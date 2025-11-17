NIA એ લાલ કિલ્લા પરના આતંકવાદી હુમલા અંગે બે મુખ્ય માહિતી મેળવી
લાલ કિલ્લા પરના આતંકવાદી હુમલા અંગે, NIA એ જણાવ્યું હતું કે તેઓ દેશભરમાં આતંકવાદી હુમલાઓનું આયોજન કરી રહ્યા હતા.
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) ના અધિકારીઓએ લાલ કિલ્લા પરના આતંકવાદી હુમલા અંગે બે મુખ્ય માહિતી શોધી કાઢી છે, જેમાં આતંકવાદી કાર્યવાહીનું કોડનેમ અને તેની મોટી યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશ બાદ, NIA એ ગયા મંગળવારે દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોની તપાસ સંભાળી હતી.
તપાસ એજન્સીએ આતંકવાદી સંગઠન દ્વારા આપવામાં આવેલા આંતરિક કોડનેમ "ઓપરેશન D-6" ને ડિસિફર કર્યું છે, જેના હેઠળ તેઓ દેશભરમાં, ખાસ કરીને જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તર પ્રદેશ અને દિલ્હીમાં મોટા પાયે આતંકવાદી હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા.
આ હુમલો 6 ડિસેમ્બરે બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસની વર્ષગાંઠ સાથે એકરુપ થવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હશે. ફરીદાબાદ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરથી ધરપકડ કરાયેલા કથિત આતંકવાદીઓની પૂછપરછ બાદ આ ખુલાસો થયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મોડ્યુલ કારમાં વિસ્ફોટક ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને મોટા પાયે આત્મઘાતી હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યું હતું, અને તેની તૈયારીઓ ઘણા અઠવાડિયાથી ચાલી રહી હતી. રવિવારે, NIA એ સ્વીકાર્યું કે લાલ કિલ્લા પરનો બોમ્બ વિસ્ફોટ એક આત્મઘાતી હુમલો હતો.
દિલ્હી આતંકવાદી હુમલાના અન્ય એક મુખ્ય આરોપી આમિર રશીદ અલીની ધરપકડ બાદ, NIA ની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કાર માલિક અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના પમ્પોરના સાંબુરાનો રહેવાસી અલી, કથિત આત્મઘાતી બોમ્બર, ઉમર ઉન નબી સાથે આતંકવાદી હુમલો કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
વિસ્ફોટ કરવા માટે કારનો ઉપયોગ વાહન-જનન ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ (IED) તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો. કેસ સંભાળ્યા પછી, NIA એ 73 સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરી છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં 10 નવેમ્બરના રોજ થયેલા વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, 6 ડિસેમ્બરના હુમલાની યોજના બનાવવા માટે ફરીદાબાદમાં મોટી માત્રામાં વિસ્ફોટકોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો.
"મૃતક (ઉમર) સક્રિય રીતે બ્રેનવોશ કરી રહ્યો હતો અને સંભવિત આત્મઘાતી મિશન માટે ઘણા યુવાનોને તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. આ બાબતથી પરિચિત એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે શાહીન અને અન્ય ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદો પાસેથી મળેલી ડાયરીઓ "ઓપરેશન D-6" સંબંધિત માહિતી જાહેર કરે છે.
તપાસ એજન્સી હાલમાં ષડયંત્રની દરેક કડી ખોલવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. અધિકારીએ કહ્યું, "આગામી દિવસોમાં દેશભરમાં વધુ ધરપકડ થવાની અપેક્ષા છે કારણ કે ષડયંત્રની તપાસમાં મોટા પાયે ષડયંત્રનો સંકેત મળ્યો છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "NIA, અન્ય એજન્સીઓ સાથે સંકલનમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીર, હરિયાણા અને અન્ય સ્થળોએ સતત દરોડા પાડી રહી છે."
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, પ્રખ્યાત સુરક્ષા નિષ્ણાત અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર જનરલ, શેષ પોલ વૈદે જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીએ પહેલાથી જ પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદી સંગઠન દ્વારા રચવામાં આવેલા એક મોટા આતંકવાદી કાવતરાનો પર્દાફાશ કરી દીધો છે.
વૈદના મતે, પાકિસ્તાનનું ડીપ સ્ટેટ (શક્તિશાળી લશ્કરી નેતાઓ દ્વારા નિયંત્રિત સરકાર) આંતરિક ભાગમાં કોઈ મોટું ઓપરેશન કરવા માટે ઉત્સુક છે. વૈદે કહ્યું, "એવું લાગે છે કે પાકિસ્તાન અને ISI ભારતમાં કંઈક મોટું આયોજન કરી રહ્યા છે." તેમણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ઓપરેશન સિંદૂર ચાલુ છે અને જો તેઓ કંઈ કરશે, તો તેમને પાકિસ્તાનના વિનાશના પરિણામો ભોગવવા પડશે."
વૈદના મતે, NIA અને અન્ય એજન્સીઓ ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક કામ કરી રહી છે. વૈદે કહ્યું, "આગામી દિવસોમાં દેશભરમાંથી વધુ ધરપકડોની અપેક્ષા રાખી શકાય છે." કાવતરું 6 ડિસેમ્બર, બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસના દિવસે દેશભરમાં અનેક આતંકવાદી હુમલાઓ કરવાનું હતું. વૈદે કહ્યું, "ખરેખર, 'ઓપરેશન D-6' ના ડીકોડિંગથી સુરક્ષા એજન્સીઓના દાવાની પુષ્ટિ થઈ છે કે દેશભરમાં અનેક આતંકવાદી હુમલાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું."
