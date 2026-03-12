ETV Bharat / bharat

એક મિત્ર ચા વેચે છે અને બીજો બન્યો રેકોર્ડતોડ CM, 70ના દાયકાની અનોખી મિત્રતા

નીતિશ કુમારના ચા બનાવતા મિત્રને મળો, તેઓ તેમના મિત્રની રાજકીય કારકિર્દીને કેવી રીતે જુએ છે?

મુઝફ્ફરપુર : મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે પોતાને બિહારના પ્રતીક તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે. 1974ના જેપી આંદોલન દરમિયાન તેમના સંઘર્ષો દ્વારા તેમનું કદ મજબૂત બન્યું હતું. એક અનુભવી રાજકારણી, નીતિશ કુમારે આજે પણ તેમનો 51 વર્ષનો રાજકીય પ્રભાવ જાળવી રાખ્યો છે.

નીતિશ કુમાર એક મજબૂત નેતા: નીતિશ કુમાર હવે દિલ્હી તરફ કૂચ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે બિહાર છોડી દીધુ નથી. તેમના પુત્ર નિશાંતને JDUમાં જોડીને, તેમણે તેમના "મજબૂત રાજકારણ" અને મજબૂત નેતૃત્વનો સંદેશ પણ આપ્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફ તેમના પગલાં તેમના મજબૂત સંકલ્પને દર્શાવે છે.

70ના દાયકાના નીતિશના મિત્ર: આ વાત મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના એક મિત્રએ કહી હતી, જે 1970ના દાયકાથી તેમના સારા એવા મિત્ર રહ્યા છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી પણ, તેઓ તેમના જૂના મિત્ર ભોલાજીને ક્યારેય ભૂલ્યા નહીં. ઘણી વખત, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર મુઝફ્ફરપુરના ધર્મશાળા ચોક ખાતેના તેમના જૂના ચાના સ્ટોલ પર ચા પીતા અને તેમના નજીકના મિત્ર સાથે ચર્ચા કરતા જોવા મળ્યા હતા.

ચા બનાવતા ભોલા બાબુ
ચા બનાવતા ભોલા બાબુ (ETV Bharat)

નીતિશ કુમારનો કેન્દ્રીય રાજકારણ તરફ વળાંક: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર હવે રાજ્યસભામાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. લગભગ બે દાયકા સુધી બિહારનું નેતૃત્વ કર્યા પછી, મુખ્યમંત્રી પદેથી તેમના રાજીનામા અંગે અટકળો વધી રહી છે. આ નિર્ણયથી બિહારમાં રાજકીય ઉથલપાથલ મચી ગઈ છે. સમર્થકો અને જનતા બંને તરફથી આ અંગે પ્રતિક્રિયાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ભોલા બાબુ, નીતિશના જૂના મિત્ર
ભોલા બાબુ, નીતિશના જૂના મિત્ર (ETV Bharat)

નીતિશના મિત્રની ચાની દુકાન આજે પણ ચાલુ છે: મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનો મુઝફ્ફરપુર સાથે ગાઢ સંબંધ છે. શહેરના ધર્મશાળા ચોક ખાતે આવેલી તેમના જૂના મિત્ર ભોલાજીની ચાની દુકાન એક સમયે તેમનો રાજકીય આધાર હતો. આ નાની ચાની દુકાનમાં તે સમયના ઘણા સમાજવાદી નેતાઓ વારંવાર જતા હતા.

"1970થી મિત્રતા છે": ભોલાજી જણાવે છે કે, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર સાથે તેમના સંબંધો 1970ના દાયકાના છે. નીતિશ કુમાર તે સમયે એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થી હતા અને સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ હતા. તે સમય દરમિયાન, ભોલાજી મુઝફ્ફરપુર જિલ્લામાં સમાજવાદી યુવા સભાના જિલ્લા પ્રમુખ પણ હતા. બંને વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધ વિકસ્યો.

નીતિશના મિત્ર ભોલા બાબુ
નીતિશના મિત્ર ભોલા બાબુ (ETV Bharat)

ભોલાજીએ જણાવ્યું કે, નીતિશ કુમાર જ્યારે પણ મુલાકાત લેતા હતા, ત્યારે મોટાભાગની ચર્ચાઓ સંગઠનના વિસ્તરણ પર કેન્દ્રિત થતી હતી. તેમણે સંગઠન દ્વારા લોકોને શિક્ષિત કરવાની અને સમાજની સેવા કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.

"1970થી નીતિશ કુમાર સાથે મારા મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો રહ્યા છે. 1970માં, જ્યારે નીતિશ કુમાર એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થી હતા, ત્યારે તેઓ સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ હતા. હું તે સમયે સમાજવાદી યુવા સભાનો જિલ્લા પ્રમુખ પણ હતો. જ્યારે પણ તેઓ મુઝફ્ફરપુર જતા, ત્યારે હું તેમનું સ્વાગત કરતો. ત્યારથી અમે મિત્રો છીએ." - ભોલાજી, નીતિશ કુમારના લાંબા સમયથી સહયોગી

નીતિશના રાજકારણ પર ભોલાજીનો અભિપ્રાય : હવે જ્યારે નીતિશ દિલ્હી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે તેમના મિત્ર ભોલાજી શું વિચારે છે? શું નીતિશે બિહાર છોડીને દિલ્હી જવું જોઈએ? તેમણે આ પ્રશ્નોના નિખાલસતાથી જવાબ આપ્યા. તેમણે નિશાંતને જેડીયુમાં સામેલ કરવા બદલ "ભત્રીજાવાદી નેતા" હોવાના આરોપોને પણ સંબોધ્યા.

