નિઠારી હત્યા કેસ: સુરિન્દર કોલીને મુક્તિ, સુપ્રીમ કોર્ટે છેલ્લા પેન્ડિંગ કેસમાંથી નિર્દોષ જાહેર કર્યો

સુપ્રીમ કોર્ટે નિઠારી હત્યા કેસના આરોપી સુરેન્દ્ર કોલીને નિર્દોષ જાહેર કરીને તેમને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

Published : November 11, 2025 at 2:51 PM IST

નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે નિઠારી હત્યાકાંડના દોષી સુરેન્દ્ર કોલીને એકમાત્ર કેસમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે જેમાં તેની સજા હજુ પણ યથાવત છે અને જો તે અન્ય કોઈ કેસમાં વોન્ટેડ ન હોય તો તેને તાત્કાલિક મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

આ આદેશ મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈ અને ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને વિક્રમ નાથની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, જેમણે ઓપન કોર્ટમાં કોળીની અરજીની સુનાવણી કરી હતી.

કોલીને નોઈડાના નિઠારી ગામમાં 15 વર્ષની છોકરી પર બળાત્કાર અને હત્યાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. ફેબ્રુઆરી 2011 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે તેની સજાને સમર્થન આપ્યું અને 2014માં તેની સમીક્ષા અરજી ફગાવી દીધી.

મંગળવારે ચુકાદો આપતાં ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથે કહ્યું, "ક્યુરેટિવ પિટિશન મંજૂર છે." ઓક્ટોબર 2025માં, સુપ્રીમ કોર્ટે નિઠારી હત્યા કેસમાં સુરેન્દ્ર કોલી દ્વારા દાખલ કરાયેલી ક્યુરેટિવ પિટિશન પર પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો, જેમાં તેમની દોષિત ઠરાવવામાં આવી હતી અને મૃત્યુદંડની સજાને પડકારવામાં આવી હતી. કોર્ટે કહ્યું હતું કે તેમની અરજી "મંજૂર કરવાને પાત્ર છે."

કોલીને અનેક કેસોમાં મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, પરંતુ અવિશ્વસનીય ફરિયાદ પક્ષના પુરાવાના અભાવે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે તેને 12 કેસોમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો. જસ્ટિસ નાથે કહ્યું, "અરજદારને IPCની કલમ 302 (હત્યા), 364, 376 અને 201 હેઠળના આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે."

બધી સજાઓ અને દંડ રદ કરવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી અરજદારને અન્ય કોઈ કેસમાં અથવા કાર્યવાહીમાં જરૂરી ન હોય, ત્યાં સુધી તેને તાત્કાલિક મુક્ત કરવામાં આવશે. રજિસ્ટ્રી તાત્કાલિક પાલન માટે સંબંધિત જેલના અધિક્ષક અને ટ્રાયલ કોર્ટને નિર્ણયની જાણ કરશે.

ફેબ્રુઆરી 2011 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે 15 વર્ષની છોકરીની હત્યા કેસમાં કોલીની સજાને સમર્થન આપ્યું હતું. જોકે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે તેને તેની સામેના બાકીના 12 કેસોમાં નિર્દોષ જાહેર કર્યા પછી, તેણે ફરીથી ક્યુરેટિવ પિટિશન સાથે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.

આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં કોલીની ક્યુરેટિવ પિટિશનની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા દોષિતોને ફક્ત એક નિવેદન અને રસોડાના છરીની જપ્તીના આધારે સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે બાકીના કેસોમાં નિર્દોષ છૂટવાથી અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. 29 ડિસેમ્બર, 2006 ના રોજ નોઈડાના નિઠારીમાં ઉદ્યોગપતિ મોનિન્દર સિંહ પંધેરના ઘરની પાછળના ગટરમાંથી આઠ બાળકોના હાડપિંજર મળી આવ્યા બાદ નિઠારી હત્યાકાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો.

