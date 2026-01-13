નીતિન નવીન ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાઈ શકે છે; જાણો તૈયારીઓ વિશે
ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી 19-20 જાન્યુઆરીએ યોજાશે. આ ચૂંટણીને માત્ર ઔપચારિકતા માનવામાં આવી રહી છે.
Published : January 13, 2026 at 8:28 PM IST
નવી દિલ્હી: મંગળવારે દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં વર્તમાન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં એક મોટી બેઠક યોજાઈ હતી. રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, મહાસચિવો બીએલ સંતોષ, સુનીલ બંસલ, અરુણ સિંહ અને તરુણ ચુઘ હાજર રહ્યા હતા. બેઠકનો મુખ્ય હેતુ 19-20 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાનારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા કરવાનો હતો.
હાલ માટે, ભાજપે નીતિન નવીનને કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે, અને પાર્ટીએ લગભગ પુષ્ટિ કરી દીધી છે કે તેઓ આગામી પ્રમુખ હશે. પાર્ટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાર્ટી આ ચૂંટણી યોજવા માટે ખરમાસના અંતની રાહ જોઈ રહી છે, અને મકરસંક્રાંતિ પછીના શુભ દિવસોમાં તેને યોજવા માંગતી હતી. આ જ કારણ છે કે પાર્ટીએ 19 અને 20 જાન્યુઆરીએ અધ્યક્ષની ચૂંટણીનું આયોજન કર્યું છે.
નેતાઓએ મંગળવારની બેઠકમાં પણ આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી હતી. પાર્ટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાર્ટી પ્રમુખ માટે ચૂંટણીનું સમયપત્રક નીચે મુજબ હશે: નામાંકન પ્રક્રિયા 19 જાન્યુઆરીએ પૂર્ણ થશે. નીતિન નવીન પોતાનું નામાંકન દાખલ કરશે, જેમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ તેમના પ્રસ્તાવક હશે.
20 જાન્યુઆરીએ, ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, નીતિન નવીન ઔપચારિક રીતે નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે. આ સમારોહ દિલ્હીમાં યોજાશે, જ્યાં પીએમ મોદી સહિત પાર્ટીના ટોચના નેતાઓ હાજર રહેશે.
આ ચૂંટણી બિનહરીફ થવાની સંભાવના છે, કારણ કે મોટાભાગના રાજ્ય પ્રમુખો અને સંગઠનાત્મક એકમોએ નીતિન નવીનને પોતાનો ટેકો જાહેર કરી દીધો છે. નીતિન નવીન (બિહારના ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય) પાર્ટીના યુવા ચહેરા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, અને તેમનો કાર્યકાળ જાન્યુઆરી 2029 સુધી રહેશે.
2029ની લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને પણ કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. જેમ જેપી નડ્ડાનો મૂળ કાર્યકાળ 2023માં સમાપ્ત થયો હતો, તેવી જ રીતે તેમને લોકસભા અને અન્ય ચૂંટણીઓને કારણે અનેક વખત કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવ્યો હતો.
નીતિન નવીનને ડિસેમ્બર 2025માં કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, અને ઔપચારિક ચૂંટણી મુખ્યત્વે અશુભ ખર્માસ સમયગાળાના અંત પછી રાહ જોવામાં આવી હતી. આ ફેરફાર 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, આસામ, કેરળ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, અને 2029ની લોકસભા ચૂંટણીઓનો સમાવેશ થાય છે.
જોકે પક્ષના નેતાઓ આ મુદ્દા પર ટિપ્પણી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે, પરંતુ પક્ષના એક રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે નીતિન નવીનના નેતૃત્વમાં ભાજપ યુવાનો અને સંગઠનાત્મક શક્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમારી પાર્ટીમાં લોકશાહી વ્યવસ્થા છે, અને તેથી જ જે કોઈ લાયક છે તેને ઉચ્ચતમ પદો પર પહોંચાડી શકાય છે, જેનાથી દરેક પાર્ટી કાર્યકરનું મનોબળ ઊંચું રહે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભાજપ વિશ્વનો સૌથી મોટો રાજકીય પક્ષ બની ગયો છે, અને પાર્ટીને આગળ લઈ જવા માટે આ નિર્ણય અમારા વરિષ્ઠ નેતાઓએ કાળજીપૂર્વક વિચારણા કર્યા પછી લીધો હોવો જોઈએ.
