ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરી કેસની તપાસ હવે NIA કરશે, નોંધાઈ ચુકી છે FIR

આ કેસની તપાસ પહેલા દિલ્હી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી હતી. ગયા અઠવાડિયે FIR પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી. વધુ વાંચો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 3:00 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA), એક સુરક્ષા એજન્સી, હવે ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરી કેસની તપાસ પોતાના હાથમાં લઈ રહી છે. અગાઉ, તપાસ દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી, અધિકારીઓએ મંગળવારે આ જાહેરાત કરી હતી.

નવીનતમ માહિતી અનુસાર, કેન્દ્રીય એજન્સીએ તેની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે અને સંડોવાયેલા સમગ્ર સિન્ડિકેટને ઓળખીને અને નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા મની ટ્રેલને અનુસરીને તપાસનો વ્યાપ વધારશે.

આ બાબતથી વાકેફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે NIAએ ગયા અઠવાડિયે દિલ્હી પોલીસ પાસેથી કેસ સંભાળ્યા પછી આ કેસમાં નવી FIR પણ દાખલ કરી છે. ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને સરળ બનાવતા અને સુરક્ષા ચિંતાઓ ઉભી કરતા સંગઠિત નેટવર્ક્સ પર કડક કાર્યવાહી કરવાના ગૃહ મંત્રાલય (MHA) ના નિર્દેશ બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

આ કેસને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને સંડોવતા "ષડ્યંત્ર" તરીકે વર્ણવવામાં આવી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન પર મોટા પાયે કાર્યવાહી દરમિયાન દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા શરૂઆતમાં આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ, દિલ્હી પોલીસે દિલ્હીમાં ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી ઇમિગ્રન્ટ્સના ધસારો પાછળ મોટા કાવતરાનો આરોપ લગાવતા બે એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી. દિલ્હી પોલીસની ઘણી ટીમોને નેટવર્કના વિવિધ પાસાઓની તપાસ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભારતમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશના માર્ગો, નકલી ઓળખ દસ્તાવેજો બનાવનારા સિન્ડિકેટ, રહેઠાણ પ્રદાતાઓ અને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને રોજગાર આપતા એજન્ટોનો સમાવેશ થાય છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી પોલીસની એફઆઈઆરનો હેતુ બાંગ્લાદેશથી દિલ્હીમાં ગેરકાયદેસર સ્થળાંતરને સક્ષમ બનાવતા સંગઠિત માળખાનો પર્દાફાશ કરવાનો અને વિવિધ સ્તરે સંડોવાયેલા મુખ્ય વ્યક્તિઓને ઓળખવાનો હતો. હવે જ્યારે NIA આ કેસ સંભાળી રહી છે, ત્યારે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તપાસ સરહદ પારની લિંક્સ, ફંડિંગ ચેનલો અને રેકેટ પાછળના મોટા કાવતરાને શોધવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

