લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં નવમી ધરપકડ; કોર્ટે આરોપી યાસીર અહેમદને 26 ડિસેમ્બર સુધી NIA કસ્ટડીમાં મોકલ્યો
લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં આ નવમી ધરપકડ છે. NIA તમામ આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે અને સમગ્ર કાવતરાનો ખુલાસો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
Published : December 18, 2025 at 5:48 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા યાસીર અહેમદ ડારને 26 ડિસેમ્બર સુધી NIA કસ્ટડીમાં મોકલ્યો છે. ડારની ધરપકડ કર્યા પછી, NIAએ તેને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો. પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ અંજુ બજાજ ચંદનાએ ડારની NIA કસ્ટડીનો આદેશ આપ્યો.
આ કેસમાં આ નવમી ધરપકડ છે. બધા આરોપીઓ હાલમાં કસ્ટડીમાં છે. NIA તમામ આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે અને સમગ્ર કાવતરાનો ખુલાસો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. 18 નવેમ્બરના રોજ, પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં આરોપી અને આત્મઘાતી બોમ્બર ડૉ. ઉમર નબીના સહયોગી જસીર બિલાલ વાની ઉર્ફે દાનિશને NIA કસ્ટડીમાં મોકલ્યો. NIAએ શ્રીનગરથી દાનિશની ધરપકડ કરી. NIAના જણાવ્યા અનુસાર, દાનિશે કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ પહેલા ડ્રોનમાં ટેકનિકલ ફેરફારો કર્યા હતા અને રોકેટ તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
NIAનો દાવો છે કે દાનિશે ઉમર ઉન નબી સાથે મળીને સમગ્ર કાવતરાને અંજામ આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. NIAના જણાવ્યા અનુસાર, રાજકીય વિજ્ઞાનમાં સ્નાતક થયેલા દાનિશનું ઉમરે આત્મઘાતી બોમ્બર બનવા માટે બ્રેનવોશ હતું. ઓક્ટોબર 2024માં, તે કુલગામની એક મસ્જિદમાં ડોક્ટર મોડ્યુલને મળવા સંમત થયો હતો, જ્યાંથી તેને હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં રહેવા માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
નોંધનીય છે કે 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે એક i10 કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. આ કાર આમિર રશીદ અલીના નામે હતી. આ વિસ્ફોટમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 32 ઘાયલ થયા હતા.
