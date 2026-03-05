"જો નીતિશ કુમાર રાજ્યસભા માટે ઉમેદવારી નોંધાવશે, તો સળગી મરીશ." સીએમ હાઉસની બહાર હોબાળો
નીતીશ કુમારના રાજ્યસભાના ઉમેદવારીપત્રથી જેડીયુમાં અફરા-તફરી મચી ગઈ છે. મહિલા કાર્યકરોએ જાહેરાત કરી છે કે જો આવું થશે તો તેઓ આત્મવિલોપન કરશે.
પટના: કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી બિહારને આ સ્થિતિમાં લાવી દેશે, જેના કારણે નીતિશ કુમાર દિલ્હી પહોંચી જશે. નીતિશ કુમારે પોતે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને રાજ્યસભામાં પ્રવેશવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ તેમના પક્ષના કાર્યકરો આ વાત પચાવી શકતા નથી. સવારથી જ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનની બહાર સમર્થકો પહોંચી રહ્યા છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલા સમર્થકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. JDUના રાજ્ય મહાસચિવ પ્રતિભા સિંહે તો રડતા-રડતા ત્યાં સુધી કહી દીધું કે જો મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને હટાવવામાં આવશે તો તેઓ આત્મવિલોપન કરશે.
JDUના રાજ્ય મહાસચિવે આત્મવિલોપન ધમકી આપી: JDUના પ્રદેશ મહાસચિવ પ્રતિભા સિંહે કહ્યું કે બિહારના લોકોએ નીતિશ કુમારને પાંચ વર્ષનો જનાદેશ આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રીને તેમનું પદ છોડવાની કોઈ જરૂર નથી. મહિલાઓનો અવાજ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના આશીર્વાદને કારણે છે. અમે અમારા ઘરની બહાર હિંમતભેર કામ કરીએ છીએ. નીતિશ કુમારને લોકોએ પસંદ કર્યા છે. પ્રતિભા સિંહની સાથે, અન્ય મહિલા કાર્યકરોએ પણ આત્મવિલોપન કરવાની ધમકી આપી છે.
નીતિશ કુમાર પર રાજ્યસભામાં પ્રવેશવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. શું તેઓ રાજદરબાર છોડીને ચોકીદાર બનશે? નીતિશ કુમાર માટે રાજ્યસભા શું છે? સૌ પ્રથમ, તેમની આવી કોઈ ઇચ્છા નથી, અને જો તેઓ ઈચ્છે છે, તો નીતિશ કુમાર, કૃપા કરીને અમારી પીડા સમજો. અમે તમારા માટે ખૂબ મહેનત કરી છે. હવે 2030 સુધી રહો. જો નીતિશ કુમાર તેમને રાજ્યસભામાં નોમિનેટ કરે છે, તો અમે આત્મહત્યા કરીશું." - પ્રતિભા સિંહ, JDU રાજ્ય મહાસચિવ
સંજય ગાંધી ક્રોસફાયરમાં ફસાયા: જ્યારે JDU MLC સંજય ગાંધી મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા, ત્યારે JDU કાર્યકરોએ તેમના વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તેમની કારને કોઈક રીતે બહાર કાઢી હતી. ત્યારબાદ કાર્યકરોએ કાર પર હુમલો કર્યો.