવી મહત્વપૂર્ણ છે.
તેમણે આ ટિપ્પણી એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં કરી હતી, જે ગુરુવારે "આસ્ક મી એનિથિંગ" સત્ર દરમિયાન તેમના પ્રતિભાવનો એક ભાગ હતી. ગાંધીએ શુક્રવારે કહ્યું, "હું વિચારી રહ્યો હતો કે ભારતીય મહિલાઓની ઉર્જા દબાઈ ગઈ છે, તેમને પોતાને વ્યક્ત કરવાની કે કલ્પના કરવાની તક આપવામાં આવતી નથી."
"મારા મતે, કોઈ પણ દેશ ત્યાં સુધી સફળ થઈ શકતો નથી જ્યાં સુધી તેની મહિલાઓ પોતાના વિચારો મુક્તપણે વ્યક્ત ન કરી શકે. "મારું માનવું છે કે મારા રાજકારણનો મોટો ભાગ, અને આ દેશમાં રાજકારણ કેવું હોવું જોઈએ તેનો મોટો ભાગ, લોકોને એ સમજવા પર આધારિત છે કે મહિલાઓની અભિવ્યક્તિ વિના, આપણો દેશ અધૂરો છે અને તેની પ્રગતિ સ્થિર છે," ગાંધીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડિઓમાં કહ્યું.
કોંગ્રેસ નેતાએ ભાર મૂક્યો કે તે ફક્ત મહિલાઓ વ્યવસાય કે રાજકારણમાં સારું પ્રદર્શન કરે છે તે વિશે નથી, પરંતુ મહિલાઓ તેમના ઘરોમાં પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી શકે છે અને શેરીઓમાં મુક્તપણે ચાલી શકે છે તે વિશે પણ છે.
"આનો અર્થ એ છે કે તેઓ તેમના વિચારો વ્યક્ત કરી શકે છે, ભલે ઘણા લોકો સહમત ન હોય; તેઓ તેમના માતાપિતા, પતિ, ભાઈ-બહેન અથવા કોઈપણને પ્રશ્ન કરી શકે છે. તેથી, જો ભારત ખરેખર પ્રગતિ કરવા માંગે છે, તો ભારતીય પુરુષો દ્વારા મહિલાઓ પર લાદવામાં આવેલા પિતૃસત્તાક શાસન અને કડક નિયંત્રણથી થોડીક સ્વતંત્રતા જરૂરી છે," ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રમુખે કહ્યું.
"હું આ ખૂબ જ મજબૂત રીતે માનું છું. તે રાજકીય વિચારસરણીનો એક ભાગ છે જેમાં હું માનું છું. આ વિચારસરણી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યો છે અને પડકારવામાં આવ્યો છે.
"આપણે એક વાત તો કરવી જ જોઈએ કે આમાં નવું જીવન ફૂંકવું જોઈએ - મહિલાઓને વાતચીતમાં પાછા લાવવા, જ્યાં તેઓ સંબંધિત હોય ત્યાં જ - અને તેમને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવાની અને તેમની પસંદગીનું કાર્ય કરવાની સ્વતંત્રતા આપવી," ગાંધીજીએ કહ્યું.
ગુરુવારે, શિક્ષણના અધિકાર માટે લડતી યુવતીઓને તેમનો સંદેશ પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે, ગાંધીજીએ જવાબ આપ્યો: "ભારતની મહિલાઓ આપણી શક્તિ છે; તેઓ આપણી સૌથી મોટી સંપત્તિ છે."
કોંગ્રેસ નેતાએ દેશમાં, શિક્ષણ પ્રણાલીમાં અને કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ સાથેના વ્યવહાર અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, "જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં મહિલાઓને સમાન સ્થાન આપવું જોઈએ. હકીકતમાં, હું માનું છું કે તેમને જીવનના દરેક પાસામાં સમાન સ્થાન કરતાં પણ વધુ આપવું જોઈએ."