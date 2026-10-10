NIA કરશે કેપ્ટન સ્મિત પર હુમલાની તપાસ, FIR નોંધાઈ
ફ્લાયદુબઈની પેસેન્જર ફ્લાઇટમાં ઓમાની કો-પાયલટે કથિત રીતે તેમના સાથી પાયલટ સ્મિત મચ્છર પર જીવલેણ છરી વડે હુમલો કર્યો
Published : October 10, 2026 at 6:50 PM IST
નવી દિલ્હી: ગયા મહિને ફ્લાયદુબઈ (Flydubai)ની ફ્લાઇટના કોકપિટમાં ભારતીય કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર પર થયેલા હુમલાની તપાસ માટે NIAએ કેસ નોંધ્યો છે. અધિકારીઓએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે આ કેસ 'એન્ટી-હાઇજેકિંગ એક્ટ, 2016' અને 'ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967'ની સંબંધિત કલમો હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે.
9 ઓક્ટોબરના રોજ NIA દ્વારા નોંધાયેલી FIRને ટાંકીને અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે કે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈથી તેલ અવીવ જઈ રહેલી ફ્લાયદુબઈની ફ્લાઇટ FZ1073ના કોકપિટમાં ભારતીય પાયલટ સ્મિત મચ્છર પર તેમના સહ-પાયલટે કુહાડી વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ હુમલો કથિત રીતે વિમાનનું અપહરણ કરવા અથવા તેને ક્રેશ કરવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવ્યો હતો.
NIA registers case to probe mid-air cockpit attack on Captain Smit Machchhar aboard Flydubai flight: NIA Officials— ANI (@ANI) October 10, 2026
વિમાનમાં 174 મુસાફરો અને 6 ક્રૂ સભ્યો સવાર હતા
હવે NIA પણ આ મામલાની તપાસ કરશે. અત્યાર સુધી ઈઝરાયેલ અને દુબઈની તપાસ એજન્સીઓ આ મામલાની તપાસ કરી રહી હતી, પરંતુ હવે NIAએ ભારતમાં પણ FIR નોંધી છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ જ્યારે ફ્લાયદુબઈની ફ્લાઇટ FZ1073માં આ ઘટના બની, ત્યારે વિમાનમાં 174 મુસાફરો અને 6 ક્રૂ સભ્યો સવાર હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે ઈઝરાયેલના વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ આઈઝેક હર્ઝોગે જાહેરાત કરી છે કે ભારતીય કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને બહાદુરી માટે દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજવામાં આવશે. મચ્છરે ફ્લાયદુબઈના વિમાનના કોકપિટમાં તેમના સહ-પાયલટ (કો-પાયલટ) દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાનો બહાદુરીપૂર્વક સામનો કર્યો હતો; તેમને આ સાહસિક કાર્ય બદલ સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ સંદર્ભમાં, ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગે ગુરુવારે છ વ્યક્તિઓને નાગરિક વીરતા પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા. તે બધા 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ દુબઈથી તેલ અવીવ જતી ફ્લાઇટમાં મુસાફરો હતા. જેરુસલેમમાં રાષ્ટ્રપતિ નિવાસસ્થાને આયોજિત એક સમારોહમાં, આઇઝેક હર્ઝોગે ભારતીય કેપ્ટન સ્મિત માછરના ઝડપી અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, હાજર ઇઝરાયલી નાયકોનું સન્માન કરવાની સાથે, તેઓ કેપ્ટન સ્મિત માછરના સ્વસ્થ થવાની પણ નિષ્ઠાપૂર્વક શુભેચ્છા પાઠવે છે.
ઇઝરાયલી રાષ્ટ્રપતિએ ટિપ્પણી કરી કે કેપ્ટન સ્મિત માછરની બહાદુરી અને વ્યાવસાયિક જવાબદારીની ભાવનાએ મોટી દુર્ઘટના ટાળવામાં મદદ કરી. તેમણે ઉમેર્યું કે એકવાર સ્મિત સ્વસ્થ થઈ જશે, પછી તેમને ઇઝરાયલ વતી નાગરિક વીરતા માટે રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિએ આને પોતાના માટે સન્માન ગણાવ્યું. 'નાગરિક વીરતા માટે રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કાર' એ ઇઝરાયલનો બહાદુરી માટેનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે.
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