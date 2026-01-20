સૌથી નાની ઉંમરના ભાજપ અધ્યક્ષ બન્યા નીતિન નવીન, PM મોદીએ શુભેચ્છા આપતા કહ્યું- તે મારા બૉસ, હું તેમનો કાર્યકર્તા
મંગળવારે નીતિન નવીન ભારતીય જનતા પાર્ટીના 12માં નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે બિનહરિફ ચૂંટાયા
Published : January 20, 2026 at 12:46 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા નીતિન નવીન મંગળવારે ભાજપાના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનો પદભાર સંભાળશ. આ ક્ષણ સત્તાપક્ષના સંગઠનાત્મક નેતૃત્વ માટે એક મહત્વની ક્ષણ હશે. વડાપ્રડાન નરેન્દ્ર મોદી પાર્ટીના ઘણા સીનિયર નેતાઓ સાથે શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં શામેલ રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રીઓ, રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓ, રાજ્યોના અધ્યક્ષો અને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી સમિતિના સભ્યોના ભાગ લેવાની આશા છે. ભાજપાએ સોમવારે નામાંકન બાદ નીતિન નવીનને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માટે એકમાત્ર ઉમેદવાર ઘોષિત કર્યા, જેનાથી તેમને પાર્ટીના 12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરિફ ચૂંટવાનો માર્ગ મોકળો થયો. 14 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ નિયુક્ત કરાયેલા 45 વર્ષીય નેશનલ વર્કિંગ પ્રેસિડેન્ટ નવીનને ભાજપાની ટૉપ લીડરશીપનો જબરદસ્ત સપોર્ટ મળ્યો છે. તેમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ અને પાર્ટીના જનારા અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા શામેલ છે.
નીતિન નવીન ભાજપના વારસાને આગળ વધારશે-PM મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, 'નીતિન નવીનજી ભાજપના વારસાને આગળ વધારશે. આજના યુવાઓની ભાષામાં કહીએ તો નીતિનજી ખુદ એક રીતે મિલેનિયલ છે. આગામી 25 વર્ષ ઘણા જરૂરી છે. આ તે સમય છે જ્યારે એક ડેવલપ્ડ ઇન્ડિયા બનવાનો છે અને આ થવાનું નક્કી છે. જરૂરી સમયની શરૂઆતમાં આપણા નીતિન નવીનજી ભાજપના વારસાને આગળ વધારશે. આજના યુવાઓની ભાષામાં કહીએ તો નીતિનજી ખુદ એક રીતે મિલેનિયલ છે. તે આ પેઢીના છે જેને ભારતમાં મોટા ઇકોનોમિક, સોશિયલ અને ટેકનોલોજિકલ બદલાવ જોયા છે. આ તે પેઢીના છે જેમણે બાળપણમાં રેડિયો પરથી જાણકારી લીધી અને હવે AIના એક્ટિવ યૂઝર છે. નીતિનજીમાં યુવા એનર્જી અને ઓર્ગેનાઇઝનલ કામનો અનુભવ છે. તે અમારી પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તા માટે ઘણા ફાયદાકારક હશે.'
નીતિન નવીન ભાજપના વારસાને આગળ વધારશે-PM મોદી

જેપી નડ્ડાએ નીતિન નવીનને શુભેચ્છા પાઠવી
ભાજપાના નિવર્તમાન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ દિલ્હીમાં પાર્ટી હેડક્વાર્ટરમાં પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, 'નીતિન નવીને આટલી મહાન પાર્ટીના 12માં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારી સંભાળી છે. તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ.'
જેપી નડ્ડાએ નીતિન નવીનને શુભેચ્છા પાઠવી

પીએમ મોદીએ નીતિન નવીનને સન્માનિત કર્યા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં પાર્ટીના હેડક્વાર્ટરમાં નવા ચૂંટાયેલા ભાજપાના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટને નીતિન નવીનને સન્માનિત કર્યા. આની સાથે જેપી નડ્ડા, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ પણ નવીનનું સ્વાગત કર્યું.
પીએમ મોદીએ નીતિન નવીનને સન્માનિત કર્યા
નીતિન નવીનને મળી Z-સિક્યોરિટી
કેન્દ્ર દ્વારા ભાજપાન નવા નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ નીતિન નવીનને સીઆરપીએફ સિક્યોરિટી કવર આપવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, નવા પ્રેસિડેન્ટ નીતિન નવીને કેન્દ્રે તાજેતરમાં જ ટૉપ-કેટેગરી વીઆઈપી સિક્યોરિટી કવર આપ્યું છે. સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ની વીઆઈપી સિક્યોરિટી વિંગને નવીનને Z-સિક્યોરિટી આપવાનું કામ સોંપાયું છે.
