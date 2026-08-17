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નીતિન નવીનની નવી ટીમની જાહેરાત, ગુજરાતમાંથી ડો. હેમાંગ જોશી, રોહન ગુપ્તા, વર્ષા દોશીને મળી મોટી જવાબદારી

નવી ટીમમાં 13 રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને 8 નવા ઉપાધ્યક્ષ છે. બી.એલ.સંતોષની રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે.

ભાજપની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત
ભાજપની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 3:42 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 3:52 PM IST

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અમદાવાદ: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ સોમવારે પાર્ટીના સંગઠનાત્મક માળખામાં મોટા ફેરફારની જાહેરાત કરી, જેમાં રામ માધવને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને સ્મૃતિ ઈરાનીને રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

નીતિન નવીનની આગેવાની હેઠળની નવી ટીમમાં વિનોદ તાવડે, સુનીલ બંસલ, બિપ્લબ કુમાર દેબ, સ્મૃતિ ઈરાની, સતીશ પુનિયા, ગજેન્દ્ર પાટિલ, હરીશ દ્વિવેદી અને સંજય ભાટિયા ભાજપ મહાસચિવ છે.

બી. એલ સંતોષ મહાસચિવ (સંગઠન) તરીકે ચાલુ રહેશે. પીયૂષ ગોયલ ખજાનચી રહેશે. રાજસ્થાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજેને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ તરીકે જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે.

આ ફેરફારનો હેતુ આગામી પેઢીના નેતાઓને લાવવા, મહિલા પ્રતિનિધિત્વ વધારવા અને આગામી ચૂંટણીઓ માટે રણનીતિ બનાવવાનો છે.

નીતિન નવીનની નવી ટીમની જાહેરાત
નવી ટીમમાં 13 રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને 8 નવા ઉપાધ્યક્ષ છે. બી.એલ.સંતોષની રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. જ્યારે વસુંધરા રાજે કમિટીના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને સ્મૃતિ ઈરાની રાષ્ટ્રીય કમિટીના મહાસચિવ બનાવાયા છે. દીપક મ્હસ્કેને છત્તીસગઢથી નવા IT સેલ ચીફ તરીકે લાવવામાં આવ્યા. સંજય ભાટિયા અને હરીશ દ્વિવેદીનો પાર્ટીના નવા ચહેરાઓની પહેલના ભાગ રૂપે નવા સંગઠનાત્મક લેઆઉટમાં સમાવેશ.

ગુજરાતમાંથી નવી ટીમમાં કોણ-કોણ?

  • વઢવાણના પૂર્વ ધારાસભ્ય વર્ષાબેન દોષીને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ
  • ગુજરાતથી જગદીશ પટેલને રાષ્ટ્રીય મંત્રી બનાવાયા
  • રોહન ગુપ્તાને પણ રાષ્ટ્રીય મંત્રી બનાવાયા
  • વડોદરાના સાંસદ ડો.હેમાંગ જોશીને યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ બનાવાયા
Last Updated : August 17, 2026 at 3:52 PM IST

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