નીતિશ કુમારે રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે લીધા શપથ, માંઝીએ કહ્યું- હું શુભકામના નહીં પાઠવું

નીતિશ કુમારે આજે રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે શપથ લીધા છે. જોકે, આ નિર્ણયથી કેટલાક લોકો ખુશ નથી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 2:50 PM IST

નવી દિલ્હી/પટણા: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનું આજે ચારે સદનમાં સભ્ય બનવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થયું છે. નીતિશ કુમારે રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે શપથ લીધા હતા. ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણને મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને રાજ્યસભાના સભ્યપદના શપથ લેવડાવ્યા હતા.

રાજ્યસભાના સાંસદ બન્યા નીતિશ કુમાર

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર 9 એપ્રિલે રાજ્યસભાના સભ્ય બનવા માટે દિલ્હી ગયા હતા. આજે 12:15 વાગ્યે તેમણે રાજ્યસભાના સભ્ય પદના શપથ લીધા હતા. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા, નિર્મલા સીતારમણ, લલન સિંહ, ઉપ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી, કોંગ્રેસના જયરામ રમેશ, JDUના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ સંજય ઝા અને કેટલાક પક્ષના નેતા હાજર રહ્યા હતા.

JDUના કદાવર નેતા રહ્યા હાજર

નીતિશ કુમારે શપથ લીધા બાદ જણાવ્યું, 'પહેલા તો અમે અહીં જ હતા.' રાજ્યસભાનું સભ્યપદ મેળવતાની સાથે જ JDUના તમામ સીનિયર નેતા અને મોટાભાગના નેતા કાલથી જ દિલ્હીમાં હતા. વિજય કુમાર ચૌધરી અને સંજય ઝા, નીતિશ કુમાર સાથે કાલે દિલ્હી ગયા હતા. જોકે, મંત્રી અશોક ચૌધરી, મંત્રી મદન સહની, મંત્રી જમા ખાન, મંત્રી શ્રવણ કુમારની સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી રામનાથ ઠાકુર અને તમામ સાંસદ પણ દિલ્હીમાં હાજર છે.

આજે પટણા જશે નીતિશ કુમાર

મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે પાર્ટીના નેતાઓ સાથે દિલ્હીમાં બેઠક કરી છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર આજે સાંજે 6:00 વાગ્યે પટણા પરત ફરશે. પહેલા ચર્ચા હતી કે 11 એપ્રિલે મુખ્યમંત્રી દિલ્હી પરત ફરશે પરંતુ હવે સચિવાલય પાસેથી જાણકારી અનુસાર નીતિશ કુમાર આજે સાંજે જ પટણા પરત ફરશે.

ખરમાસની સમાપ્તિ બાદ બિહારમાં નવી સરકાર

મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના પટણા આવ્યા બાદ નવી સરકાર બનાવવાની જે ગતિવિધિ છે તે શરૂ થઇ જશે. દિલ્હીમાં મુખ્યમંત્રીએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા ખુદ જણાવ્યું કે ત્રણથી ચાર દિવસમાં નવી સરકાર બની જશે. એવામાં NDA વિધાયક દળની બેઠક એક-બે દિવસમાં મળી શકે છે. કહેવામાં આવે છે કે ખરમાસની સમાપ્તિ બાદ બિહારમાં નવી સરકારની રચના થઇ જશે. બિહારમાં નવી સરકારને લઇને ભાજપે કોર કમિટીની બેઠક દિલ્હીમાં બોલાવી છે.

'બિહાર વિલ મિસ યૂ નીતિશજી'

બીજી તરફ નીતિશ કુમારના નજીકના ઘણાતા જીતન રામ માંઝીએ ભાવનાત્મક પોસ્ટ લખી છે. પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ X પર લખ્યુ, 'આજે હું નીતિશજીને રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે શપથ લેવાની શુભકામના નહીં પાઠવું, માત્ર એટલું કહીશ કે બિહાર વિલ મિસ યૂ નીતિશજી. હું જ નહીં, બિહારની જનતા કહી રહી છે.'