ગ્રાહકો સાથે ભોલા બાબુ
ગ્રાહકો સાથે ભોલા બાબુ (ETV Bharat)

તે સમયે વિકાસનું જે સ્વપ્ન જોવામાં આવ્યું હતું તે મોટાભાગે સાકાર થયું છે. આજે એવું કોઈ ગામ નથી જે શહેર સાથે રસ્તા દ્વારા જોડાયેલ ન હોય. પહેલા ગામડાઓમાં રસ્તા નહોતા, પરંતુ હવે મોટાભાગના ગામડાઓમાં સારા રસ્તા છે." - ભોલાજી, નીતિશ કુમારના લાંબા સમયથી સહયોગી

"નીતિશે પોતાના વિઝનને અમલમાં મૂક્યું": બિહારમાં અનેક યોજનાઓ લાગુ કરવામાં આવી છે, જેમાં જળ-નળ યોજના, ગામ-વ્યાપી શાળાઓ, વિદ્યાર્થીઓ માટે ગણવેશ અને સાયકલ યોજનાઓ અને વૃદ્ધો માટે પેન્શન અને રાશન યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે. ભોલાજીએ જણાવ્યું કે નીતિશ કુમારે યોજનાઓ દ્વારા પોતાના વિઝનને અમલમાં મૂક્યું. ભોલા બાબુએ યાદ કર્યું કે, મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી પણ, નીતિશ કુમાર ઘણી વખત તેમની ચાની દુકાને જતા હતા. વધુમાં, જ્યારે પણ તેઓ મુઝફ્ફરપુરની મુલાકાત લેતા હતા, ત્યારે અમે હંમેશા તેમને મળવાનો પ્રયાસ કરતા હતા.

"નીતીશનું કેન્દ્ર સરકારમાં જવાથી તેમને મજબૂતી મળશે": હવે જ્યારે નીતિશ કુમારના દિલ્હી (કેન્દ્રીય રાજકારણ)માં જવાની ચર્ચા થઈ રહી છે, ત્યારે ભોલાજીએ કહ્યું કે આનાથી તેમની રાજકીય સ્થિતિ વધુ મજબૂત થશે. તેમણે કહ્યું કે નીતિશ કુમારે બિહારની સેવા કરી છે અને તેનો નોંધપાત્ર વિકાસ કર્યો છે. હવે, જો તેઓ કેન્દ્ર સરકારમાં જશે, તો તેઓ કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ દ્વારા બિહારના વિકાસને વેગ આપી શકશે.

"નીતીશ કુમારજીએ મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન બિહારની ખૂબ સેવા કરી અને તેનો વિકાસ કર્યો. હવે જ્યારે તેઓ કેન્દ્રમાં છે, ત્યારે તેઓ કેન્દ્રની યોજનાઓ બિહારમાં લાવશે, અને બિહાર બમણી ગતિએ વિકાસ કરી શકશે." - ભોલાજી, નીતિશ કુમારના જૂના સહયોગી

શું નિશાંતને રાજકારણમાં લાવવાથી ભત્રીજાવાદ થઈ રહ્યો છે?: નીતિશ કુમારના પુત્ર નિશાંત કુમારના રાજકારણમાં પ્રવેશ અંગેના પ્રશ્ન પર, ભોલાજીએ કહ્યું કે, તેઓ એક રાજકીય પરિવારમાંથી આવે છે, તેથી તે સ્વાભાવિક છે કે તેઓ તેમના પિતાના પગલે ચાલશે અને બિહારના વિકાસ માટે કામ કરશે. તેમણે ઉમેર્યું કે જો નીતિશ કુમાર તેમના પુત્રને રાજકારણમાં લાવી રહ્યા છે, તો તે બિહારના વિકાસના હેતુ માટે પણ હશે.

નીતિશ સાથે ભોલા બાબુ
નીતિશ સાથે ભોલા બાબુ (ETV Bharat)

"નિશાંત એક પરિવારમાંથી આવે છે, પરંતુ નીતિશ કુમાર પર સગાવાદનો આરોપ ખોટો છે. નીતિશ નિશાંતને એવા સમયે લાવ્યા જ્યારે તેમને અનુભવ થઈ ગયો હતો. નહિંતર, અન્ય નેતાઓના બાળકો પાર્ટીમાં ધારાસભ્ય અને MLC બન્યા હોત અને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મેળવ્યું હોત. નિશાંત સાથે આવું નથી." - ભોલા જી, નીતિશ કુમારના લાંબા સમયથી સહયોગી

"નીતીશને ભત્રીજાવાદી કહેવું ખોટું છે": ભત્રીજાવાદના આરોપો અંગે, ભોલાજીએ કહ્યું કે, આવો દાવો સંપૂર્ણપણે ખોટો હશે. તેમણે કહ્યું કે, ભૂતકાળમાં ઘણા લોકો તેમના સંબંધીઓને સીધા MLC, MLA અથવા મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરતા હતા, પરંતુ નીતિશ કુમારે એવું કર્યું ન હતું. તેમણે પહેલા તેમના પુત્રને ઉચ્ચ શિક્ષણ અને અનુભવ મેળવવાની તક આપી, અને પછી જ તેઓ રાજકારણમાં પ્રવેશવાની વાત કરી રહ્યા છે.

