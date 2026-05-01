હેટ સ્પીચ કેસમાં અનુરાગ ઠાકુર અને પ્રવેશ વર્માને રાહત, સુપ્રીમ કોર્ટે HCનો નિર્ણયનો યોગ્ય માન્યો
હેટ સ્પીચ કેસમાં દિલ્હી હાઇકોર્ટે કહ્યું હતું કે, ભાજપ નેતાઓની વાતથી સાંપ્રદાયિક હિંસા કે લોકોમાં અશાંતિ નથી ફેલાઈ.
Published : May 1, 2026 at 3:23 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે કે, 2020 માં દિલ્હીમાં CAA વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન આપવામાં આવેલા કથિત હેટ સ્પીચ અંગે ભાજપના નેતાઓ અનુરાગ ઠાકુર અને પ્રવેશ વર્મા સામે કોઈ ગંભીર ગુનો બનતો નથી.
ભાજપ સાંસદ ઠાકુર પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી છે, જ્યારે વર્મા દિલ્હી સરકારમાં મંત્રી છે.
ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને ન્યાયાધીશ સંદીપ મહેતાની બનેલી બેન્ચે 29 એપ્રિલના રોજ હેટ સ્પીચ સંબંધિત અનેક અરજીઓ પર આપેલા ચુકાદામાં, CPI(M) નેતાઓ વૃંદા કરાત અને કે.એમ. તિવારીની અરજી પર પણ સુનાવણી કરી, જેમણે દિલ્હી હાઈકોર્ટના જૂન 2022 ના ચુકાદાને પડકાર્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હી હાઈકોર્ટના અવલોકનને સમર્થન આપ્યું કે, ભાજપના નેતાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનોથી સાંપ્રદાયિક હિંસાને અથવા લોકોમાં અશાંતિ ફેલાઈ નથી.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું, "રેકોર્ડમાં મૂકવામાં આવેલી સામગ્રી, જેમાં કથિત ભાષણો, ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલી 26 ફેબ્રુઆરી, 2020ની સ્થિતિનો રિપોર્ટ અને નીચલી કોર્ટ દ્વારા નોંધેલા કારણ શામેલ છે. તેના પર ધ્યાનથી વિચાર કર્યા બાદ અમે આ નિષ્કર્ષ પર સહમત છીએ કે કોઈ મોટો ગુનો બનતો નથી.
ટ્રાયલ કોર્ટે 26 ઓગસ્ટ, 2020 ના રોજ વર્મા અને ઠાકુર વિરુદ્ધની ફરિયાદ રદ કરી દીધી હતી, જેમાં કહેવાયું હતું કે, નામાંકિત આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા માટે સક્ષમ અધિકારી તરફથી પૂર્વ મંજૂરીના અભાવે ફરિયાદ કાયદેસર રીતે સ્વીકાર્ય નથી.
હાઇકોર્ટે 13 જૂન, 2022 ના રોજ કરાત અને તિવારી તરફથી હેટ સ્પીચ મામલામાં ભાજપ નેતાઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધવાની અરજીને રદ કરી દીધી હતી, અને કહ્યું હતું કે, "આ નિવેદનો કોઈ ચોક્કસ સમુદાય વિરુદ્ધ નહોતા, ન તો તેનાથી લોકોમાં હિંસા કે જાહેર અવ્યવસ્થા ફેલાઈ છે."
હાઈકોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, CrPCની કલમ 196ના દાયરામાં આવતા ગુનાઓ માટે, CrPC ની કલમ 156(3) હેઠળ FIR નોંધવા અને તપાસનો નિર્દેશ આપવાની સત્તાનો ઉપયોગ પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા વિના કરી શકાતો નથી.
જો કે, સુપ્રીમ કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે, પૂર્વ મંજૂરી ફક્ત તે તબક્કે જ જરૂરી છે જ્યાં મેજિસ્ટ્રેટ સંજ્ઞાન લે છે, તે પહેલાં નહીં. સર્વોચ્ચ અદાલતે જણાવ્યું હતું કે, "CrPCની જોગવાઈઓ હેઠળ FIR નોંધવા અથવા પૂર્વ-સંજ્ઞાન તબક્કે તપાસ હાથ ધરવા પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટે આગળ કહ્યું, "ફોજદારી કાયદાની પ્રક્રિયા એક બાદ એક થાય છે: પ્રથમ કોઈ ગંભીર ગુનાની જાણકારી મળવી જોઈએ. ત્યારબાદ, FIR નોંધવી જોઈએ, ત્યારબાદ, તપાસ હાથ ધરવી જોઈએ, ત્યારબાદ, CrPCની કલમ 173 હેઠળ રિપોર્ટ સબમિટ કરવો જોઈએ, અને ફક્ત આ તબક્કે જ નોંધ લેવાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે."
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, તેથી, મંજૂરીની આવશ્યકતા ફક્ત નોંધ લેવાના હેતુ માટે જરૂરી શરત છે, અને FIR નોંધવા અથવા તપાસ કરવા માટે નહીં.
