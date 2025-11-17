10મી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે નીતિશ કુમાર, કેબિનેટ વહેંચણી માટે વાટાઘાટો શરુ
નીતિશ કુમાર 10મી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે, આ સાથે બિહારના નવા કેબિનટમાં કોને જગ્યા મળશે. વાંચો દેવરાજનો રાજકીય અહેવાલ...
Published : November 17, 2025 at 1:12 PM IST
પટના : બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રીય લોકશાહી ગઠબંધન (NDA) ને પ્રચંડ વિજય અપાવ્યા બાદ, વિદાય લેતા મુખ્યમંત્રી અને જનતા દળ યુનાઈટેડ (JDU) ના પ્રમુખ નીતિશ કુમાર 20 નવેમ્બરે રાજ્યની રાજધાનીના ઐતિહાસિક ગાંધી મેદાનમાં આયોજીત ભવ્ય સમારોહમાં ફરીથી મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેશે.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળના ઘણા સભ્યો, રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ, સાંસદો અને સાથી પક્ષના ટોચના નેતાઓ શપથગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. 243 સભ્યોની ગૃહની તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી ચૂંટણીમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય વિકાસલક્ષી સમાવેશી ગઠબંધન (INDIA) એ 35 બેઠકોની સરખામણીમાં NDA ગઠબંધને 202 બેઠકો જીતી હતી.
10 મી વાર મુખ્યમંત્રી બનશે નીતિશ કુમાર
20 વર્ષમાં નીતીશ કુમાર મુખ્યમંત્રી તરીકે 10મી વાર શપથ ગ્રહણ કરશે. તેઓ 2005માં પહેલી વાર સત્તામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારથી તેઓ સતત આ પદ સંભાળી રહ્યા છે. જોકે, 2014-15ના ટૂંકા ગાળામાં તેમણે જીતન રામ માંઝીને તત્કાલીન લોકસભા ચૂંટણીમાં JDUના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા.
પટના જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ ગંગા કિનારે સ્થિત 62 એકરના વિશાળ સ્થળે સમારોહ, મહાનુભાવોના આગમન અને વિદાય અને સમારોહમાં મહેમાનોને રહેવાની સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. પટણા જિલ્લા PRO લોકેશ કુમાર ઝાએ જણાવ્યું હતું કે, "17 નવેમ્બરથી 20 નવેમ્બર સુધી ગાંધી મેદાન ચાર દિવસ માટે બંધ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન સામાન્ય લોકોના પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે."
નવું રાજ્ય મંત્રીમંડળ અને પાંચ NDA ભાગીદાર
નીતિશ કુમાર સોમવારે વિદાય લેતા મંત્રીમંડળની છેલ્લી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે, અને બિહારના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાનને રાજીનામું સુપરત કરીને તેનું પાલન કરશે. તેમને કાર્યકારી મુખ્યમંત્રી તરીકે ચાલુ રહેવા માટે કહેવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
આ દરમિયાન પાંચ NDA ભાગીદાર - ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP), JDU, લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ) અથવા LJP(R), હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (સેક્યુલર) અથવા HAM(S), અને રાષ્ટ્રીય લોક મોરચા (RLM)પટનાથી દિલ્હી સુધી નવા રાજ્ય મંત્રીમંડળમાં સ્થાનની વહેંચણી માટે ફોર્મ્યુલા ઘડવાના પ્રયાસમાં, જોરદાર વાટાઘાટો ચાલી રહી છે.
ભાજપ 89 બેઠકો જીતીને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. JDU 85, કેન્દ્રીય મંત્રી ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી LJP(R) 19, કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝીના HAM(S) પાંચ, જ્યારે રાજ્યસભા સભ્ય ઉપેન્દ્ર કુશવાહાના RLM ચાર બેઠક જીતીને સાથે છે.
"મુખ્યમંત્રીનો વિશેષાધિકાર છે કે તેઓ પોતાનું મંત્રીમંડળ બનાવે જેથી સરકાર લોકોના આદેશને સંતોષવા માટે કાર્ય કરે. જ્યાં સુધી મારા પોતાના પક્ષનો સવાલ છે, ત્યાં સુધી કેબિનેટ પદ અને મંત્રીઓ કોણ બનશે તે અંગેનો નિર્ણય અમારા કેન્દ્રીય નેતૃત્વ દ્વારા લેવામાં આવશે." -- પ્રેમ રંજન પટેલ (પ્રવક્તા, ભાજપ)
પાંચેય પક્ષોના નેતાઓએ નીતિશ કુમારને તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન 1, અને માર્ગ પર મળવા માટે સૌજન્ય મુલાકાત લીધી છે. સાથે જ નવી સરકારની રચના અંગે ચર્ચા કરવા માટે બેઠકો પણ યોજી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે નવા મંત્રીમંડળમાં દરેક સાથી પક્ષને પ્રતિનિધિત્વ આપવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
બિહારનું મંત્રીમંડળ
243 સભ્યોની વિધાનસભા ધરાવતું બિહાર, બંધારણીય જોગવાઈઓ અનુસાર વધુમાં વધુ 36 મંત્રીઓ રાખી શકે છે, જે મંત્રીમંડળનું કદ વિધાનસભાના કદના 15 ટકા સુધી મર્યાદિત કરે છે. વિદાય લઈ રહેલા મંત્રીમંડળમાં ભાજપ પાસે 21 કેબિનેટ મંત્રીઓ છે. જ્યારે જેડીયુ પાસે 13 મંત્રી છે, જેમાં નીતિશ કુમારનો પણ સમાવેશ થાય છે. HAM(S) પાસે એક મંત્રી છે, જ્યારે એક અપક્ષ ધારાસભ્ય સુમિત કુમાર સિંહ પણ મંત્રી છે.
NDA ના આંતરિક સૂત્રો અનુસાર, જેડીયુના કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન સિંહ ઉર્ફે લાલન સિંહ અને રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી પ્રમુખ સંજય ઝાએ શનિવારે દિલ્હીમાં ભાજપના ટોચના નેતૃત્વ સાથે કેબિનેટ પદોની વહેંચણી અંગે ચર્ચા કરી. દરેક છ ધારાસભ્ય માટે એક પદનો ફોર્મ્યુલા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સાથી પક્ષો એચએએમ(એસ) અને આરએમએલને પણ ઓછી બેઠક હોવા છતાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે.
જોકે, મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ અને માત્ર થોડા મંત્રીઓ 20 નવેમ્બરના સમારોહમાં શપથ લે તેવી અપેક્ષા છે, જેના કારણે મંત્રીમંડળનું વધુ વિસ્તરણ પછીની તારીખે થશે.
આ પણ વાંચો...